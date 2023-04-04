Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на 2 месяца

Фото: Московские суды общей юрисдикции (скриншот видео)

Подозреваемую в совершении теракта, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), арестовали на 2 месяца. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать Дарье Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июня 2023 года, — цитирует судью RT.

По данным следствия, 2 апреля Дарья Трепова выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины. Она принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту. В результате последовавшего взрыва Максим Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Треповой предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).



В кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга вечером 2 апреля произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Подозреваемую в совершении преступления Дарью Трепову задержали. Владлена Татарского президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов