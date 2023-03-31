Зарплата за онлайн-подготовку татарстанских школьников к ЕГЭ обогнала зарплаты нефтяников

Рост зарплат в строительстве обогнал по скорости рост зарплат нефтяников, а доходы учителей так и не дотянулись до средней зарплаты по региону

Фото: Роман Хасаев (realnoevremya.ru/архив)

На 20% выросла, согласно недавно обнародованным данным Татарстанстата, среднемесячная зарплата жителей республики в минувшем году. При этом особо ценным специалистам работодатели готовы платить от 300 тысяч до 1 млн рублей в месяц, причем далеко не всегда в тех сферах, где труд наемных работников выше всего оплачивается в настоящий момент. Понятие «богатый человек» довольно растяжимое. «Реальное время» проанализировало, кто в республике может получать от 300—400 тысяч рублей в месяц, сколько по официальным данным в Татарстане таких людей и где они могут работать.



Когда информационные технологии — как вторая нефть



Средняя зарплата у татарстанских нефтяников выросла в 2022 году на 22,4% по отношению к предыдущему — с 67,18 тысячи до 82,22 тысячи рублей. В рейтинге самых «доходных» с точки зрения оплаты труда отраслей, составленном по данным Татарстанстата о среднемесячной зарплате на одного человека по видам экономической деятельности, они занимают первое место, а следом идут айтишники, чьи кошельки за год потяжелели в среднем на 20,2%. Если судить по среднему ежемесячному заработку, то на третьем месте, как и в 2021 году, прочно обосновались страховщики. Однако они обогнали специалистов информационной сферы по скорости роста зарплат, который за год составил 21,3%.

Научно-технический прогресс, конечно, не стоит на месте, но и не приносит его «двигателям» таких хороших дивидендов как добывающие отрасли, IT и финансовая и страховая деятельность: за год здесь зарплаты выросли лишь на 14,1%. Но по уровню зарплат профессионалы в области науки и техники, как и год назад, оказались на почетном четвертом месте. А замыкают первую пятерку в этой выборке энергетики. Но, глядишь, еще немного — и они вырвутся вперед, поскольку годовой рост зарплат в этой отрасли составил 19,9%.

Средняя зарплата у татарстанских нефтяников выросла в 2022 году на 22,4% по отношению к предыдущему — с 67,18 тысячи до 82,22 тысячи рублей. Фото: tatarstan.ru

На 19,3% выросли за год зарплаты работников обрабатывающих производств, на 14,1% — зарплаты мастеров культуры и на 16% — у военных и чиновников. Именно последняя категория оказалась на «водоразделе»: у них средняя зарплата почти на 600 рублей выше средней по республике, а у всех остальных — ниже.

В таблице приведены данные, взятые с сайта Татарстанстат.

Ученьем сыт не будешь

Есть повод порадоваться за работников образования, но лишь слегка: у них средняя зарплата выросла за год на 22,6%. При этом она в 2021 году была на 9 тыс. рублей ниже средней заработной платы по региону, а в 2022-м стала ниже уже на 10 тыс., и динамика этого отклонения плохо согласуется с поручением президента России довести уровень заработной платы воспитателей и учителей до среднего заработка по регионам.

А вот здравоохранение замыкает тройку отраслей, где доходы в 2022 году росли медленнее всего, и упало на один пункт в рейтинге зарплат. Рост зарплат медиков за год составил 13,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Опережающими темпами

Самый резкий рост зарплат в республике произошел в строительстве. За год в этой отрасли они подскочили на 37,3% — более чем на треть, и поднялись в рейтинге сразу на три пункта — с 12-го на 9-е место.

Быстрее всего в Татарстане росли зарплаты в строительстве: за год — более чем на треть

А на втором месте по темпам роста оказались доходы работников торговли и автомастерских — они увеличились за год на 30,4%.

Ну, а самые доходные в плане абсолютных значений зарплат отрасли — добывающая, финансовая и IT — оказались в этом рейтинге тремя строчками ниже.

Фото: realnoevremya.ru

Где работают богачи

В Татарстане зарплаты, превышающие 300 тыс. рублей в месяц, получали в 2021 году айтишники (32% от числа всех получателей), продажники (26%), топ-менеджеры (21%), и лишь пятая часть сверхзаработков доставалась представителям других направлений. Данные за 2022 год пока не опубликованы, но, судя по последним данным об объявлениях на Head Huanter, их структура мало изменится.

Зарплату, превышающую 3 млн рублей в месяц, получали в 2021 году 0,2% работников сферы водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, а также сотрудники обрабатывающих предприятий

По данным Росстата, в 2021 году зарплату ниже минимального размера оплаты труда в РТ получали 12% работников сферы услуг, 7,2% работающих в области культуры, спорта, организации досуга и 3,6% работников, занятых в сферах образования и операций с недвижимостью. Эти четыре отрасли делят между собой три первые строчки зарплатного антирейтинга.

В добывающей, обрабатывающей, а также в финансовой и страховой отраслях зарплаты ниже нижнего предела получали 0,1% сотрудников, в строительстве — 0,2%.

