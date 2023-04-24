Кефинский эялет: новый этап в истории Крымского полуострова

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

4.4. Кефинский эялет

О.М. Курн

С приходом османов в 1475 г. начался новый этап в истории Крыма длиною в три столетия. Крымский полуостров, имея удачное географическое положение, с давних времен был вовлечен в систему международных торговых отношений. Являясь связующим звеном для стран Европы и Азии, он все же находился в стороне от основных внешнеполитических планов Османской империи, которые в первую очередь были направлены на страны Центральной Европы. Покорение Константинополя в 1453 г. и дальнейшее стремительное завоевание стран и народов Европы увеличивало могущество Османского государства. И вместе с завоеваниями Балкан и Малой Азии османы вели военные действия против Венеции и Генуи, желая единовластно господствовать и контролировать торговые операции в Средиземноморском и Черноморском регионах. Таким образом, итальянские торговые колонии, расположенные на побережье Крымского полуострова, попадали в сферу интересов османов. Первая военная экспедиция османов к берегам Крыма была предпринята в 1454 г. Турецкий флот вышел на рейд Каффы, в этот раз поход носил разведывательный характер и демонстрировал генуэзцам силу и мощь османского флота, вскоре османы покинули залив курсом на Константинополь.

Уже в 1475 г. Крымский полуостров пал под натиском Османской империи. Завоевав в первую очередь Каффу, османы захватили Судак, Керчь, Балаклаву, Инкерман, Мангуп и другие территории Крыма. Таким образом, западное и восточное побережья Крымского полуострова, Южный берег Крыма, зона Керченского пролива, Керченский полуостров, Тамань и Азов — все эти территории перешли под власть османского султана и образовали новую провинцию Кефе со столицей в городе Каффа, которую османы переименовали в Кефе.

Изначально провинция Кефе образовала санджак, в который вошли юго-западная часть полуострова, Южный берег Крыма, окрестности Кефе, Керченский и Таманский полуострова, т.е. все бывшие итальянские колонии теперь стали османскими владениями. Во второй половине XVI в. статус провинции был повышен, и санджак Кефе преобразован в эялет Кефе, без изменения территориальных границ. Начиная с 1475 г. и вплоть до 1774 г. провинция Кефе находилась под прямым османским правлением. Крымское ханство, занимая внутренние степные части Крымского полуострова, было зависимым от османов.

Приобретение Крымского полуострова со всеми портами на Черном море стало для Османской империи не только расширением территориальных владений, но и открыло новые возможности как в военном отношении, так и в торговом.

Мечеть Муфти-Джами. Относится к османскому периоду. Фото: wikipedia.org

Источники по Османскому Крыму

Завоевание Крымского полуострова османами, образование новой провинции Кефе, ее развитие, административно-территориальное деление, социально-экономические, этно-демографические и многие другие аспекты жизни региона становится возможным проследить благодаря сохранившимся письменным источникам, которые в первую очередь сосредоточены в архивах Турецкой республики. Основной массив сохранившихся османских документов, это дефтеры разных категорий, находится в архивах города Стамбула: в Османском Архиве Канцелярии Премьер-министра и Архиве музея Дворца Топкапы (Topkap1 Saraye Muzesi).

Османская империя являлась одной из стран, где составлению и сохранению документов, и в частности дефтеров, уделяли серьезное и первостепенное значение. Первый фирман о необходимости документирования всех решений центральных и местных властей и об их сохранении издал в 1536 г. султан Сулейман Кануни. Согласно этому фирману, бейлербеи, управлявшие различными провинциями Османской империи, и кадии (судьи, разбиравшие гражданские и уголовные дела в различных населенных пунктах и городских кварталах) обязаны были заносить свои решения в специальные дефтеры-тетради и сохранять их в порядке в особых сундуках.

