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Инвестиции в покупку и аренду жилья в 2023 году: Антонина Дарчинова, «Новастрой» / «Реальное время Live»

11:00, 29.03.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Инвестиции в покупку и аренду жилья в 2023 году: Антонина Дарчинова, «Новастрой» / «Реальное время Live»

В 2023 году главный тренд в бизнесе в сфере недвижимости — это инвестиции в квартиры и апартаменты в популярных городах-миллионниках. Чтобы быстро окупить и хорошо заработать на таких вложениях, надо учитывать массу нюансов, о которых знают только специалисты. Как правильно вкладывать и зарабатывать на аренде и продаже апартаментов с прибылью в среднем 1,5 млн рублей в год, расскажет эксперт рынка недвижимости, коммерческий директор компании «Новастрой» Антонина Дарчинова в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

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«Реальное время»
Недвижимость Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    Жилье в текущих условиях ненадежный способ инвестиции
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  • Анонимно 29 мар
    инетерсная схема с апартами, ждем подробностей финальной стоимости и доходности
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