Ромекс построит третью очередь логоцентра в Зеленодольске за 2,7 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ромекс начинает строить третью очередь логистического центра Ozon в Зеленодольске. Под строительство отводится 10,3 гектара, площадь будущего здания — 45 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций, который вносит краснодарский девелопер в строительство оптово-распределительного центра, составляет 2,7 млрд рублей. Объект предполагается ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Он обеспечит работой 500 татарстанцев и обеспечит новые возможности для развития электронной торговли в республике.

Сегодня был дан старт строительству. В торжественной церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Открывая мероприятие, он напомнил:

— Это не первый наш проект, а третья очередь Ozonа и в целом пятый объект [этого девелопера в Татарстане]. Объект интересный, серьезный, 2,7 миллиарда стоит. Поэтому в добрый путь! Сомнений нет в том, что он будет очень востребован и нужен! Всю статистику я имею. Мы целиком и полностью проект поддерживаем!

Президент ГК «Ромекс Групп» Алексей Прокопенко рассказал о плодотворном сотрудничестве группы компаний с руководством республики и крупным бизнесом:

— За четыре года присутствия мы запускаем уже пятый объект. На сегодняшний момент три объекта у нас уже работают. Благодаря нашим партнерам мы и решили строить пятый. Для нас Татарстан стал уже родным регионом благодаря поддержке со стороны руководителей. После ввода этого объекта объем наших инвестиций в регион составит более 8 миллиардов рублей, построено более 150 тысяч квадратных метров логистики. В наше непростое время для любого бизнеса девелоперские проекты, которые имеют длинную историю окупаемости, невозможны без методов поддержки. На сегодняшний момент для нас, для бизнеса в республике Татарстан созданы самые удобные условия для того, чтобы развиваться. Земельный участок и сети республика предоставит бесплатно. Это дает возможность нам строить планы на будущее и развиваться. Конечно, спасибо нашим партнерам из компании Ozon. На сегодняшний момент мы уже реализуем с ними три проекта в регионах страны, соразмерные по площади, как в Татарстане. Планируем наращивать наше совместное присутствие, в том числе и в республике.

— Компания Ozon активно поддерживает усилия властей республики по вовлечению татарстанских предпринимателей на рынок интернет-торговли, что открывает новые возможности как для наших покупателей, так и поставщиков, — подчеркнул Уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник президента РТ Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что благодаря системной работе, проводимой властями республики Татарстан во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым, Татарстан стал лидером по развитию интернет-торговли среди субъектов ПФО.

Напомним, инвестиционно-строительный холдинг «Ромекс Групп» — один из крупнейших девелоперов Юга России. Кроме Краснодарского края, он работает еще в 8 регионах России, включая Татарстан. За 4 года «Ромекс Групп» реализовала три проекта на территории города Зеленодольска и города Елабуги. Завершается строительство четвертого проекта, который будет введен в эксплуатацию в середине текущего года.

В 2020 году компания построила и запустила первую очередь логистического центра в Зеленодольске площадью 37 тыс. кв.м. Вторую очередь (35,1 тыс. кв. м) компания начала строить в 2021 году. В нее было инвестировано 1,8 млрд рублей, срок сдачи в эксплуатацию назначен на второй квартал 2023 года.

Людмила Губаева