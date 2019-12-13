Под Казанью жильцы нового сданного дома вынуждены топить снег, чтобы добыть воду

Под Казанью жильцы ЖК «Новые Куюки» вынуждены топить снег, чтобы добыть воду. Люди заселились в дом без воды и отопления, поверив обещаниям застройщика решить вопрос с коммуникациями в течение пары недель.

Четыре жилых дома был сданы в конце октября. Поспешив заселиться в собственные квартиры люди подписали акты приема-передачи. В доме отсутствовала вода и отопление, однако застройщик пообещал решить этот вопрос в течение “пары недель”. Однако уже прошло 1,5 месяцев, но ни воды, ни отопления в домах так и нет, передает “Казанский репортер”.

Чтобы добыть хоть какую-то воду люди топят снег с улицы. На стенах дма уже появилась плесень, а свежий ремонт рушится на глазах.

“Люди, жившие на съемных квартирах, заехали в эти дома от безысходности — таких у нас три семьи. Другие начали делать ремонт. И первые, и вторые теперь просто наблюдает, как сделанное осыпается и разбухает в отсутствие отопления. Без теплы все сыреет, мебель портится. Те, кому позволяет материальное положение, купили тепловые пушки. Но за неделю они съедают около 3,5 тысяч рублей», — цитирует издание слова жительницы дома.

Официального комментария от застройщика не опубликовано.

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