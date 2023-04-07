Прятать в метро и копить средства защиты: как в случае военного времени будут работать ведомства Татарстана?

Кабмин Татарстана разработал документ, который распределит обязанности между министерствами в случае военного времени

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Кабинет министров Татарстана отправил на антикоррупционную экспертизу проект постановления «Об утверждении перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий республиканского уровня по гражданской обороне». Согласно ему, министерствам и подведомственным структурам региона будет необходимо выполнить ряд задач по защите гражданского населения — в том числе в военное время. В список войдет как методическая подготовка жителей, так и заблаговременное создание дезактивирующих веществ в случае радиационной угрозы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Граждан обучат, а специалистов подготовят

Основная доля таких мероприятий выпадет на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС). Согласно документу, данное ведомство будет участвовать в выполнении практически всех задач и в большинстве случаев совместно с другими министерствами.

В первую очередь МЧС должно обеспечить подготовку самого населения при помощи обучения граждан и активной пропаганды. Для этого министерству необходимо будет создать и поддерживать в рабочем состоянии учебную материально-техническую базу, с помощью которой будут тренироваться как сами работники, так и обычные граждане. Одним из главных направлений в подготовке станет эвакуация.

Чтобы обеспечить качественную эвакуацию населения, для личного состава специализированных органов будут проведены усиленные учения. Вместе с этим будут составлены и возможные планы вывоза населения из зон, подверженных ударам.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Казанское метро сможет превратиться в укрытие

Однако процесс эвакуации состоит не только из переброски людей на другую территорию. Самое важное — определить, куда можно будет укрыть граждан и чем их снабдить в этом месте. Так, МЧС будет необходимо начать копить средства индивидуальной и коллективной защиты.

В свою очередь, Минстрой Татарстана должен будет обеспечить граждан укрытиями, которые нужно построить и обслуживать. Кроме того, в документе указывается, что Министерству строительства важно быть готовым к обеспечению жителей быстровозводимыми защитными сооружениями с упрощенным оборудованием в случае объявления военного положения.

Также, по согласованию, в этой работе может участвовать и МУП «Метроэлектротранс», которое даже в мирное время должно обеспечить приспособление метрополитена для укрытия. Стоит отметить, что перед МЧС будет стоять задача замаскировать все эти объекты вне зависимости от их типа.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Грозить могут не только военные конфликты, но и техногенные катастрофы

На случай возможных разрушений или повреждения инфраструктуры Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям нужно создать, подготовить и оснастить специальные силы, которые будут заниматься ликвидацией всех негативных последствий. Вместе с этим Минпромторг, Минцифры и Минздрав Татарстана займутся созданием запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ.

Формирования для ликвидаций аварий и спасения граждан будут создаваться во взаимодействии с Вооруженными силами и другими войсками, образовавшимися в военное время. Все они будут учтены в специальном реестре МЧС.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Важно отметить, что, согласно проекту постановления, большая часть этих же мероприятий относится не только к военным конфликтам, но и к техногенным катастрофам: пожары, прорывы плотин, аварии на АЭС или других энергетических объектах, падение самолетов и крушение поездов.

Так, например, Министерство промышленности и торговли Татарстана в любом из таких сценариев будет обязано обеспечивать граждан продовольствием, а Минстрой — коммунальными услугами.

Пострадавших смогут размещать в лагерях и пансионатах

Как сказано в проекте постановления, если аварийной ситуации все-таки не удалось избежать, то Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предстоит проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия с пострадавшим населением. ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана», а также Минздрав республики займутся эвакуацией раненых в лечебные учреждения. Кроме того, эти же ведомства будут оказывать информационно-психологическую поддержку.

В свою очередь, Минтруд определит численность населения, оставшегося без жилья. Минстрой проведет инвентаризацию сохранившегося жилого фонда и оценит состояние поврежденного. Это будет сделано для того, чтобы определить — можно ли в зданиях размещать пострадавших. Те же, кто останется без домов, будут отправлены в дома отдыха, пансионаты, сборные дома или палаточные лагеря.

Однако стоит отметить и то, что спасать жилые дома во время военного конфликта будут специальные пожарные подразделения, которые будет готовить МЧС. Но все же особый контроль они будут осуществлять за сооружениями гражданской обороны.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Дезинфицирующие средства готовят заранее

Кабмин Татарстана в своем постановлении также продумал и план действий на случай радиационной угрозы. Так, Минздрав республики совместно с Минэкологии и ГКУ «Поисково-спасательная служба» будет осуществлять контроль за радиационной, химической и биологической обстановкой на территории региона.

Более того, тем же ведомствам придется заниматься совершенствованием методов и технических средств мониторинга окружающей среды. Вместе с этим Минстрою и Минтрансу Татарстана будет поручено создать запасы дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов.

Они же должны организовать специальную службу обработки, в зоне ответственности которой будет находиться вся техника, здания и территории.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Силовики будут не только охранять, но и хоронить

Что же касается силовых структур, то в случае военного времени МВД будет поручено создать и оснастить подразделения, которые будут следить, восстанавливать и охранять общественный порядок. Кроме того, они же будут обеспечивать безопасность дорожного движения в городах и других населенных пунктах, на маршрутах эвакуации населения и выдвижения сил гражданской обороны.

В это же время Управление Федеральной службы войск национальной гвардии должно будет усилить охрану объектов и имущества юридических и физических лиц, оставшихся без присмотра.

Отдельно отметим, что Министерству внутренних дел будет поручено организовать и провести мероприятия по опознанию, учету и срочному захоронению трупов с соблюдением установленных законодательством правил.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В запасе должны быть и резервуары для газа и нефти

Документ предусматривает и вопросы, касающиеся устойчивого функционирования объектов экономики. Так, МЧС должно создать специальный план работы таких предприятий во время возможного военного положения.

На случай возможного негативного сценария ООО «Газпром трансгаз Казань» и АО «Татэнерго» должны создать запасы резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, а также резерва запчастей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения.

Минэкономики Татарстана необходимо продумать рациональное размещение населенных пунктов, предприятий и других важных объектов. Для их персонала также проведут инструктажи и обучение. Вместе с этим МЧС должно будет создать страховой фонд документации.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».