В Османском Архиве Канцелярии Премьер-министра (BOA) архивные материалы классифицированы в соответствии с находящейся в них информацией. Например, tahrir defterleri дефтеры-переписи; muhasebe defterleri бухгалтерские (счетные) дефтеры; mukataa-iltizam defterleri дефтеры по земельному налогообложению; gumruk defterleri таможенные дефтеры; muhimme defterleri — дефтеры важных дел и т. д.

К примеру, таможенный дефтер (gumruk derterleri) конца XV в. (1487—1490 гг.) является одним из самых древнейших дефтеров по истории санджака Кефе. Сведения о работе таможни, о ценообразовании, товарообороте и торговых отношениях, о движении товаров внутри санджака, в Анатолии и в районах Северного Причерноморья, о таможенных недоимках по государственным сборам, о торговцах-должниках тщательно занесены в этот дефтер. Cчетный дефтер (muhasebe defterleri) №2283 содержит информацию о доходах и расходах эялета Кефе за четырехлетний период с 1577 по 1581 гг. Дефтеры с №№ 1088 и 71 из категории мукатаа-ильтизм (mukataa-iltizam defterleri) отражают состояние эялета Кефе в середине XVI в. и собирают в себе сведения об управлении эялетами, санджаками, формах откупа, аренды земельных площадей, доходах мукатаа, таможенных и другие торговых доходах, о промышленных предприятиях санджака Кефе.

В XV—XVI вв. в Османской империи проведение переписей земель носило регулярный характер и главным образом было связано с завоеваниями новых территорий. Считается, что общая перепись всей империи была произведена после завоевания Константинополя в 1453 г., результатом которой стало составление дефтеров для европейских и азиатских ее провинций. Составив реестр завоеванной территории, султан ее обычно жаловал одному или нескольким санджакбеям, в зависимости от величины территории.

Письмо чиновников г. Кефе 1633/1634 гг. о положении крымских райа

Дефтеры, содержащие сведения по переписям населения (tahrir defterleri), называемые также султанскими дефтерами (defter-i Khakan1), иногда тапу-дефтерами (tapu defteri), среди документов османской канцелярии занимают особое место. В результате переписи населения, земель и доходов составлялись дефтеры двух видов: пространный (defter-i mufassal) и краткий (defter-i icmal, или defter-i mücmel), иногда называвшийся тимар-дефтером (timar defteri). Дефтеры-переписи содержали в себе самую подробную информацию об описываемом в них регионе, санджаке, эялете. Являясь налоговыми реестрами, дефтеры хранили сведения о городах и селениях, включая территориальное деление, названия деревень, подсчет дворовых и сельских хозяйств, имена глав семейств, количественный состав дворов, конфессиональную и этническую принадлежность населения и множество других ценных данных о конкретном санджаке или эялете. В них были занесены все законы, распространяющиеся на данный регион, налогообложение, юридические нормы и правила, меры веса и т. д.

Две переписи санджака Кефе XVI в. №№ 370 и 214 хранятся в Стамбуле в Архиве Канцелярии Премьер-министра (BOA). Существуют предположения, что была более ранняя перепись конца XV века османского Крыма, составленная сразу после завоевания полуострова османами, но, вероятно, она утеряна, так как среди архивных документов в турецких архивах она не числится.

Таким образом, дефтеры-переписи санджака Кефе первой половины XVI в. это первые подробные документы, содержащие сведения об административно-территориальном делении, о населении, о налогообложении, о социально-экономической жизни османского Крыма.

