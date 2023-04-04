Убийство Владлена Татарского — новые подробности / Реальное время
Вечером в воскресенье 2 апреля в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский. Основной подозреваемой по этому делу проходит знакомая военкора Дарья Трепова. Она призналась, что принесла статуэтку военкору, внутри которой было взрывное устройство, однако на видео не рассказала, кто именно его передал. Ряд СМИ сообщают о том, что девушка заявляет, будто ее подставили, а на деле же она думала, что внутри статуэтки устройство для слежения, которое позволяет узнавать местоположение и записывать звуки через микрофон. Сегодня девушке уже в Москве будут избирать меру пресечения. Новые подробности и детали обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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