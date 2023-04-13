Гид по Лево-Булачной: исчезнувшие мосты и пламенные студенты

Прогулка вдоль Булака. Часть 1-я

Фото: pastvu.com Булак в разлив

Некогда полноводная река Булак, перекрытая дамбой в 1950-е перед заполнением Куйбышевского водохранилища, — законсервированная мечта о красивом канале, вдоль которого будут гулять люди и ездить велосипеды. Начнем изучать его берега с Лево-Булачной.

Булак

Раньше Булак открыто соединялся с Кабаном и Казанкой, из него даже брали воду. Один его рукав, Гнилой Булак, огибал Кремль, другой шел там, где сейчас стоит цирк. В разное время его предлагали засыпать, возобновить судоходство. В 2020 году было объявлено, что на Лево-Булачной будет организовано двустороннее движение, появится велодорожка, а тротуары вдоль домов расширятся. Поскольку по Булаку ходили корабли (а под кремлем приезжавшие на них из Азии, Кавказа, Крыма купцы устраивали ярмарки), то есть место это было торговое, и жили здесь в основном купцы. Но мы сегодня будем говорить и о певцах, и о революционерах, а также предводителях дворянства.

Шлюз. https://pastvu.com

Татарский мост

Через Булак перекинуты мосты, один из которых теперь «растворился» в площади перед театром Камала — это Татарский или Евангелистский (в честь церкви Четырех Евангелистов). Увеличенный в начале XX века при реконструкции трамвайных путей, мост пережил еще одно расширение в начале 1980-х. Также здесь была плотина, с помощью которой регулировали уровень воды в Кабане.

https://www.google.ru/maps/

Университет

На месте Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ стояло несколько зданий. Одно из них — дом Федора Алексеевича Чибрикова, который сделал деньги на строительстве. После революции его двухэтажный особняк национализировали, а семья с пятерыми детьми получила в нем комнату. Одного из сыновей, Василия, арестовали, дочь Анастасия долгое время скрывалась в Семипалатинске.

Сенной мост. https://pastvu.com

Сенной мост

Он же Батуринский. Сенной — потому что вел к Сенному базару на Сенной улице. У купца Ульяна Батурина было три дома, один из них, к примеру, популярный «Верхнесеребряный питейный дом» на Миславского, а другой — гостиница «Гамбург». Также он был известным жертвователем в казну.

56-й дом. https://www.google.ru/maps

Дом, где жил Гали Ильясов (Лево-Булачная, 56)

Дом постройки 1978 года на углу с улицей Парижской Коммуны. Здесь с 1979-го до смерти в 2000-м жил Гали Ильясов. У солиста Татарской филармонии на «Мелодии» вышло три альбома: «Песни татарских композиторов» и «Поет Гали Ильясов» с ансамблем Виктора Венедиктова, а также пластинка с оркестром имени Соловьева-Седого, откуда взята эта песня.

Дом Боратынского. https://www.google.ru/maps

Дом Садовского — Боратынского (Лево-Булачная, 52)

Рекомендуем зайти во двор, где сохранились хозяйственные постройки дореволюционных времен — ощущение, что попал совершенно в другой город. Дом на набережной канала построен в середине XIX века купцом первой гильдии Потапом Садовским. После его купил сын поэта Евгения Боратынского Николай. Он вернулся в Россию из Италии после смерти отца, после службы в армии женился на дочери востоковеда Александра Казем-Бека Ольге. Жили она в Каймарах (Высокогорский район), после смерти сына в соседних Шушарах. Позже Боратынский стал предводителем дворянства Казанского и Царевококшайского уездов, также он был председателем попечительского совета Мариинского училища. В свободное время писал стихи, занимался недвижимостью и был агентом Нижегородско-Самарского банка.

Гимназия. https://pastvu.com

Вторая мужская гимназия (Лево-Булачная, 48)

Первая открылась в 1758 году, на ее основе возник Казанский унирерситет. Вторая — 23 августа 1835 года, в здании на месте Госбанка (Баумана, 50), после чего в 1838 город купил здесь трехэтажный дом Киселева, который в 1847 году был превращен в двухэтажный дом с антресолями. В 1874-м архитектор Степан Бечко-Друзин пристроил к нему два этажа со стороны нынешней Галиаскара Камала (Поперечно-Тихвинской) и домовую церковь во имя Василия Анкирского (не основателя духоборчества, а священномученика). В советское время самым известным учеником гимназии считался Николай Бауман. Также ее окончили будущий декан истфилфака Николай Булич, один из создателей Казанской химической школы Александр Зайцев, кардиолог Алексей Казем-Бек, историк Николай Лихачев, журналист и краевед Николай Агафонов, композитор Джаудат Файзи. В первые советские годы здесь размещался Татарский запасной батальон, а сейчас — центр детского творчества Вахитовского района и третья музыкальная школа имени Рустема Яхина.