Тахрир-дефтер №370 не имеет даты, его датируют приблизительно 1520 г. В этом дефтере собрана информация о санджаках Kefe (Кефе), Kirkkilise (Кырккилисе), Сhirmen (Чирмен), Silistre (Силистре), Vize (Визе) и Nigbolu (Нигболу). Сведения о санджаке Кефе в этом дефтере занимают с 473 по 499 страницу. Документ имеет традиционную структуру. В начале содержится свод законов-постановлений (канун-наме) с 473 по 481 страницу. Затем информация демографического характера: состав и численность городского населения столицы города Кефе, остальных крупных городов санджака, затем описано сельское население: название деревни, с указанием окружного центра, в который она входит, количество домов (очагов), перечень всех видов налогов и обложений. Среди обязательных сведений дефтера содержится подробная информация о мукатаа городов, деревень и их доходах. После информации о населении санджака находится информация о доходах, которая состояла из трех частей: это доходы султана, доходы санджакбея и доходы вакуфов. В заключение в дефтере сказано о крепостных сооружениях санджака, о составе гарнизонов, их вооружении и боеприпасах.

Второй документ-перепись санджака Кефе это тахрир-дефтер №214. В отличие от предыдущего тахрир-дефтера, у него есть датировка 20 Reсeb 949 (30 октября 1542 г.). Но начало описания в этом дефтере относится к 945—946 (1538—1539 гг.), и скорее всего, дата, обозначенная на дефтере, это время окончания его составления. В дефтере перечисляются доходы мукатаа за трехлетний период, что также подтверждает данные о том, что дефтер начат приблизительно в 1538—1539 годах и завершен в 1542 году. Этот дефтер содержит информацию только по санджаку Кефе. В остальном он схож с предыдущим. Составлен дефтер №214 традиционно и состоит из 269 страниц. В начале канун-наме свод законов и постановлений Сулеймана I, касавшихся санджака Кефе. Вслед за канун-наме следует краткое содержание дефтера, которое занимает с 9 по 21 страницу. В дефтере перечисляются доходы мукатаа городов санджака Кефе и сельской местности. Приводятся доходы, не связанные с мукатаа, указана прибыль султана и санджакбея. В разделе дефтера с описанием населения перечисляются города санджака, начиная с города Кефе. После этого следует информация о населении городов с упоминанием количества домов (очагов), имен глав домов, профессий. Затем сведения о составе населения, которое проживало внутри крепости Кефе, снаружи и в пригороде. Далее описывалось сельское население: число домов (очагов), общая сумма налога деревни и перечислялись все взимаемые налоги. Заключительная часть дефтера посвящена вакуфам. Самые последние страницы содержат дополнения к канун-наме. Тахрир-дефтеры записаны почерком сиякат, цифры написаны почерком дивани.

Важную и ценную информацию содержат переписи эялета Кефе XVII в.: налоговая перепись с неисламского населения османских владений в Крыму 1630-х гг.; джизье-дефтер 1634—1635 гг. Текст дефтера, содержащего реестр землевладения эялета Кефе в 1682—1683 гг., упорядочен по административно-территориальному признаку: кадылык Кефе, кадылык Сугдак, кадылык Мангуп. Внутри кадылыков населенные пункты описаны по движению дефтердаров (переписчиков). Отличительной чертой этого дефтера является выделение в качестве единиц описания чифтликов и кышла (зимовников для овец). При этом опущены сведения, составлявшие основу тапу-тахрир дефтеров начала XVI в., количество собираемых налогов по каждому населенному пункту. Главным объектом описания в дефтере являются земельные участки (сады, пашни, поля, чаиры), сопровождаемые записями о землевладельцах. Помимо их имен есть сведения об их социальном статусе, вероисповедании, месте проживания. Основной учетной единицей площади является денюм, равный 918,672 квадратного метра. Османские и крымские исторические сочинения, хроники, летописи зачастую содержат в себе разносторонние сведения, например по этнографии, традициям и быту региона, и составляют отдельную группу источников по истории османского Крыма. Так, например, в сочинении османского автора Ашика Паша-оглу «Теварих-и Ал-и Осман» «Османская династическая история», которое он начал писать в 1476 году, есть раздел (баб 152), где автор повествует о взятии турками Кафы и Мангупа. Сочинение османского историка Ибрахима Печеви «Tarih-i Pes;evi» «История Печеви» охватывает события с 1520 по 1640 годы. В этом произведении есть сведения о военных и политических событиях на Крымском полуострове, а также сведения о городах, о жизни городского населения, о крепостях, о торговле и ремеслах; летопись «Теварих-и Дешт-и Кипчак» «История Кыпчакской степи» создана османским автором Абдуллы ибн Ризван. Написано данное произведение во времена Мурада IV (1623—1640 гг.). Из него можно извлечь вспомогательную информацию о состоянии Крыма. Например, есть сведения о культуре и богатстве крымских купцов; сообщается о бедствиях, землетрясениях и голоде в Крыму; описывается религиозная обстановка; подробно описаны Мангуп и его богатства; Кефе XVII в., а также описана военная экспедиция Гедик Ахмеда Паши в Каффу.

