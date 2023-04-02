«Динамо» было самым влиятельным спортивным обществом в СССР

Но оставляло это в секрете

В этом месяце, 18 апреля, спортивное общество «Динамо» отметит свое столетие. Этот факт заставил журналиста спортивной редакции Джаудата Абдуллина внимательнее изучить историю одной из старейших спортивных организаций страны.

БК «Динамо» («Политехник»), Фрунзе, Киргизия

В послевоенные годы интернат столицы Киргизии Фрунзе собрал в своих стенах целый ряд заслуженных в будущем людей. Это и полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Мамат Айбалаев, и министр внутренних дел Киргизии (1982—1987) Жусупбек Акматов, и будущий президент Национальной академии наук Турар Койчуев, а также писатель и киносценарист Эркин Борбиев. Плюс Кубат Карабеков, в будущем один из родоначальников баскетбола Киргизии.

Между тем лучшим баскетболистом республики был Виктор Петраков, которого быстро забрали в ЦСКА. После чего его команда, студенческий «Политехник», была заменена во Фрунзе на «Динамо», в котором можно было «служить в армии», поскольку Киргизская ССР имела выход на государственную границу и ее команды имели подведомственное отношение к КГБ СССР.

Два лучших воспитанника команды Владимир Головенко и Геннадий Гребенников впоследствии перешли по динамовской линии в Москву, и уже из нее Гребенников переехал в Ташкент, став игроком «Университета». Плюс местные звездочки Вячеслав Андреев, Владимир Баранов, Георгий Каретин, Виктор Кумсков, Владимир Трунов-старший.

Виктор Петраков во время игры за ЦСКА (слева) и в 65 лет (справа). Фото Cska.in

После развала СССР игроки Фрунзе разъехались. Но за границу подался только Эдуард Шлегель, который уехал на историческую родину, в Германию. Остальные — в Россию: Владимир Трунов-младший и Владимир Баранов в Нерюнгри, из которого организовалась команда «Саха» (Якутск). В ней же играл Нияз Исаков, Василий Симачев. Павел Гребнев и Павел Дергачев перешли в красноярский «Енисей», Георгий Каретин — в «Шахтер» из Черемхово, Игорь Сиразетдинов — в «Старый Соболь» из Нижнего Тагила, Ярослав Стрелкин — в Магнитогорск, Андрей Третьяков — в Самару. Сергей Макшев вместе с сыном уехал в Барнаул, где Никита Макшев начал заниматься баскетболом, уйдя затем в стритбол.

БК «Динамо» («Памир»), Душанбе, Таджикистан

С Россией связал свою жизнь и воспитанник таджикистанского спорта Олег Сехниев. Он родился в Чкаловске (сейчас этот город носит название Бустон) в 1952 году. Кстати, 8 лет спустя там же родится будущая звезда ташкентского «Университета» Дмитрий Сухарев, который станет игроком сборной России благодаря выступлениям за ЦСКА и московское «Динамо». А вот Сехниев до последнего жил в родном Таджикистане, после чего вынужден был переселиться в Воронеж. Занялся там бизнесом, и через некоторое время его фирма «Согдиана» стала спонсором местной команды «Согдиана-СКИФ». На родине он играл за душанбинский «Памир», который периодически менял название на «Динамо» (вспомним, что Таджикистан, как союзная республика, имел выход к границе, соответственно, местные спортивные команды были связаны с КГБ, а это «Динамо»). Одним из его партнеров по «Динамо» и «Памиру» был хорошо известный ныне тренер Борис Соколовский, работавший и в УНИКСе, и сборной России. Кстати, в группе Соколовского, который стал тренером еще в Душанбе, вырос будущий игрок сборной России Андрей Фетисов. Вила Очилдиев затем стал главным тренером сборной Таджикистана. Другой баскетболист этой команды — Александр Гейниц пошел по медицинской линии, сейчас он доктор медицинских наук, профессор, руководитель Главного научного центра лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства России.

