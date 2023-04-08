Галина Ахмерова: «Нужен баланс между хорошим в Советском Союзе и требованиями современного мира»

Будет ли возвращена советская система образования для наших детей и стоит ли полностью отказываться от принципов Болонской?

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Сегодня в России все чаще звучат призывы отказаться от Болонской системы и вернуться к советской системе образования детей. К ее преимуществам относят единые требования и грамотное изложение школьного материала, который ученики усваивали гораздо лучше. Плюсы и минусы обеих концепций в авторской колонке для «Реального времени» разбирает основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

Переход на Болонскую систему

Если хочешь изменить мир — начни работать с молодежью. И меня радует, что в последнее время активно поднимается вопрос реструктуризации системы образования, потому что проблем, очевидно, накопилось много.

В послании президента Федеральному собранию в феврале 2023 года в очередной раз была сформулирована задача ухода от Болонской системы, которая была принята в России с 2003 года.

Давайте разберем главные принципы Болонской системы:

двухуровневая система обучения: бакалавриат и магистратура;

единая шкала оценки знаний, так называемые учебные кредиты, которые показывают, сколько времени было уделено той или иной дисциплине.

Студент мог беспрепятственно поменять вуз в процессе обучения, в том числе, например, на семестр или год поехать учиться за рубеж. Кроме того, предусматривалась возможность самостоятельного выбора дисциплин для изучения.

Фото: Дмитрий Резнов

Звучит вроде бы вполне здраво, что же пошло не так?

С самого начала присоединение России к Болонской системе подвергалось критике преподавателей, ректоров вузов и некоторых депутатов. Тогда родительское сообщество и работодатели еще не понимали глубины происходящих изменений, поэтому спустя десяток лет мы сталкиваемся уже с последствиями.

Вот основные аргументы, звучавшие против Болонской системы:

с переходом к двухуровневому образованию снизилось качество знаний: из-за четырехлетнего бакалавриата сократилось количество часов на освоение профессии и практику, которая у студентов специалитета начиналась только на старших курсах (в магистратуру у нас идет существенно меньше студентов. По данным на 2021 год, в российских вузах на бакалавриате учились свыше 480 000 студентов, а в магистратуре — 180 000);

смена выпускниками бакалавриата специальности в магистратуре может означать, что они не знают базу профессии;

мобильность студентов и выпускников приводит к оттоку квалифицированных кадров за границу;

отсутствие системности знаний. Поскольку студенты сами должны выбирать обучающие курсы, на которые они будут тратить свои силы и время, они иногда выбирают предметы не по значимости для будущей профессии, а по рекомендациям;

из-за того, что Болонская система была навязана сверху, ситуация сложилась так, что учебные программы просто сокращали с 5 лет до 4, и до сих пор не очень понятно, как это реализовано от вуза к вузу: сколько часов занимают факультативные дисциплины, а сколько основные, и какие предметы оказались исключены из программы.

внедрение тестирования как ключевого формата контроля знаний (как в ЕГЭ и ОГЭ). При подготовке к экзамену ученики большую часть времени изучают сам формат теста — что от тебя ждут по каждому вопросу. Впоследствии школьники отвечают исходя из требований к правильным ответам, а не из знаний.

Фото: Дмитрий Резнов

Кроме того, цели, которые ставили при вступлении во Болонскую систему, не оправдались.

Дипломы российских вузов так и не признавали в западных странах без дополнительных процедур. Где-то вуз не выдавал двуязычный документ, где-то страна запрашивала дополнительно апостилирование и прочее.

Дмитрий Евстафьев, политолог и профессор ВШЭ, недавно в интервью так прокомментировал основные отличия Болонской системы от советской:

«Болонская система ни про образование, ни про знания, ни про квалификацию, она про деньги. Это пылесос высасывания из родителей огромных денег на протяжении 12+ лет. Система штампования дипломов. Система про навыки и компетенции. А советско-российская система была про знания. Болонская система — это образовательная пирамида, у которой всегда есть бенефициар. Вымывание лучших кадров на Запад».

Плюсы советской системы образования

В советской системе сохранялась роль учителя (педагога, наставника) как главного источника знания. По оценкам специалистов тех лет, школьник и студент получали до 80% знаний при участии учителя. По Болонской системе преподаватель скорее выполняет роль навигатора, обеспечивающего проход к знаниям. Студентов учат учиться, поскольку этот навык в условиях динамичного мира актуален.

Обучающийся узнает, как следить за актуальными источниками, как самостоятельно добывать информацию и критически ее оценивать. При этом он, разумеется, может обратиться к преподавателю за советом и экспертным мнением.

Болонская система включает в себя около 70% самостоятельной работы студента, сокращая общение с преподавателями. А можем ли мы себе представить, что врач, инженер или учитель обучались без общения с преподавателями, напрямую передающими свои опыт и навыки?

Именно в этом заключается основное отличие советской системы.

Фото: Дмитрий Резнов

Что, на мой взгляд, было хорошего в советской системе образования:

по советской системе все студенты оканчивали специалитет, обучение в университетах было бесплатным. После распада Советского Союза: студенты продолжали учиться на программах специалитета, но появились не только бюджетные, но и коммерческие места;

советский специалитет отличался от бакалавриата в первую очередь количеством часов в учебном плане и длился 5—6 лет, а после можно было сразу поступить в аспирантуру, минуя магистратуру;

советская система высшего работала в связке «школа — ссуз — вуз — предприятие», что позволяло массово закрывать кадровый вопрос.

Болонская система позволяет по инициативе студента продолжить обучение в другом университете, включая и вузы в других странах. Это расширяло кругозор обучающихся;

Болонская система позволяет по инициативе студента продолжить обучение в другом университете, включая и вузы в других странах. Это расширяло кругозор обучающихся; в СССР каждый выпускник должен был отработать три года по распределению, уйти с предприятия можно было только по истечении этого срока. После распада Советского Союза эта система не сохранилась, и рабочие места для студентов перестали быть гарантированными.

Болонская система же в целом ориентирована на конкуренцию на рынке труда и ничего не гарантирует после окончания обучения (как студенту, так и работодателям). Зато позволяет обучающимся искать себя в других направлениях и легко переходить на иную деятельность.

Сегодня наметился курс к реформе образования, путь будет не быстрый. Тут нужно найти баланс между всем хорошим, что было в Советском Союзе, стандартизованности процессов за последние 20 лет и требованиями современного мира.

Важно, чтобы реформаторы, учтя запросы нынешней молодежи, приняли во внимание как недостатки прошлых решений, так и достоинства их выбора.

Галина Ахмерова