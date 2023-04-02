День в истории: кавалерист-девица из Елабуги, Тайная канцелярия и испытание «Титаника»

Чем примечательна дата 2 апреля?

Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Сегодня, 2 апреля, отмечаем День геолога и День единения народов России и Белоруссии. В разные годы и столетия в этот день Петр I учредил Тайную канцелярию для расследования политических преступлений, Дуайт Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA, вышло в свет полное издание романа «Евгений Онегин», в печати впервые упомянули слово «джаз», Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о Союзе России и Беларуси. Родились немецкая художница Мария Мериан, итальянский авантюрист Джакомо Казанова, датский писатель-сказочник Ганс Христиан Андерсен, французский писатель Эмиль Золя, советский джазмен Олег Лундстрем. Умерли Надежда Дурова, американский изобретатель Сэмюэл Морзе, американский химик Теодор Вильям Ричардс, глава Римско-католической церкви Иоанн Павел II.

Первая женщина-офицер из Елабуги

2 апреля 1866 года в Елабуге в возрасте 82 лет скончалась знаменитая кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова, первая женщина-офицер в русской армии. В 1806 году Дурова решила изменить свою жизнь и приняла решение присоединиться к кавалерийскому Коннопольскому уланскому полку, выступив под видом дворянина Александра Васильевича Соколова. Главной причиной выбора этого воинского подразделения стал факт того, что уланы не носили бороды, и это позволило Дуровой выдавать себя за юношу. В 1901 году произошло торжественное открытие памятника на могиле Надежды Дуровой в Елабуге. Кроме того, в городе был открыт посвященный ей музей.

Источник: wikipedia.org

2 апреля 1939 года приказом управления по делам культуры и искусств при Совете народных комиссаров был создан Научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительских работ республики. В течение последних 10 лет центр активно работает над возрождением и развитием традиционных культур народов Татарстана, организуя ряд национальных праздников, включая Рождество и Масленицу для русских, Навруз и Нардуган для татар, а также проводя крупные республиканские и межрегиональные конференции по проблемам народной культуры и ее дальнейшего развития.

2 апреля 2010 года стало днем, когда по указу президента России было утверждено название «Казанский (Приволжский) федеральный университет» для Казанского университета. Это было официальное признание высокого статуса вуза в России и значимое событие для академического сообщества и образования в целом. Казанский университет — один из старейших университетов России. В 1804 году были подписаны Утвердительная грамота и Устав Казанского Императорского университета Александром I.

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«Евгений Онегин» вышел в свет, единение России и Белоруссии

2 апреля 1718 года Петр I, реформатор и основатель Российской империи, принял решение об учреждении Тайной канцелярии. Это было сделано для более эффективного расследования политических преступлений. Канцелярия занялась делом наследника престола Петра — царевича Алексея, который был обвинен в государственной измене, связях со шведами и заговоре против правительствующего монарха.

2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» — истории о любви, разочаровании, дружбе и чести, которая стала одним из самых популярных произведений в русской литературе. В 1820 году Александр Сергеевич был отправлен в южную ссылку за написание едких эпиграмм на власть. В Кишиневе весной 1823 года Пушкин начал работать над своим романом, а завершил его в 1830 году в Болдине.

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2 апреля 1996 года был подписан Договор об образовании Сообщества Белоруссии и России между Александром Лукашенко и Борисом Ельциным в Москве. Этот день стал Днем единения народов двух стран. С этой даты началась работа по строительству нового Союза между государствами. Через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Белоруссии и России. Основной целью Союза стало укрепление отношений между странами в различных сферах, повышение уровня жизни и стабильное социально-экономическое развитие государств на основе объединения их ресурсов и использования рыночных механизмов экономики.

Космическая гонка, первое упоминание джаза

2 апреля 1805 года в Оденсе, городе на острове Фюн в Дании, родился Ганс Христиан Андерсен. Его отец был бедным башмачником, а мать — прачкой. Андерсен стал всемирно известным писателем благодаря своим сказкам для детей и взрослых. Среди его произведений наиболее известные: «Гадкий утенок», «Новое платье короля», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева», «Русалочка» и многие другие. Всего он написал 3 342 произведения, которые были переведены на 125 языков. Его работы представляют собой незыблемые уроки добродетели и жизненной стойкости.

Источник wikipedia.org

2 апреля 1912 года трансатлантический пассажирский лайнер «Титаник» вышел в море для проведения испытаний. На борту находились 119 членов экипажа, среди которых были 78 членов трюмной команды. Также присутствовали капитан лайнера «Олимпик» Эдвард Смит, главный конструктор «Титаника» Томас Эндрюс и партнер компании «Уайт Стар Лайн» Гарольд Сандерсон. В комиссию Министерства торговли входили порядка 30 чиновников и инспекторов. В течение восьми часов «Титаник» проверял свои мореходные качества в Ирландском море, совершая повороты на различных скоростях и описывая круг диаметром 1 150 метров. Кроме того, он останавливался на заднем ходу, маневрировал и проходил дистанцию в 2,5 километра со скоростью 21 узел — около 39 км/ч. Испытания были успешно пройдены, но все же ускоренный график не позволил провести их в полном объеме. Уже 10 апреля «Титаник» отправился в свое первое и последнее плавание.

2 апреля 1912 года было зафиксировано первое упоминание слова «джаз» — в газете Los Angeles Times, как сообщил библиотекарь Нью-Йоркского университета Джордж Томпсон-младший в 2003 году. Согласно статье в журнале Literary Digest, опубликованной в том же году, джаз описывался как музыка, которая заставляет людей двигаться и танцевать.

2 апреля 1958 года президент США генерал Дуайт Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA. Как только Эйзенхауэр оправился от шока, вызванного запуском 4 октября 1957 года первого советского спутника, было инициировано создание Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Запуск первого искусственного спутника Земли «Спутник-1» стал началом важного этапа в противостоянии между СССР и США в период холодной войны.