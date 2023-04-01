День в истории: казанская олимпийская чемпионка, журнал «Огонек» и праздник смеха

Чем примечательна дата 1 апреля?

Сегодня, 1 апреля, Международный день смеха и День птиц. В разные годы и столетия в этот день в Канаде ввели в эксплуатацию первый маяк, начались раскопки древнеримского города Помпеи, в США придумали знак доллара, в СССР вышел первый номер журнала «Огонек», в Швейцарии презентовали растворимый кофе, в Израиле создали службу внешней разведки «Моссад», в России учредили Первый канал. Родились английский врач Уильям Гарвей, русский писатель Николай Гоголь, французский поэт Эдмон Ростан, русский композитор Сергей Рахманинов, советский авиаконструктор Александр Яковлев, американский психолог Абрахам Маслоу. Скончались итальянская певица Джудитта Паста, советский педагог Антон Макаренко, детская писательница Агния Барто, поэт Евгений Евтушенко. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первая музейная декада в Казани, чемпионка Валентина Никонова

1 апреля 1931 года в Казани была объявлена «Музейная тревога». Начиная с 1930 года новое правительство страны приступило к изменению Музея истории: увольнению абсолютно всех сотрудников и поиску новых, уничтожению старых экспозиций. В 1931 году в татарской столице стартовала акция с участием рабочих промышленных предприятий, которые призывали к демонстрации величия социалистического строя и реорганизации старого Казанского музея.

Источник: pastvu.com

1 апреля 1970 года Валентина Никонова, фехтовальщица из Казани, стала чемпионкой мира. Валентина родилась в столице Татарии 5 марта 1952 года. Окончила Казанский государственный педагогический институт. За свою спортивную карьеру три раза стала чемпионкой мира по фехтованию и один раз взяла серебро. У этой спортсменки в коллекции олимпийское золото, которое она выиграла в командном соревновании на рапирах. В 1974 году стала обладательницей Кубка Европы и была объявлена лучшей фехтовальщицей мира. Поле завершения своей спортивной карьеры Валентина Никонова занялась преподаванием.

Возобновление издания журнала «Огонек», создание Первого канала

Николай Гоголь родился 1 апреля 1809 года. Известный русский писатель и автор знаменитой поэмы «Мертвые души» при жизни занимался рукоделием, собирая миниатюрные варианты книг. Интересуясь потусторонними силами, классик создал одно из своих самых известных произведений. А про сожжение второго тома поэмы сказал, что «демоны» вынудили его к этому. Он также сообщил, что сюжет «Вия» был старой легендой, которую он запомнил в своем сердце. Николай Васильевич умер в Москве в возрасте 42 лет.

Источник: wikipedia.org

1 апреля 1923 года начал выходить общественно-политический журнал «Огонек». С 1899 по 1918 год журнал издавался в Петербурге как иллюстрированное литературное приложение к «Биржевым ведомостям» и был единственным еженедельником того года. В 1902 году журнал стал самостоятельным, но прекратил свое существование в революционные годы. В начале 20-х годов несколько московских журналистов решили возродить легендарный «Огонек», но перестроить его по-советски. Через два года после возвращения журнала его тираж достиг полумиллиона экземпляров.

1 апреля 1995 года был создан Первый канал. В конце 1994 года останкинский 1-й канал начал терять популярность: упали просмотры и сократилось финансирование. Было принято решение создать новый канал, но государство не могло полностью финансировать его работу, требовались частные инвестиции. После подписания Борисом Ельциным указа о создании Общественного российского телевидения 36% акций перешли к государству и 9% к РГТРК «Останкино». После искоренения советских идеологических устоев Первый канал приобрел более социальный характер.

Фото: NikonZ7II/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Раскопки города Помпеи, день рождения доллара и растворимый кофе

1 апреля 1748 года начались раскопки древнеримского города Помпеи. Поселение было основано осками в VI веке до нашей эры. Но извержение Везувия уничтожило три города: Помпеи, Геркуланум и Стабию. Раскопки начались только в XVIII веке. Под слоем пепла толщиной в несколько метров были обнаружены целые дома, улицы, останки людей и животных. Из 20 000 жителей погибло около 2 000, остальные успели уехать до начала бедствия, но останки погибших были найдены и за пределами города.

1 апреля 1778 года — дата появления знака доллара. На сегодняшний день существует несколько версий о происхождении символа американской валюты. Самая популярная из них сообщает, что знак образовался от аббревиатуры US (США). При наложении двух букв друг на друга получается сам символ. Однако нет никаких документов, подтверждающих это. Вторая версия состоит в том, что этот символ происходит от цифры 8 на песо (мексиканская валюта) с добавлением двух вертикальных полос, чтобы различать валюты. В 1785 году доллар стал национальной валютой США.

Фото: Zach Beauvais/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Растворимый кофе был впервые представлен в Швейцарии 1 апреля 1938 года. Концентрированная смесь кофе, молока и сахара была изобретена во время Гражданской войны в США в XIX веке. Однако напиток не пользовался популярностью у военных, поэтому был снят с производства. Позже британский химик Дж. К. Вашингтон разработал рецепт знаменитого растворимого напитка и вывел его на рынок. А в 1938 году появился широко распространенный кофейный бренд Nescafe — бразильское правительство искало способы использовать излишки кофейных зерен. Продукт быстро стал популярным в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны, а затем во всем мире.

Сегодня Международный день смеха или День дурака. Праздник неофициальный, но во многих странах принято подшучивать над друзьями, разыгрывать их, шутить или дарить забавные подарки. Точное происхождение праздника остается неизвестным. По одной из версий, праздник зародился в Древнем Риме, где отмечали День глупых. По другой — День дурака возник в древней Индии, где 31 марта было обозначено как праздник шуток. В XVI веке фестиваль распространился по Европе. Во Франции начало нового года перенесли с 1 апреля на 1 января, но некоторые продолжают праздновать дату, как прежде.