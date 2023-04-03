Убийство военкора Владлена Татарского: что это было / Реальное время
Вечером 2 апреля в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В заведении проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского. В результате взрыва военкор погиб сразу же. Ранения получили около 32 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. По сообщениям очевидцев, незадолго до взрыва Владлену вручила статуэтку одна из его знакомых — Дарья Трепова. Мощность устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. В Следкоме России заявили, что девушку удалось задержать: она призналась, что принесла на встречу статуэтку. На вопрос о том, кто передал ей «подарок», она отвечать отказалась. Известно, что девушка разделяет антивоенные взгляды и выступает против специальной военной операции. Ее задерживали на митингах против СВО и в поддержку Алексея Навального. Расследование уголовного дела об убийстве общеопасным способом передали в центральный аппарат СК. Детали обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».
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