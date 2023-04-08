День в истории: памяти Лихачева, назначение Брежнева и мировой конгресс цыган

Чем примечательна дата 8 апреля?

Фото: RIA Novosti archive, image #36535 / Yuriy Ivanov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 8 апреля, День российской анимации. В разные годы и столетия в этот день была запатентована первая пожарная лестница, вблизи Лондона состоялся первый всемирный конгресс цыган, Леонид Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС, делегация Татарстана прибыла в столицу Малайзии, с конвейера КАМАЗа сошел 150-тысячный автомобиль, в Казани завершился первый Международный конкурс молодых артистов балета. Родились в этот день: среднеазиатский полководец Тамерлан, русский поэт Владимир Раевский, немецкий философ Эдмунд Гуссерль. Умерли: испанский художник Пабло Пикассо, советский физик Петр Капица, английский политик Маргарет Тетчер, советская актриса Надежда Румянцева, вице-президент Татарстана Василий Лихачев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День памяти Лихачева, делегация Татарстана в Малайзии, конкурс балета в Казани

8 апреля 1997 года делегация Татарстана во главе с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым прибыла в Малайзию с официальным визитом. СССР с азиатским партнером дружил с 1967 года. Ту встречу Шаймиев вспоминал позднее, в 2010-м, когда в Татарстан прилетел уже бывший премьер-министр Малайзии, доктор Махатхир Мохамад. Второй президент Татарстана Рустам Минниханов впервые посетил Куала-Лумпур в январе 2013 года.

Фото: Михаил Козловский

8 апреля 2001 года в Казани завершился первый Международный конкурс молодых артистов балета, организованный под патронажем ЮНЕСКО. В Татарстан приехали 70 танцовщиков из России, Австрии, Китая, Кореи, Македонии, Словакии, Чехии, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Украины. Первую премию выиграла солистка Санкт-Петербургского театра оперы и балета им. Мусоргского Елена Шешина, а первую мужскую — Вь Кью Джанг, солист Национального балета Южной Кореи. Общий призовой фонд конкурса составлял 50 тысяч долларов.

8 апреля 2019 года умер Василий Лихачев — один из ключевых политиков республики 1990-х годов: он участвовал в разработке Декларации о государственном суверенитете РТ, Конституции республики, Закона о Комитете конституционного надзора. Был единственным вице-президентом Татарстана. В дальнейшем стал постоянным представителем России при Европейском сообществе, а в 2010—2011 годах — заместителем министра юстиции России. До 2016 года работал депутатом Госдумы. Лихачев умер в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

День российской анимации и присоединение Крыма

8 апреля 1912 года состоялась премьера мультипликационного мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» режиссера Владислава Старевича. Сам мультфильм представлял собой пародию на засилье в кинематографе того времени эффектных псевдоисторических сюжетов из аристократической жизни. Сам мультфильм ознаменовал собой начало российской анимации и появление национального праздника.

8 апреля 1783 года Екатерина II подписала Манифест о присоединении Крымского полуострова к Российской державе. Григорий Потемкин, фаворит императрицы, подготовивший этот документ, получил титул светлейшего князя Таврического.

8 апреля 1966 года Леонид Брежнев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. При Никите Хрущеве этой должности не было, но ее предложили восстановить на XXIII съезде КПСС лидеры партийных организаций Москвы и Украины Николай Егорычев и Петр Шелест. Трое генсеков подряд скончались при исполнении своих обязанностей, лишь Михаил Горбачев нарушил эту традицию.

Фото: Gunkartа/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Основатели буддизма и кубизма

Предположительно 8 апреля около 563 года до н. э. родился индийский принц Сиддхартха Гаутама. Его знают под именем Будды Просвещенного, ставшего основателем буддизма — одной из трех мировых религий.

8 апреля 1971 года прошел первый в мире конгресс цыган. На нем представители этого народа были признаны единой не территориальной нацией, а также были приняты флаг и герб цыган. Сейчас в мире около 10 млн цыган. Больше всего их в США — до 1 млн, затем следуют Бразилия (680 тысяч), Испания (650 тысяч), Румыния (535 тысяч).



8 апреля 1973 года скончался Пабло Пикассо — художник, скульптор, один из трех основоположников кубизма — направления в искусстве, для которого характерны прямое использование геометрических форм, деформации объектов изображения, нереалистичность картины. Портреты и натюрморты похожи на наборы геометрических фигур, соединенных между собой в единые картины.

