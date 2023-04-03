День в истории: Петропавловский собор, «Кавказская пленница», встреча президентов России и США

Чем примечательна дата 3 апреля?

Фото: Максим Кокунин

Сегодня, 3 апреля, в разные годы и столетия в Казани прошел обряд освящения Петропавловского собора, в России решили строить первую железную дорогу, София стала столицей Болгарии, в СССР провели первую в мире пересадку почки, Минтимер Шаймиев второй раз стал президентом Татарстана, на экраны вышла комедия Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Родились русский живописец Леонид Пастернак, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, советский писатель Юрий Нагибин, американский киноактер Марлон Брандо. Умерли немецкий композитор Иоганнес Брамс, английский писатель Грэм Грин, российский актер Алексей Булдаков. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Освящение Петропавловского собора и второй срок первого президента Татарстана

3 апреля 1571 года Москва была сожжена 40-тысячным войском крымского хана Давлет-Гирея. Хан не стал осаждать Кремль, отступил и послал царю письмо: «Жгу и пустошу все за Казань и Астрахань. Будешь помнить. Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь, так я в государстве твоем дороги видел и узнал, и опять меня в готовности увидишь». Единственным безопасным местом был каменный Кремль, а из-за пожара и вестей о скором приближении русских войск Девлет-Гирей решил его не штурмовать. Огонь охватил торговые ряды и лавки у стен Кремля, а после и Красную площадь.

Миниатюра Лицевого летописного свода, XVI век. Источник wikipedia.org/общественное достояние

3 апреля 1726 года глава казанского духовенства архиерей Селивестр провел обряд освящения Петропавловского собора. Собор был построен в 1722—1726 годах на средства казанского купца и промышленника Ивана Михляева в память посещения Казанской губернии императором Петром I. Посетителями Петропавловского собора были все российские императоры, начиная с Екатерины II (кроме Николая II), и почти все известные люди, независимо от вероисповедания, посещавшие Казань. Храмовый комплекс включает в себя следующие здания: собственно собор, колокольню, дом причта.

3 апреля 1996 года в помещении Татарского театра оперы и балета имени Джалиля прошла пленарная сессия Госудаpственного Совета республики, на которой состоялась торжественная церемония вступления Минтимера Шаймиева в должность президента Татаpстана на второй срок. Впервые в истории Татарстана он принял присягу. Выборы прошли 24 марта на безальтернативной основе, поскольку никто из кандидатов не смог собрать необходимого для регистрации числа подписей избирателей. За Шаймиева отдали голоса 97,14% избирателей.

Фото: Михаил Козловский

3 апреля 2003 года в Казани на доме №7 по улице Татарстан открыли мемориальную доску выдающемуся татарскому композитору Рустему Яхину. Автор Государственного гимна республики также написал более 400 песен и романсов. В торжественной церемонии приняли участие представители музыкальной общественности, известные деятели культуры и искусства. На самой памятной доске, изготовленной скульпторами Раисой Шиковой и Вениамином Сергеевым, — барельеф Рустема Яхина и надпись на русском и татарском языках, которые гласят, что в этом доме жил народный артист СССР и композитор.

Первая железная дорога в России, шедевр от Гайдая и судьбоносная операция

3 апреля 1836 года в России приняли решение о постройке первой в стране пассажирской железной дороги — Царскосельской. 16 апреля был опубликован указ императора Сенату: «Положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска». До 1917 года эту дату даже праздновали как День основания железнодорожного транспорта. Строительство дороги началось 1 мая 1836 года от Павловска. 10 сентября заложили вокзал в Царском Селе. А уже 30 октября 1837 года торжественно открыли первую российскую железную дорогу массового пользования. Она связала Санкт-Петербург с Царским Селом. До 1851 года данная железная дорога была единственной в России.

Источник wikipedia.org/общественное достояние

3 апреля 1933 года советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по трансплантации человеческих органов. В этот день в хирургию больницы Херсона доставили 26-летнюю женщину с симптомами отравления. Вороной принял решение пересадить ей почку умершего 60-летнего мужчины. Почка была трансплантирована как временная мера на период острой почечной недостаточности. Больная, прожив с чужой почкой более двух суток, умерла. Эта операция стала первой в мире трансплантацией почки от человека человеку, что доказало возможность в клинических условиях пересаживать не только кусочки тканей, а целые органы живому человеку.

3 апреля 1967 года состоялась премьера кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Замысел «Кавказской пленницы» возник в ту пору, когда первая картина о приключениях Шурика — «Операция «Ы» — была только запущена в производство. Запуск фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» в производство был запланирован на начало 1966 года. В ситуации, когда и зритель, и сам постановщик несколько устали от Труса, Балбеса и Бывалого, режиссер решил сместить акценты и вывести на первый план «восточного сладострастника» из числа руководителей районного масштаба. По словам Гайдая, товарищ Саахов «стал ключом к картине». Фраза «У меня теперь только два выхода: или я ее веду в загс, или она поведет меня к прокурору» определила сюжетное напряжение и оправдала исключительность ситуаций и эксцентричность персонажей.

Источник wikipedia.org/общественное достояни

София — столица Болгарии и встреча президентов двух держав

3 апреля 1879 года София была провозглашена столицей Болгарии. История города насчитывает около 2 тысяч лет. В I—IV веке Сердика, как тогда называлась София, была административным центром римской провинции Фракия, затем, в середине VI века, административным центром Византийской империи. В IX веке город, который был переименован в Средец, вошел в состав Болгарского государства. В конце XIV века он получил современное название (по церкви св. Софии). В XIV—XIX веках Болгария находилась под османским владычеством. За эти годы город стал крупнейшим после Стамбула торгово-ремесленным и культурным центром Османской империи. После Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, Болгария была освобождена от турецкого ига. В октябре 1878 года из Пловдива в Софию было переведено Временное русское управление в Болгарии. 3 апреля 1879 года Великое Народное собрание приняло акт, которым София была определена главным административным, политическим и общественным центром Болгарии.

3 апреля 1946 года начала вещание русская служба Би-би-си. Поскольку Би-би-си не рассматривала себя в качестве альтернативы внутреннему вещанию в СССР, в программах на русском не делалось особого акцента на событиях в России. Основное внимание в передачах уделялось жизни в Великобритании. В этом заключалось коренное отличие русскоязычного вещания Би-би-си, например, от американского радио «Освобождение» (позже — радио «Свобода» — признано в России СМИ-иноагентом), которое изначально было заметно политизировано и уделяло основное внимание сообщениям о советской России.

3 апреля 1993 года в Ванкувере (Канада) состоялась встреча президентов России и США. Российский лидер Борис Ельцин проинформировал американского коллегу о программе экономических реформ, а Билл Клинтон объявил о пакете экономических мер содействия России, включающих ряд целевых программ стоимостью 1,6 миллиарда долларов.