Прятать в метро и копить средства защиты: как в случае военного времени будут работать ведомства Татарстана?
Кабмин Татарстана разработал документ, который распределит обязанности между министерствами в случае военного времени
Кабинет министров Татарстана отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления «Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий республиканского уровня по гражданской обороне». Согласно ему, министерствам и подведомственным структурам региона будет необходимо выполнить ряд задач по защите гражданского населения — в том числе в военное время. В список войдет как методическая подготовка жителей, так и заблаговременное создание дезактивирующих веществ в случае радиационной угрозы. Подробнее — в материале «Реального времени».
Граждан обучат, а специалистов подготовят
Основная доля таких мероприятий выпадет на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС). Согласно документу, данное ведомство будет участвовать в выполнении практически всех задач и в большинстве случаев совместно с другими министерствами.
В первую очередь МЧС должно обеспечить подготовку самого населения при помощи обучения граждан и активной пропаганды. Для этого министерству необходимо будет создать и поддерживать в рабочем состоянии учебную материально-техническую базу, с помощью которой будут тренироваться как сами работники, так и обычные граждане. Одним из главных направлений в подготовке станет эвакуация.
Чтобы обеспечить качественную эвакуацию населения, для личного состава специализированных органов будут проведены усиленные учения. Вместе с этим будут составлены и возможные планы вывоза населения из зон, подверженных ударам.
Казанское метро сможет превратиться в укрытие
Однако процесс эвакуации состоит не только из переброски людей на другую территорию. Самое важное — определить, куда можно будет укрыть граждан и чем их снабдить в этом месте. Так, МЧС будет необходимо начать копить средства индивидуальной и коллективной защиты.
В свою очередь, Минстрой Татарстана должен будет обеспечить граждан укрытиями, которые нужно построить и обслуживать. Кроме того, в документе указывается, что Министерству строительства важно быть готовым к обеспечению жителей быстровозводимыми защитными сооружениями с упрощенным оборудованием в случае объявления военного положения.
Также, по согласованию, в этой работе может участвовать и МУП «Метроэлектротранс», которое даже в мирное время должно обеспечить приспособление метрополитена для укрытия. Стоит отметить, что перед МЧС будет стоять задача замаскировать все эти объекты вне зависимости от их типа.
Грозить могут не только военные конфликты, но и техногенные катастрофы
На случай возможных разрушений или повреждения инфраструктуры Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям нужно создать, подготовить и оснастить специальные силы, которые будут заниматься ликвидацией всех негативных последствий. Вместе с этим Минпромторг, Минцифры и Минздрав Татарстана займутся созданием запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.
Формирования для ликвидаций аварий и спасения граждан будут создаваться во взаимодействии с Вооруженными силами и другими войсками, образовавшимися в военное время. Все они будут учтены в специальном реестре МЧС.
Важно отметить, что, согласно проекту постановления, большая часть этих же мероприятий относится не только к военным конфликтам, но и к техногенным катастрофам: пожары, прорывы плотин, аварии на АЭС или других энергетических объектах, падение самолетов и крушение поездов.
Так, например, Министерство промышленности и торговли Татарстана в любом из таких сценариев будет обязано обеспечивать граждан продовольствием, а Минстрой — коммунальными услугами.
Пострадавших смогут размещать в лагерях и пансионатах
Как сказано в проекте постановления, если аварийной ситуации все-таки не удалось избежать, то Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предстоит проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия с пострадавшим населением. ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана», а также Минздрав республики займутся эвакуацией раненых в лечебные учреждения. Кроме того, эти же ведомства будут оказывать информационно-психологическую поддержку.
В свою очередь, Минтруд определит численность населения, оставшегося без жилья. Минстрой проведет инвентаризацию сохранившегося жилого фонда и оценит состояние поврежденного. Это будет сделано для того, чтобы определить — можно ли в зданиях размещать пострадавших. Те же, кто останется без домов, будут отправлены в дома отдыха, пансионаты, сборные дома или палаточные лагеря.
Однако стоит отметить и то, что спасать жилые дома во время военного конфликта будут специальные пожарные подразделения, которые будет готовить МЧС. Но все же особый контроль они будут осуществлять за сооружениями гражданской обороны.
Дезинфицирующие средства готовят заранее
Кабмин Татарстана в своем постановлении также продумал и план действий на случай радиационной угрозы. Так, Минздрав республики совместно с Минэкологии и ГКУ «Поисково-спасательная служба» будет осуществлять контроль за радиационной, химической и биологической обстановкой на территории региона.
Более того, тем же ведомствам придется заниматься совершенствованием методов и технических средств мониторинга окружающей среды. Вместе с этим Минстрою и Минтрансу Татарстана будет поручено создать запасы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов.
Они же должны организовать специальную службу обработки, в зоне ответственности которой будет находиться вся техника, здания и территории.
Силовики будут не только охранять, но и хоронить
Что же касается силовых структур, то в случае военного времени МВД будет поручено создать и оснастить подразделения, которые будут следить, восстанавливать и охранять общественный порядок. Кроме того, они же будут обеспечивать безопасность дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны.
В это же время Управление Федеральной службы войск национальной гвардии должно будет усилить охрану объектов и имущества юридических и физических лиц, оставшихся без присмотра.
Отдельно отметим, что Министерству внутренних дел будет поручено организовать и провести мероприятия по опознанию, учету и срочному захоронению трупов с соблюдением установленных законодательством правил.
В запасе должны быть и резервуары для газа и нефти
Документ предусматривает и вопросы, касающиеся устойчивого функционирования объектов экономики. Так, МЧС должно создать специальный план работы таких предприятий во время возможного военного положения.
На случай возможного негативного сценария ООО «Газпром трансгаз Казань» и АО «Татэнерго» должны создать запасы резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, а также резерва запчастей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения.
Минэкономики Татарстана необходимо продумать рациональное размещение населенных пунктов, предприятий и других важных объектов. Для их персонала также проведут инструктажи и обучение. Вместе с этим МЧС должно будет создать страховой фонд документации.
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