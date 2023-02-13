Опальный Гусев вне состава СКА и рвущаяся в Континентальную лигу «Кузня»: неделя в КХЛ

Регулярный чемпионат завершается скандалами и разговорами о пополнении лиги

Чем ближе развязка регулярного чемпионата в КХЛ, тем напряженнее становится на всех фронтах. В стане лидеров из Петербурга назрел конфликт, который выливается в скандал. В стане «Авангарда» тоже продолжается чехарда с постом генерального менеджера. А в это время в других хоккейных точках открывают стадионы и грезят о возвращении в состав Континентальной хоккейной лиги. Подробнее — в традиционном обзоре событий КХЛ «Реального времени».

Карьера по нисходящей. Гусев выведен из состава СКА

Когда герой олимпийского финала в Пхенчхане Никита Гусев в очередной раз возвращался из-за океана в КХЛ, никто ничего другого от него не ожидал кроме как лидерских позиций в питерском СКА и стабильно набираемых очков.

Однако история Гусева стала разворачиваться по сценарию, чем-то напоминающему историю Ильи Ковальчука все в том же СКА. Тогда звездный форвард, который долго был любимцем петербургской публики стал терять место в составе команды тогда еще Сергея Зубова (ныне исполняет обязанности помощника Романа Ротенберга). Все дошло до того, что во время одной из самых ответственных серий протия ярославского «Локомотива» тогдашний наставник отправил неугодного хоккеиста обратно в Санкт-Петербург. На этом, казалось, его карьера в СКА будет закончена. Но все наладилось.

С Никитой Гусевым происходил нечто подобное. Форвард неплохо влился в команду, приехав в Питер лишь к концу ноября. Уже вскоре Гусев стал самым результативным игроком, набирая по 1,33 очка за матч. Ничто не предвещало того, что именно герой Пхенчхана окажется вне состава перед самым стартом Кубка Гагарина.

Впервые Гусев пропал из состава 1 февраля в драматичном матче с тем же «Локомотивом». Наставник СКА Роман Ротенберг тогда объяснял ситуацию плановой ротацией и желанием подвести состав в самых лучших кондициях, чем у остальных команд.

«У нас нет конфликтов в команде, идет ротация, — объяснялся на послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг. — Постоянно отдыхают лидеры. Если вы заметили, многие лидеры уже отдыхали. Хотим подвести команду к общему знаменателю в плей-офф, нашей системе нужна лучшая физика в лиге. Выводим каждого игрока и всю команду в целом на пик перед плей-офф. У нас все впереди.

Однако и в дальнейших двух играх нападающего в составе не оказалось. А вскоре стало известно, что не будет нападающего еще как минимум в трех играх. Такая затяжная «ротация» вызывает много вопросов. Это третий по результативности хоккеист команды, у него 42 (20+22) очка в 33 матчах, но он продолжает смотреть хоккей с трибун.

Сегодня в хоккейном инфопространстве ходят две причины — официальная и неофициальная. Первую упорно озвучивает Ротенберг, мол, готовим состав к плей-офф и даем отдохнуть. По второй версии у Гусева и Ротенберга назрел конфликт.

Инсайдер КХЛ Алексей Шевченко в своем YouTube-канале рассказывает:

«Гусев хотя и набирает очки, но не выполняет требования на площадке: неохотно идет в оборону, не выполняет запланированный объем работы. В нынешнем СКА все должны быть двусторонними форвардами, а Никита уклоняется от этого. Плюс появились какие-то проблемы вне льда, но про это рискованно говорить без каких-либо доказательств. Кроме слухов и нет ничего», — заявил Шевченко.

Подтверждает эту версию и его коллега Михаил Зислис, утверждая, что Ротенберга изначально отговаривали от подписания Гусева.

Так или иначе, сейчас в лучшей команде КХЛ здесь и сейчас не все так гладко, как в медийном поле. Такие грозовые тучи просто не могут не сказаться на команде в самые ответственные моменты плей-офф.

Фото: администрация правительства Кузбасса/ako.ru

Новокузнецк готовится к возвращению в КХЛ?

Большим и долгожданным событием ознаменовалась неделя на хоккейной точке России — Новокузнецке. Здесь, после пятилетней реконструкции (даже не удивляйтесь, что она заняла так много времени) открылась домашняя ледовая арена местного «Металлурга» — «Арена кузнецких металлургов». Да, «Кузня» сегодня не является клубом КХЛ, но в большую семью команд лиги входила, и теперь есть все основания, чтобы она в нее вернулась.

