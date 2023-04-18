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«Лоу-кик», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг»: в Казани стартовал Кубок России по кикбоксингу

22:04, 18.04.2023
«Лоу-кик», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг»: в Казани стартовал Кубок России по кикбоксингу
Фото: minsport.tatarstan.ru

Сегодня в Казанской академии тенниса стартовал Кубок России по кикбоксингу с участием более 600 спортсменов из России и Республики Беларусь. Соревнования буду проходить на протяжении недели в дисциплинах «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции», «фулл-контакт» и «К1». За медали турнира приехали сразиться опытные спортсмены, а также те, кто только начинает свой путь в кикбоксинге.

Видео: Камиль Исмаилов
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