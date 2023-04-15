«Постараемся привезти Кубок Гагарина в Татарстан». Как «Ак Барс» готовится к решающей битве

Видеорепортаж с последней открытой тренировки перед матчами с ЦСКА

Решающее сражение за Кубок Гагарина 2023 года стартует уже в понедельник, а «Ак Барс» проводит последние приготовления к двум стартовым матчам финальной серии. «Реальное время» побывало на открытой тренировке команды Зинэтулы Билялетдинова и предлагает посмотреть, как «барсы» наигрывают заготовки перед финалом, и узнать, о чем говорили хоккеисты Александр Радулов, Артем Лукоянов и Вадим Шипачев, а также Зинэтула Билялетдинов.

Капитан команды Александр Радулов выделил сильные стороны московского ЦСКА, отметив, что это сбалансированная команда с хорошим тренером. Но сказал, что ЦСКА со времен его выступления в этой команде сильно изменился, а играть в финале — это всегда круто.

Нападающий «Ак Барса» заявил, что в команде не считают фаворитом московских «армейцев» и стараются не слушать мнение экспертов перед решающими матчами.

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов, который уже принимал участие в точно таком же финале в 2018 году и выигрывал его, был осторожен в прогнозах на финальную серию с «армейцами», но пообещал, что казанская команда постарается вернуть в Казань Кубок Гагарина.

Форвард посетовал, что в 2018 году эксперты так же, как и в этом сезоне, считали фаворитом ЦСКА, но казанская команда тогда «сыграла по уму, минимизировав ошибки». Так же постараются сыграть «барсы» и в этот раз.

Также Лукоянов отметил, что в финале Западной конференции специально болел за московский ЦСКА, потому что ему больше нравится стиль их игры.

Форвард Вадим Шипачев был немногословен и старался отвечать односложно — хоккеист явно сконцентрирован на подготовке и не хочет отвлекаться на рассуждения. Хоккеист подтвердил, что для казанских игроков финал — это праздник. Что касается подготовки к предстоящему финалу, Шипачев не считает преимуществом тот факт, что его команда больше отдыхала, чем москвичи.