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Убийство военкора Владлена Татарского: что это было / Реальное время

15:10, 03.04.2023 7 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Убийство военкора Владлена Татарского: что это было / Реальное время

Вечером 2 апреля в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В заведении проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского. В результате взрыва военкор погиб сразу же. Ранения получили около 32 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. По сообщениям очевидцев, незадолго до взрыва Владлену вручила статуэтку одна из его знакомых — Дарья Трепова. Мощность устройства превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. В Следкоме России заявили, что девушку удалось задержать: она призналась, что принесла на встречу статуэтку. На вопрос о том, кто передал ей «подарок», она отвечать отказалась. Известно, что девушка разделяет антивоенные взгляды и выступает против специальной военной операции. Ее задерживали на митингах против СВО и в поддержку Алексея Навального. Расследование уголовного дела об убийстве общеопасным способом передали в центральный аппарат СК. Детали обсуждаем сегодня в обзоре «Реальное время Live».

"Реальное время"
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 комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Артем там был? После этого так странно говорит?
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    Анонимно 03 апр
    Нет. К счастью или к сожалению, меня там не было
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  • Анонимно 03 апр
    каждый сам выбирает свою судьбу, хочешь жить долго - не нарывайся, живи в деревне и никуда не езди
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  • Анонимно 03 апр
    а почему все эти здоровые парни в тылу? почему они как патриоты не линии сопроикосновения?
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    Анонимно 03 апр
    они патриоты и на своей линии фронта - информационной
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  • Анонимно 03 апр
    почему ради одного человека взрывают целое кафе? неужели нельзя было более прицельно?! ну как так, там же ни в чем не повинные люди
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    Анонимно 03 апр
    вообще не нужно смертей! он тоже ни в чем не повинный
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Новости раздела