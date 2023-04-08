Владлен Татарский, Пасха, «Джон Уик 4»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 7 дней

Главной темой последних 7 дней для татарстанцев стал «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли. За прошедшую неделю боевик, самая кассовая часть франшизы в России со сборами более чем в 600 миллионов рублей, возглавил топ поисковых запросов у жителей Татарстана, причем прирост популярности по сравнению с аналогичным периодом составил на 1 100%. На втором месте рейтинга по количеству запросов, как и неделю назад, находится Священный месяц Рамадан, во время которого верующие обязуются держать строгий пост. Тройку замыкает сериал «Против всех», причем по приросту популярности он поднялся на одну строчку вверх. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Больше всего запросов татарстанцев — про религиозные посты и праздники

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Помимо «Джона Уика 4», Рамадана и сериала «Против всех» в числе запросов, чей прирост популярности за прошедшие семь дней многократно возрос по сравнению с прошлой неделей, оказался военкор Владлен Татарский. Напомним, он погиб 2 апреля в результате взрыва. В питерском кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер корреспондента, прогремел взрыв. Незадолго до взрыва Владлену вручила статуэтку одна из его знакомых — Дарья Трепова. Ей предъявили обвинение в теракте и отправили в СИЗО на два месяца



В топ-5 по приросту запросов вошел Scarlet — аналог App Store, позволяющий устанавливать сторонние приложения на iPhone и iPad. Часто татарстанцы ищут и информацию по Пасхе — в этом году у православных Светлое Христово Воскресенье приходится на 16 апреля.

Казань интересовалась «Джоном Уиком 4», Нижнекамск — Владленом Татарским

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов и далее по убыванию.

Что касается популярности отдельных запросов в городах Татарстана, то чаще всего про «Джон Уика 4» искали в Казани. Жителей Нижнекамска, Альметьевска и Набережных Челнов он интересовал меньше — 58, 41 и 31 балл соответственно. Также в столице республики больше других интересовались радиостанцией «Болгар Радиосы».

В Автограде самым популярным запросом — 58 баллов — стал магазин «Колеса даром». Именно в Челнах его искали чаще, чем в других крупных городах. Альметьевцы больше всего искали информацию про сериал «Против всех» и Пасху, приложение же Scarlet и Владлен Татарский не интересовали совсем. А вот в Нижнекамске у этих двух запросов, как и «Против всех» максимальный балл.

Одним из самых непопулярных запросов оказалось время намаза — по 14 баллов в Челнах и Альметьевске, 20 баллов в Казани. И только в Нижнекамске им интересовались на 75 баллов.

Популярность «бархатных тяг» в Татарстане выросла на 2 000%

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:



На первом месте с приростом популярности аж в 2 000% расположился запрос бархатные тяги — речь о меме, который появился еще несколько лет назад и сейчас стремительно набирает обороты. На молодежном сленге «бархатные тяги» — обувь странного вида. Вероятно, такой рост популярности вызван выпуском клипа от исполнителя Gazan и появлением большого количества мэшапов.

Вторую строчку занимают «Импровизаторы» — юмористическое шоу от телеканала СТС. Тройку замыкает шоу «Ждули», которое неделю назад было на первом месте. В проекте рассказывается о судьбах женщин, которые выходят замуж за заключенных, отбывающих наказание в различных колониях.