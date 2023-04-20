Кубанский застройщик логоцентров в Татарстане потребовал от подрядчиков возмещения убытков

В ходе судебной экспертизы на одном из объектов обнаружили строительные дефекты

Краснодарский девелопер «Ромекс-Кубань», построивший в Татарстане распределительные центры для крупных федеральных ретейлеров, потребовал от подрядчиков возмещения убытков. Поводом для спора послужили выявленные дефекты в одном из логоцентров в Зеленодольске. Объект общей площадью почти в 40 тыс. кв. м и стоимостью в 2,3 млрд рублей был сдан 4 года назад. С претензиями застройщика согласились не все, одна из компаний потребовала назначить повторную экспертизу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Убытки при устранении недостатков и упущенная выгода

Девелоперская компания «Ромекс-Кубань» (входит в ГК «Ромекс» Алексея Прокопенко) вышла на татарстанский рынок коммерческой недвижимости в 2018 году, сдав с того времени несколько логистических центров для крупных федеральных ретейлеров. Недавно краснодарский застройщик приступил к строительству пятого объекта в республике.

Одним из первых на территории Зеленодольского района был возведен оптово-распределительный центр для нужд X5 Retail Group общей площадью в 39,2 тыс. кв. м. Застройщик вложил в стройку логоцентра собственные средства — порядка 2,3 млрд рублей, объект был сдан в ноябре 2019 года. Складские помещения были предназначены для хранения как продуктов питания, так и товаров народного потребления, в том числе требующих особого температурного режима. Комплекс расположился по соседству с распредцентром конкурента — «Магнита».

Комплекс расположился по соседству с распредцентром конкурента — «Магнита». Фото: wikimapia.org

Однако впоследствии на объекте выявили дефекты, и застройщик потребовал возмещения убытков от подрядчиков, участвовавших в строительстве. Устранение строительных недочетов было поручено другим фирмам, что вылилось в дополнительные затраты для инвестора.

С учетом еще четырех проектных организаций и СРО, участвовавших в реализации проекта, свои убытки по устранению недостатков в виде упущенной выгоды компания оценила в 47,1 млн рублей и подала иск в отношении восьми организаций в Краснодарский арбитражный суд. Сумма исковых требований для каждого из ответчиков составляет от 1 млн до 8,8 млн рублей.

Повторная судебная экспертиза: отказать ввиду необоснованности

Судебный спор между застройщиком зеленодольского распредцентра и подрядчиками начался 2 года назад. За это время было проведено несколько экспертиз, к которым привлекали экспертов из разных регионов, в том числе Москвы и Краснодара.

Специалистам одной из последних экспертиз необходимо было установить причину образования дефектов, указанных в акте приемки универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. А в случае выявления некачественно выполненных работ — определить, в чей объем работ из четырех подрядных организаций — «Промтерра» (Москва), «ЭГК-Проект» (Елабуга), ПСО «Форс» (Казань) и «РСК Статика» (Москва) — они входили и в какую цену обошлось инвестору устранение этих недочетов.

Свои убытки компания оценила 47,1 млн рублей и подала иск в отношении восьми организаций в Краснодарский арбитражный суд. Фото: yandex.ru/maps

В марте этого года один из фигурантов дела, московская строительная фирма «РСК Статика», не согласившись с выводами экспертов, попросила назначить повторную экспертизу и поручить ее Российскому экспертному фонду «ТЕХЭКО». Но получила от суда отказ ввиду необоснованности, поскольку само по себе несогласие с выводами эксперта не может служить основанием для назначения повторной процедуры. В итоге судебное заседание вновь отложили на месяц.

На запрос редакции с просьбой рассказать подробнее о выявленных дефектах на стройке логоцентра и позиции по делу в компании «Ромекс-Кубань» пока не ответили.

Пять проектов в Татарстане почти на 8 млрд рублей

В 2021 году ГК «Ромекс» представила руководству Татарстана два новых инвестпроекта. Один из них — строительство третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске. Затраты на него кубанский девелопер оценил в 2,7 млрд рублей. Новый оптово-распределительный центр площадью в 45 тыс. кв. метров планируется сдать в первом квартале 2024 года.

В конце января 2023 года состоялась церемония начала строительства еще одного логоцентра в Зеленодольске. В старте проекта участвовал раис Татарстана Рустам Минниханов и президент «Ромекс Групп» Алексей Прокопенко. Тогда же было отмечено, что с 2019 года краснодарский застройщик на территории республики реализовал четыре проекта — все в Зеленодольске и Елабуге. С вводом пятого логоцентра общий объем инвестиций в республику девелоперской компании составит порядка 8 млрд рублей.

Один из проектов — строительство третьей очереди логистического центра Ozon в Зеленодольске. Фото: Максим Платонов

Застройщик на рынке недвижимости России действует с 1998 года. Сфера деятельности компании — строительство жилых и нежилых помещений, плюс еще 23 вида деятельности. Учредителем и генеральным директором компании является известный кубанский бизнесмен Алексей Прокопенко, который входит в топ-5 крупнейших строителей Юга России, в 2020 году занимал 41-ю строчку списка «Форбс». Он в числе учредителей еще почти сотни организаций — гостиниц, медицинских клиник, нескольких фирм по продаже автомобилей и прочих, в числе которых ОРЦ «Елабуга» и ОРЦ «Зеленодольск» и «Зеленодольск-2».

Его ГК не раз становилась исполнителем госконтрактов на общую сумму 9,5 млрд рублей. Согласно данным финансовой отчетности, 2021 год компания завершила с чистой прибылью в 45,3 млн рублей, при этом выручка составила почти 4 млрд рублей. Кроме Татарстана деятельность компании развернута в Краснодарском крае, Екатеринбурге, Кирово-Чепецке, Ярославле и Москве.