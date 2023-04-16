«Понятно, почему у нас часто пишут названия латиницей: чтобы подчеркнуть связь с импортом»

Кириллизация брендов: тренд или поветрие?

Из латиницы в кириллицу: компания «Henkel Россия» начала русифицировать товары бренда, сохранив дизайн, но переводя иностранные названия в русском написании — «Вернель», «Персил», «Бреф». Возможно, тренд на кириллизацию в 2023 году продолжится, будучи закреплен законодательно.

Бренды уходят, названия меняются

С начала года в нашей стране продукцию Henkel выпускает самостоятельная компания, правда, с латинизированным названием Lab Industries. Об уходе из бизнеса в России Henkel объявил прошлой весной.

В начале месяца иначе поступил Danone, который осенью 2022 года решил продать бизнес в РФ, а теперь включил йогурты и творожки Danone, Activia, Danissimo в бренд «Простоквашино», который раньше представлял молоко, кефир, творог.

По-другому получилось у французской косметической сети L’Occitane, которая ушла из России в июне 2022-го, а их магазины начали называться «Л’Окситан». После французские владельцы потребовали выбрать название, которое не ассоциировалось бы с оригиналом — так появились товарные знаки SoBeautiful и «СоуБьютифул».

Ранее кириллическое написание иностранных брендов можно было увидеть только на рекламных плакатах, мелким шрифтом и со звездочкой, поскольку по закону «О государственном языке Российской Федерации» вся рекламная информация на территории РФ должна быть на русском языке, а закон «О защите прав потребителя» гласит, что рекламные послания должны быть понятны любому потребителю в России.

Напомним, что в марте прошлого года член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил запретить в России рекламные уличные вывески на иностранных языках. Иронично эту новость тогда обыграло одно из барнаульских ТЦ, с помощью фоторедакторов «переведя» названия крупных брендов буквально — так появились «Хлопок», «Тянуть и медведь». А депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области внесли инициативу в Федеральную антимонопольную службу, согласно которой в коммерческих вывесках необходимо использовать только русский язык, или же транслитерацию.

Фото: realnoevremya.ru

«Как-то не патриотично»



В феврале 2023 года глава Краснодара Евгений Наумов раскритиковал обилие вывесок на иностранных языках, поручил пообщаться с владельцами рекламы, утверждая, что каждый второй готов пойти на уступки, поскольку иностранные вывески — «как-то не патриотично».

«В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке. Проработайте этот вопрос», — процитировал Наумова тогда телеканал «Краснодар».

По словам руководителя креативного агентства «Теория» Ильдара Аюпова, ситуация напоминает приход иностранных брендов в начале 1990-х в СССР, когда они сами переводили свои бренды на кириллицу.

— Но раз потом они перешли в латиницу, вероятно, это было не очень хорошо с точки зрения маркетинга, — говорит дизайнер. — С политической точки зрения это выглядит прикольно, мне всегда нравилось, когда бренды пишут кириллицей. Понятно, почему у нас часто пишут названия латиницей: чтобы подчеркнуть связь с импортом. Мол, сделано с немецкими технологиями, на японском оборудовании.

При этом Аюпов указывает, что визуально кириллица часто выглядит не так приятно, как латиница.



— Среднестатистически это выглядит хуже. Но мне кажется, это интересный тренд. При этом сам переход будет в ущерб бренду, появляется подсознательная связь с совком, с чем-то не очень качественным. Но, с другой стороны, можно вспомнить множество интересных популярных брендов с русскими названием, типа сока «Добрый». Который придумала Coca-Cola!

В феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о государственном языке. Он предусматривает ограничение использования иностранных слов и нецензурной брани. Закон подчеркивают «объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве». Также он «расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным»: это образование, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров и услуг.

