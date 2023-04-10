Билялетдинов расплатился за провал 2019-го, Кудашов остается в «Динамо», а Гусев снова под санкциями

Что происходило в первую неделю апреля на Кубке Гагарина-2023

Последние шаги делают полуфиналисты к решающему сражению за заветный Кубок Гагарина. Если на Западе пока команды играют в поддавки, то на Востоке казанский «Ак Барс», похоже, морально задавил «Авангард», вырвав подряд две выездные встречи в Омске. В это время решаются кадровые вопросы. «Динамо» определилось с тренером», а Гусев вновь попал в немилость тренерского штаба. Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Кудашов остается в «Динамо». Чтобы что?

В нашем предыдущем обзоре недели мы не без восторга разбирали информацию о том, что «Адмирал» из Владивостока сумел найти мотивацию и сохранить у себя главного творца своей сказки 2023 года Леонида Тамбиева. Наставник «моряков» сколотил боевитую и неуступчивую команду, которая сумела выбить вторую команду Востока — «Салават Юлаев» и здорово потрепала нервы казанскому «Ак Барсу», который сегодня находится в шаге от финала Кубка Гагарина.

На этой же неделе произошло тренерское подписание, которое вызвало прямо противоположные эмоции. Алексей Кудашов будет работать в московском «Динамо» и в следующем сезоне, хотя ни о каких серьезных достижениях в плане результата за 2 года как не было, так и нет. В нынешнем сезоне москвичи заняли лишь пятую строчку Западной конференции, что вынудило их начинать серию первого раунда в гостях у «Торпедо». Ну а в итоге все вылилось в вылет из Кубка Гагарина в этом самом первом раунде — возможно статус не сеянной команды и сыграл определяющую роль. Но это не точно.

Более того, вокруг «бело-голубых» все больше разрастается максимально токсичная аура, от которой попахивает внутренними дрязгами, борьбой за власть и делением на противоборствующие лагеря. Ну и, естественно, работать в такой атмосфере не всегда продуктивно, так что вопросы задавать только Кудашову и его помощникам не совсем справедливо. Интересно другое: специалист не пожелал покинуть такое место работы «по собственному», а до конца ждал продления контракта. Возможно, бывший наставник сборной уже прекрасно понимает, что очереди из клубов на него точно выстроено не будет, тем более что на рынок выходит много конкурентов: до сих пор без работы Квартальнов, освободился Илья Воробьев, Мартемьянов тоже был до последнего безработным. Ну и насиженное, денежное место в столице точно стоит того, чтобы потерпеть.

Фото: dynamo.ru

«Почему хотел остаться в клубе, несмотря на все то, что происходило вокруг? «Для всех членов нашего тренерского штаба «Динамо» это не пустой звук, —объяснял после подписания нового контракта Кудашов. — За 2 года был проделан колоссальный объем работы. Мы продолжаем придерживаться той философии и того плана, которые были заданы с первого года. И мне хочется доделать работу до конца. Да, все прекрасно понимают, что этот наш продолжающийся динамовский сериал некрасив. Он не улучшает имидж клуба и серьезно на все влияет, но наша задача заключается в том, чтобы довести работу до логического конца», — сказал Кудашов «Чемпионату».

Что ж, посмотрим, чем закончится этот некрасивый динамовский сериал, а пока что наслаждаемся красивым восточным финалом.

«Ак Барс» в шаге от финала Кубка Гагарина. В ноябре команду отправляли в досрочный отпуск

Кто бы мог подумать еще в конце осени, что в апреле казанский «Ак Барс» окажется там, где он находится сегодня? Еще в ноябре команда под руководством Олега Знарка еле плелась где-то по соседству с «Трактором» и «Нефтехимиком», а в один момент и вовсе вылетала из первой восьмерки Востока. Сегодня эта же команда практически без шансов оставляет своего главного соперника последних лет в финале Восточной конференции.

Три раза подряд не могли казанцы ничего поделать с «Авангардом» в розыгрышах Кубка Гагарина, и начал этот тренд как-раз нынешний наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов. Именно в его постчемпионский сезона 2018/19 казанцы, разрываемые множеством проблем, без шансов уступили команде Боба Хартли — 0-4 в серии — после чего специалист и ушел на заслуженный отдых.

Символично, что после своего возвращения к рулю «Ак Барса» Билялетдинову выпала возможность закрыть этот гештальт и выбить-таки Омск из Кубка Гагарина, чтобы раз и навсегда закрыть все вопросы к себе после той неудачи.

Фото ak-bars.ru

«Ак Барс» выполнил программу максимум в своем вояже в Омск, забрав два матча из двух. Хотя по первому поединку все складывалось именно в пользу «Авангарда». Тот перелом, который произошел в концовке второй встречи явно надломил и всю омскую команду. Куда-то исчезли легионеры, которые блистали весь регулярный чемпионат и даже в первых двух раундах плей-офф. Занервничал и голкипер Василий Демченко. Так что перед вчерашней, пятой, встречей все карты были в руках «Ак Барса». Моральное превосходство, домашний лед и свои болельщики и право на ошибку.

Поначалу все пошло не по тому сценарию, на который рассчитывали, но та манера, с которой казанцы сумели переломить ход встречи, и вновь вырвать победу как-раз и показывает, насколько Билл гений своего дела. Казанцы пятый раз в истории КХЛ выходят в финал Кубка Гагарина (это каждый третий, на секундочку), и ждет своего соперника в паре СКА — ЦСКА.

Карьера Никиты Гусева идет под откос

В феврале мы уже писали о том, как некогда любимец всей хоккейной России и лично Романа Ротенберга Никита Гусев резко потерял место в составе и пропустил почти три недели, хотя никаких травм и дисквалификаций за ним не числилось. Гусев исправно набирал очки, быстро став одним из лидеров петербургского СКА. Что тогда случилось — большой вопрос, но все склонялись к версии, что это профилактическая мера от Романа Ротенберга. После этого Гусев снова стал появляться на льду, продолжив набирать очки — он второй бомбардир питерской команды с 46 (23 + 29) очкам. И это учитывая, что присоединился он к СКА лишь в ноябре. Ну а в плей-офф Гусев и вовсе лучший в составе питерских «армейцев» — за 13 игр он набрал 12 (5 + 7) очков.

Однако уже по ходу нынешней финальной серии Западной конференции форвард сначала пропал со льда, не выйдя ни на одну смену в третьем периоде матча с ЦСКА. Впрочем, нужно отметить, что помимо Гусева третий период пропустил еще и Евгений Кетов, а форварды Николай Поляков и Никита Комаров провели меньше двух минут на двоих. Так что это больше смахивает на оперативные тренерские решения, чтобы хоть как-то поменять ход встречи — ЦСКА был лучше по всем показателям, нужно было что-то делать.

В итоге за весь матч Гусев сыграл всего 11 минут и 49 секунд, из них 1:13 — в большинстве. За это время у него 0 бросков в створ и 0 отборов. Точно такие же цифры у него были и во второй встрече. Вообще в серии с ЦСКА нападающий голами не отмечался, только одной передачей.

Фото ska.ru

«У нас играли лучшие игроки, — объяснял Ротенберг после третьей, проигранной игры. — Весь сезон так было, так будет и всегда. К каждому игроку одинаковое отношение. Нет игроков, которые могут рассчитывать на поблажки со стороны тренерского штаба. Вы увидите совершенно другую игру в следующий раз.