Первыми на обновленной арене пока выступили «Легенды хоккея» во главе с Вячеславом Фетисовым и команда Ночной хоккейной лиги Кузбасса. А дальше здесь будет разыгран международный турнир «Дети Азии». Сам «Металлург» же пока вынужден был перебираться в Подмосковье и доигрывать регулярный чемпионат в Чехове. Судя по всему, плей-офф новокузнечане тоже начнут не дома.

Стоит отметить, что реконструкция получилась очень проблемной. Здесь были и смены подрядчика, и постоянные обновления сметы, появлялись новые необходимые работы. О начале реконструкции объявили в мае 2019 года, но начали активные работы лишь спустя 11 месяцев. По первоначальному плану реконструкция должна была завершиться осенью 2020-го. Но все зашло слишком далеко и арену Новокузнецк увидел лишь в начале 2023-го.

Видео принадлежит You-Tube каналу City-n.ru

Как и до реконструкции, стадион вмещает 7 тысяч зрителей, проблема «слепых» зон была решена путем закругления трибун и угловых секторов. Теперь, когда вопрос стадиона для «Кузни» закрыт, барьеров для возвращения команды в Континентальную хоккейную лигу всего один — бюджет, который должен быть не ниже потолка зарплат (315 млн на сезон). А вот с этим в нынешние времена пока не все так гладко.

Когда в 2017 году «Металлург» НК исключали из состава КХЛ у клуба был зарплатный бюджет немногим больше ста миллионов рублей. Тогда команда из Кузбасса, по сути, доигрывала сезон своим молодежным составом, а на трибунах зияли огромные пустоты. Результаты не радовали.

Власти региона уже обозначили, что возвращение в Континентальную лигу для них приоритетна. Вот что говорил губернатор региона Сергей Цивилев на открытии арены:

Фото: администрация правительства Кузбасса/ako.ru

«Каждый раз когда я приезжаю в Новокузнецк, мне абсолютно все — общественность, спортсмены, уже не говорю о Сергее Кузнецове — все говорят, что для города хоккей и КХЛ — это святое».

— И весь Новокузнецк скорбит, потому что команда выпала из КХЛ. Все повторяют: «Надо команду в КХЛ, надо команду в КХЛ». И мы тогда приняли решение, что мы начнем непростой путь возвращения нашей команды в КХЛ. Я встретился с командой и сказал: «У нас это должно быть взаимно. Когда команда займет первое место в ВХЛ, тогда мы и вернемся в КХЛ».

По сути, губернатор Кемеровской области в одном выступлении поставил задачу взять Кубок Петрова и пообещал, что «Металлург» вернется в КХЛ. Впрочем, путь действительно будет не быстрый. Клубу нужно будет соблюсти множество регламентирующих условий, отправить в КХЛ дорожную карту по предоставлению финансовых гарантий на три сезона и, конечно, серьезно обновить состав.

Так или иначе, возвращение «Металлург НК» в КХЛ станет приятным камбэком, который олдовые любители отечественного хоккея ждут уже шестой год.

Фото: vk.com/hc_lada

А когда вернется «Лада»?

Тольяттинский клуб, исключенный из состава КХЛ все в том же 2017 году, не просто объявил о своих намерениях возвратиться в лигу, но уже осенью подал заявку в офис Континентальной лиги. Правда, по словам президента КХЛ Алексея Морозова, в последнее время там возникли вопросы с гарантиями финансирования клуба на 3 года, а это один из главных критериев для принятия клуба в состав лиги.

Чуть более оптимистично отзывается о перспективах «Лады» в КХЛ президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он уверяет, что руководство тольяттинской «Лады» при поддержке губернатора области решит вопрос с финансированием.

«Появляются новые дворцы, сейчас я в Воронеж поеду на открытие стадиона. В Новокузнецке месяц назад был, губернатор мне показывал, как идет реконструкция, на днях запустили стадион. Арены строятся, дай бог. Как дальше они будут строиться, зависит от того, какое нам выделят финансирование. Может упасть темп. Ближайший бюджет по спорту уменьшился на 13 млрд.

Что касается «Лады»? Я разговаривал с губернатором, они говорят, что вопрос решат. Думаю, мы «Ладу» получим. Три месяца назад он сказал, что сделает все, чтобы «Лада» была в КХЛ», — приводит слова Третьяка «Чемпионат».

Уже стало известно, что в случае возвращения «Лады» в КХЛ, она должна сыграть в Восточной конференции.