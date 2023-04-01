«Ак Барс», Рамадан и новые сериалы: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила, что интересовало татарстанцев больше всего за последние 7 дней

Фото: коллаж: «Реальное время»

Главной темой последних дней для татарстанцев стал спорт. Так, за прошедшую неделю название казанского хоккейного клуба «Ак Барс» возглавило топ поисковых запросов у жителей республики. Это неудивительно, ведь в прошлое воскресенье команда вышла в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв во втором раунде серии плей-офф «Адмирал». Более того, уже сегодня в столице Татарстана пройдет финал, в котором казанцам предстоит встретиться с омским «Авангардом». Однако спортивные достижения — это далеко не все, что интересует граждан. 23 марта для всех мусульман наступил Священный месяц Рамадан, во время которого верующие обязуются держать строгий пост. Это событие также находится в лидерах по числу запросов среди населения. Третью же строчку занимает культовая российская рок-группа «Король и Шут», интерес к которой подогрет выходом одноименного биографическо-фэнтезийного сериала. Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Среди татарстанцев наиболее заметно растет популярность новых сериалов

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Республике Татарстан за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные, трендовые запросы по веб-поиску. Ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

В числе запросов, чей прирост популярности за прошедшие семь дней многократно возрос по сравнению с прошлой неделей, также оказался и еще один новый сериал — «Против всех». Новинка отечественного кинематографа стала быстро обретать популярность, во многом за счет своего актерского состава, который знаком россиянам по ряду других картин.

Возвращаясь к теме спорта, стоит отметить, что пятерка лидеров закрывается именно таким запросом. Чуть меньше, чем новый сериал, татарстанцев интересовала Первая лига России по футболу. В рамках этих игр 25 марта казанский «Рубин» встретился с владикавказской «Аланией», где потерпел поражение. В это воскресенье футболисты из столицы Татарстана встретятся с московским «Велесом».

Альметьевск — единственный, кого не интересует курс доллара к рублю

Также данные рассматривались по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов.

Говоря о популярности запросов в городах Татарстана, можно обратить внимание на то, что самыми спортивными оказались Казань и Альметьевск. Причем в первом случае граждан интересует хоккей, а во втором — футбол (по 100 баллов). Вместе с этим стоит отметить, что нефтяная столица республики оказалась самой незаинтересованной в экономике. Так, число запросов «доллар к рублю» в этом городе равно нулю. В то же время Казань занимает по этому запросу первое место, Набережные Челны — второе, а Нижнекамск — третье.

Вместе с этим новый сериал «Против всех» также оказался наиболее популярным в Альметьевске, как и приложение Scarlet. А вот что касается «Короля и Шута», как и аниме-сериала «Атака титанов», то здесь он оказался последним. В тоже время Нижнекамск оказался абсолютным лидером по числу запросов о японском мультфильме.

Реалити-шоу телеканала «Ю» — лидеры по запросам на YouTube в Татарстане

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) приводится то, что в тренде у татарстанцев на YouTube:

Лидером среди запросов на YouTube у татарстанцев стало набирающее популярность шоу «Ждули». Прирост заинтересованности к нему, по сравнению с предыдущей неделей, составил 950%. В проекте рассказывается о судьбах женщин, которые выходят замуж за заключенных, отбывающих наказание в различных колониях. На втором месте находится запрос под названием «Комарово». Речь идет о знаменитой песне Игоря Скляра, которая попала в компьютерную игру Atomic Heart и стала известна во всем мире. Закрывает тройку лидеров еще одно шоу телеканала «Ю» — «Беременна в 45». Четвертое и пятое места поделены между запросами «КиШ» и «Король и Шут», что на деле является одним и тем же.

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