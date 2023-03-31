«Не достигнут показатель доли синхронизированных на двух государственных языках новостных сообщений»

Рустем Загидуллин — о внедрении татарского языка в инфраструктуру

В Татарстане 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций. Раис республики Рустам Минниханов такой выбор объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России. В рамках этого планируется провести 349 мероприятий. Они разделены на несколько разделов — образование, наука, культура, люди, праздники и традиции, развитие инфраструктуры и так далее. О внедрении татарского языка в социальную жизнь республики рассказал на заседании Совета по реализации законодательства о языках РТ министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Достижения 2022 года

За 2022 год в республике проведено 4 932 театрально-зрелищных мероприятия, половина из которых — на татарском языке. Об этом на заседании совета сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. Он рассказал и о других успехах прошлого года.

Так, он заявил об увеличении обращений граждан в вышестоящие органы на татарском языке. В 2021 году татарстанцы получили порядка 2,6 тысячи ответов от исполнительных органов государственной власти на татарском языке, а в 2022 году — 11,3 тысячи. При этом снизилось количество обращений на русском языке — с 86,8 тысячи в 2021 году до 71,3 тысячи в 2022-м.



— Исполнительными органами государственной власти в 2022 году рассмотрено более 80 тысяч обращений граждан, на которые были даны ответы на языке обращений. Органами местного управления рассмотрены более 50 тысяч обращений. Здесь следует отметить увеличение количества обращений на татарском языке. Если в 2021 году поступило 3 400, то в 2022 году более 12 тысяч обращений на татарском языке, — подчеркнул министр.

Фото: tatarstan.ru

Кроме того, достигнуто 100-процентное значение показателя доли дорожных знаков, оформленных на двух государственных языках — татарском и русском.

— Дорожные указатели, установленные в 2022 году, оформлены на двух государственных языках, — пояснил Загидуллин.

Он также отметил, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 5,7% сократилось количество свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния. При этом свидетельства, как и ранее, оформлены на двух государственных языках.

Недочеты 2022 года

Однако министр упомянул и о недочетах 2022 года, работа над которыми только предстоит. Например, он отметил, что не все новостные сообщения, размещенные на официальных сайтах органов власти, переведены на татарский язык.

— По состоянию на 1 января 2023 года исполнительными органами и органами самоуправления не достигнут показатель доли синхронизированных на двух государственных языках новостных сообщений, размещенных на официальном сайте. По представленным данным исполнительными органами не переведены 194 новостных сообщения, органами самоуправления — 67, — объяснил Загидуллин.



Размещение новостных сообщений в социальных сетях тоже в полной мере не осуществляется на татарском и русском языках. При этом с 2022 года создано 6 327 аккаунтов органов публичной власти.

— Анализ соцсетей органов публичной власти показал, что размещение новостных сообщений осуществляется в большинстве своем только на русском языке. При этом сегодня именно социальные сети становятся основным инструментом взаимодействия с гражданами. В связи с этим для обеспечения доступности информации в социальных сетях предлагаем проработать возможность корректировки индикатора, — подытожил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К недочетам 2022 года относится и отсутствие надписей на двух языках на средствах внутренней визуализации информации государственных и муниципальных учреждений. К ним относятся дома культуры, школы, библиотеки, музеи и др.

Загидуллин также сообщил о количестве обращений в «Народный контроль» в категории «Ошибки в названиях и надписях» — за 2022 год опубликовано 7 226 заявок на эту тему.

— В первую очередь в такие заявки включаются ошибки в вывесках государственных и муниципальных учреждений, — отметил спикер, — Наибольшее количество заявок поступило из Казани, Челнов и Альметьевского района. Поводом для обращения граждан, как правило, является отсутствие татарского варианта написания текста, наличие грамматических и лексических ошибок.



«Этническая самобытность, формирование национального самосознания...»

Еще одной темой заседания стало проведение профильных смен в детских лагерях — таких в 2023 году запланировано 30. Те из них, что пройдут в Татарстане, нацелены на сохранение национальной культуры и ценностей. Об этом на заседании сообщил заместитель председателя Общественной палаты республики, председатель региональной молодежной общественной организации «Молодежная ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров.

— Цель проведения — объединение татарских детей в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих в регионах России. На основе этнической самобытности, формирования национального самосознания, сохранения родного языка, самоидентификации детей в качестве носителя многовековых традиций татарского народа, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Во время смены дети будут в игровой форме изучать культуру татарского народа. Кроме того, предусмотрены занятия по родному языку в разных группах, в зависимости от возможности школьников.

— Единство языка, культуры и интеллекта является неотъемлемым принципом выстраивания деятельности профильных лагерных смен. Дети могут не только общаться на родном языке, но и видеть перспективу его использования в интересных для себя сферах, — подчеркнул Кадыров.



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