Османский реестр земельных владений Южного Крыма 1680-х гг.

Материалы, сохранившиеся в Российских архивах, содержат документы о взаимоотношениях России, Османской империи и Крымского ханства. Например, Российский государственный архив древних актов (РГАДА) в Москве располагает обширным собранием документов по истории внешней политики России и Османской империи. Документы, отображающие отношения Крыма, Османской империи и России, собраны в двух фондах: «Сношения России с Крымом», фонд 123, и «Сношения России с Турцией», фонд 89.

Рассматривая историю эялета Кефе в самом ее завершении, а именно во второй половине XVIII в., когда Османская империя постепенно сдает свои позиции, когда данные территории переходят под властью крымского хана и когда уже в конце XVIII в. Крым присоединен к Российской империи, здесь можно встретить разные документы по истории Крыма в российских архивах. В основном это указы и рескрипты императрицы Екатерины II, распоряжения князя Г.А. Потемкина-Таврического касательно устройства новоприобретенных территорий в Крыму, а также разные тематические документы. Например, «Камеральное описание Крыма 1784 г.», которое хранится в фонде князя Г.А. Потемкина-Таврического в Российском Государственном военно-историческом архиве (РГВИА) в Москве.

«Камеральное описание Крыма 1784 г.» было опубликовано Ф.Ф. Лашковым в журнале «Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии (ИТУАК)». Интересен документ «Топографическое описание доставшимся по мирному трактату от Оттоманской Порты во владение Российской империи землям, 1774 года», составленный при переходе от Османской империи к России городов Кинбурн, Керчь и крепости Ени-Кале. В нем содержится подробное описание состояния перечисленных городов и их округи в 1774—1775 гг.

Отдельными источниками информации по Османскому Крыму являются нарративные письменные источники, такие как заметки и свидетельства, оставленные современниками, путешественниками и дипломатами XVI—XVII вв.

Мартин Броневский, польский дипломат, историк и путешественник XVI в., создавший «Описание Крыма»; Михалон Литвин, посол Великого княжества Литовского в Крымском ханстве, этнограф XVI в.; Эмиддио Дортелли д'Асколи, глава миссионерской доминиканской миссии в Кефе в первой половине XVII в., написавший «Описание Черного моря и Татарии»; Джиовани де Лукка, католический монах доминиканского ордена XVII в.; Эвлия Челеби известный турецкий путешественник XVII века; Гийом Левассер де Боплан французский военный инженер и картограф XVII в.; Жан Шарден, французский путешественник XVII в. Все они побывали в провинции Кефе с разными целями и при разных обстоятельствах, но благодаря духу путешествий, живущему в каждом из них, и желанию сохранить и записать увиденное, представляется разносторонняя информация о провинции Кефе в XVI—XVII вв.

Опираясь на сообщения путешественников, воссоздается общая картина региона, складывается впечатление о жизни в целом и прослеживаются настроения, царившие в Кефинском эялете. Мы можем увидеть городские постройки, культовые и крепостные сооружения, состав многонационального населения и торговые связи провинции.