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UD Group

Строительство, Строительные компании
UD Group

Общая информация

Девелоперская компания UD Group работает с 2002 г.

UD Group строит объекты торговой, офисной и гостиничной недвижимости, а также управляет ими.

В 2020 году компания планирует открыть крупнейший торгово-развлекательный центр Kazan Mall на ул. Павлюхина, который станет единственным проектом в Казани, органично совместивший торговую и развлекательную составляющие.

Портфель компании составляет около 200 000 кв.м, который включает в себя следующие объекты:

  • ТЦ «ГоркиПарк»
  • Отель Ramada Kazan City Centre
  • Отель «Особняк на Театральной»
  • Коворкинг «Smart Space»
  • Бизнес-центр «Сфера»
  • Деловой центр «Островский»
  • Торгово-офисный центр «ART»
  • Торгово-офисный центр «Дружба»
  • Торгово-офисный центр «Уницентр»
  • Объекты стрит-ритейл в жилых комплексах «ART City», «Изумрудный город», «Царево Village», «Сокольники» и т.д.

Перспективный портфель компании включает в себя многофункциональный комплекс класса А, многофункциональный центр «Art City», ритейл парк «Царево Village».

Руководитель компании: Виталий Колегов

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г.Казань, ул.Журналистов, д.62
  • Телефон: +7 (843) 233-44-43
  • Email: info@ud-group.com
  • Сайт: https://ud-group.com/

Дата последнего обновления: 13.04.2020


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