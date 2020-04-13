UD Group

Общая информация

Девелоперская компания UD Group работает с 2002 г.

UD Group строит объекты торговой, офисной и гостиничной недвижимости, а также управляет ими.

В 2020 году компания планирует открыть крупнейший торгово-развлекательный центр Kazan Mall на ул. Павлюхина, который станет единственным проектом в Казани, органично совместивший торговую и развлекательную составляющие.

Портфель компании составляет около 200 000 кв.м, который включает в себя следующие объекты:

ТЦ «ГоркиПарк»

Отель Ramada Kazan City Centre

Отель «Особняк на Театральной»

Коворкинг «Smart Space»

Бизнес-центр «Сфера»

Деловой центр «Островский»

Торгово-офисный центр «ART»

Торгово-офисный центр «Дружба»

Торгово-офисный центр «Уницентр»

Объекты стрит-ритейл в жилых комплексах «ART City», «Изумрудный город», «Царево Village», «Сокольники» и т.д.

Перспективный портфель компании включает в себя многофункциональный комплекс класса А, многофункциональный центр «Art City», ритейл парк «Царево Village».

Руководитель компании: Виталий Колегов

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