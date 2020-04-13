UD Group
Общая информация
Девелоперская компания UD Group работает с 2002 г.
UD Group строит объекты торговой, офисной и гостиничной недвижимости, а также управляет ими.
В 2020 году компания планирует открыть крупнейший торгово-развлекательный центр Kazan Mall на ул. Павлюхина, который станет единственным проектом в Казани, органично совместивший торговую и развлекательную составляющие.
Портфель компании составляет около 200 000 кв.м, который включает в себя следующие объекты:
- ТЦ «ГоркиПарк»
- Отель Ramada Kazan City Centre
- Отель «Особняк на Театральной»
- Коворкинг «Smart Space»
- Бизнес-центр «Сфера»
- Деловой центр «Островский»
- Торгово-офисный центр «ART»
- Торгово-офисный центр «Дружба»
- Торгово-офисный центр «Уницентр»
- Объекты стрит-ритейл в жилых комплексах «ART City», «Изумрудный город», «Царево Village», «Сокольники» и т.д.
Перспективный портфель компании включает в себя многофункциональный комплекс класса А, многофункциональный центр «Art City», ритейл парк «Царево Village».
Руководитель компании: Виталий Колегов
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г.Казань, ул.Журналистов, д.62
- Телефон: +7 (843) 233-44-43
- Email: info@ud-group.com
- Сайт: https://ud-group.com/
Дата последнего обновления: 13.04.2020