Зарплаты от 400 тыс. рублей до 1 млн получали 0,4% работников, занятых в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, в торговле и авторемонте, а также в сфере здравоохранения и социальных услуг. А зарплату, превышающую 3 млн рублей в месяц, получали 0,2% работников сферы водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, а также сотрудники обрабатывающих предприятий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государевы люди

Еще одна категория работников, у которой размеры заработной платы еще недавно были известны — чиновники и государственные служащие. Правда, президент России в декабре подписал указ, согласно которому данные о доходах и расходах чиновников больше не публикуются, но в открытом доступе все еще остаются декларации за 2020 и 2021 годы, и зарплату с тех пор им вряд ли урезали.

Высокооплачиваемых сотрудников много в государственных ведомствах и правительственных структурах

Если не брать в расчет депутатов Государственного совета, среди которых достаточно бизнесменов, как, например, гендиректор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров (задекларированный в 2021 году доход — 17,6 млн рублей в месяц) или председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин (10,1 млн рублей месяц), то среди государственных ведомств по уровню средней заработной платы лидируют следственные органы, Управление федерального казначейства и налоговики, а по количеству состоятельных сотрудников, чей труд оценивается дороже 300 тыс. руб. в месяц — УФСИН и Арбитражный суд РТ.

Много высокооплачиваемых сотрудников и в правительственных структурах — в общей сложности 44. В частности, в 2021 году в Министерстве образования и науки РТ доход более 300 тыс. рублей имели 8 человек, а в Министерстве финансов — 12.

Среди государственных ведомств по уровню средней заработной платы лидируют следственные органы, Управление федерального казначейства и налоговики, а по количеству состоятельных сотрудников, чей труд оценивается дороже 300 тыс. руб. в месяц — УФСИН, Арбитражный суд РТ, Минобрнауки и Минфин РТ

Сведения взяты из открытых источников — сайтов государственных и муниципальных органов, а также открытой базы деклараций доходов российских должностных лиц. По каждому ведомству подсчитывалось количество человек, чей доход превышает 300 тысяч рублей в месяц, далее находился средний месячный доход по ведомству.

Специалисты на миллион



От миллиона рублей в месяц готовы платить новому коммерческому директору владельцы казанского ООО «Сотка», которое никоим образом не связано с дачными сотками и собирает денежные урожаи на ниве школьного образования. Это онлайн-школа, которая платно готовит учащихся выпускных классов к ЕГЭ и ОГЭ. Главным бенефициаром и гендиректором фирмы является Тимур Ибрагимов. В интернете отзывы клиентов о ней противоречивы — от восторженных, до крайне негативных.

В 2022 году ООО «Сотка» заработало почти 322 млн рублей и завершило его с чистой прибылью в 89,8 млн. Все 3 года существования зарегистрированная в 2019 году фирма стремительно наращивала обороты: в 2020-м при выручке в 20,4 млн чистая прибыль составила 84 тыс. рублей, в 2021-м выручка достигла 92,9 млн, а чистая прибыль — 24,1 млн, а спустя еще год то и другое выросло еще более чем в три раза.

Фото: pxhere.com

От 500 тыс. рублей в месяц обещают тому, кто займет вакансию коммерческого директора казанского ООО «Картли», специализирующемся на торговле полимерами. Столько же предлагают руководителю отдела продаж казанского представительства московской компании-поставщика систем безопасности ООО «Луис+» и исполнительному директору платформы для управления маркетплейсами «Маркетгуру».

От 400 тыс. в месяц обещают водителю с личным грузовиком ООО «ВсеИнструменты.ру» (если посчитать затраты на обслуживание и ремонт машины и учесть интенсивность труда — это, возможно, не так уж много). От 300 тыс. и выше предлагают менеджерам по продажам недвижимости, директорам продуктовых сетей, руководителям групп продаж, технологам сложных производств, разработчикам программного обеспечения.

Рассчитывать на высокий доход могут в основном сотрудники из таких отраслей, как продажи и IT.

Получается, рассчитывать на высокий доход могут в основном сотрудники из таких отраслей, как продажи и IT. Ожидаемо высокая заработная плата у топ-менеджмента и еще есть несколько вакансий инженеров/технологов, водителей.



Всего сейчас на HeadHunter.ru выложено 33 830 вакансий в нашем регионе. Доход указан в 28 681 вакансии. А число вакансий с интересующим нас высоким уровнем заработка составило 715 штук или 2,5% (от тех, где указана заработная плата). При этом некоторые компании указали размытую заработную плату, например, от 35 тысяч до 300 тысяч рублей — в этом случае непонятно, при каких условиях получит работник (и получит ли вообще) те самые 300 тысяч рублей, поэтому мы сделали выборку вакансий только с четко прописанным доходом.

Итог: состоятельный татарстанец с доходом от 300—400 тысяч рублей в месяц занимает либо руководящую должность в одной компании, либо трудится в IT, причем занимает позиции сеньора. Возможно, он работает в правоохранительных органах или является успешным менеджером по продажам. Кроме того, нельзя исключать, что богатый татарстанец это предприниматель, как и многие депутаты Государственного совета.