Но самым известным динамовцем из Душанбе стал Геннадий Соловьев. С баскетболом он закончил достаточно рано, в 25 лет, уйдя на работу в КГБ, затем служба в Афганистане, в ФСБ России. Сейчас бывший баскетболист «Памира» в чине генерал-лейтенанта, заместитель председателя Центрального совета ОГО ВФСО «Динамо» и первый вице-президент футбольного клуба «Динамо».

В переговорах с Бесковым и Тихоновым принимал деятельное участие тогдашний руководитель КГБ СССР Юрий Андропов. Фото: RIA Novosti archive, image #101740 / Eduard Pesov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

ВК «Динамо» («Локомотив»), Кишинев

Очень любопытный маршрут был у некоторых ватерполистов «Синтеза». В этом виде спорта немногочисленные армейские команды — ЦСК ВМФ, бакинский ККФ, севастопольский СК КЧФ не могли «переварить» всех ватерполистов. А динамовские команды Алма-Аты, Киева, Львова (это КГБ), Москвы, Тбилиси ориентировались на воспитанников местных, прекрасно работавших в те годы спортшкол. В СССР действовало правило, когда команды союзных республик причислялись к динамовским благодаря выходу к государственным границам. А граница — это пограничники, это КГБ, это «Динамо». Таким нехитрым способом некоторые команды умудрялись сосуществовать сразу в двух спортивных обществах. Так и казанские ватерполисты уезжали «служить» в Кишинев (Дмитрий Афремов, Эдуард Васенин, Виктор Владимиров, В. Климанов, Александр Романов, Виктор Яковлев), играя за «Динамо» на ведомственных соревнованиях и за «Локомотив» в первой лиге чемпионата СССР.

Главными доказательствами недооцененного величия «Динамо» времен СССР являются две истории, которые все в мире спорта знают, но никто до сих пор не истолковал. А связаны они с тем, что в 1977 году динамовец Константин Бесков возглавил футбольный «Спартак», а динамовец Виктор Тихонов стал главным тренером хоккейного ЦСКА. В обоих случаях в переговорах с Бесковым и Тихоновым принимал деятельное участие тогдашний руководитель КГБ СССР Юрий Андропов. Тут сразу несколько загадок. И то, что Бесков был представителем футбольного «Динамо», а это МВД, вотчина тогдашнего министра внутренних дел Николая Щелокова. И МВД откомандировало Бескова в «Спартак», оставив его в штате. Ну и переговоры по поводу Тихонова и ЦСКА были чистой «диверсией» против подведомственного Андропову хоккейного «Динамо», входившего в структуру КГБ СССР. Кстати, Тихонов тут же «отомстил» «Динамо», с формулировкой «в интересах сборной» переведя в ЦСКА лучшего игрока рижского «Динамо» Хелмута Балдериса, то есть переведя в «армию» аттестованного офицера КГБ СССР.

Хотя сам Андропов был абсолютно равнодушен к спорту, тем не менее «Динамо» в те годы дважды помогло своим принципиальным соперникам. А это лишний раз говорит о мощи этого спортивного общества.

Именно в ленинградское «Динамо» уехал из Казани Геннадий Еврюжихин. Фото fc-dynamo.ru

Как «татары» уходили служить в «Динамо»

С пятидесятых годов, с развитием в Казани крупного производства, спортивные команды под названием «Динамо» стали уходить в прошлое. Хоккей с мячом превратился в «Крылья Советов», а затем в «Ракету», футбол перерос последовательно из «Искры» в «Рубин», и связи республики с динамовским обществом были опосредованными. Но значимыми. Именно в ленинградское «Динамо» уехал из Казани Геннадий Еврюжихин, а в киевском оказался Виктор Колотов, и оба они в 1972 году выступали сразу в двух составах сборной СССР, на чемпионате Европы (второе место) и на Олимпиаде в Мюнхене (третье место). Позже за киевское «Динамо» уехал играть Игорь Савельев, за ставропольское — Павел Соловьев.

У футболистов «Рубина» была возможность отдать воинский долг в кировском «Динамо», Эдуард Акбаров, Евгений Кранатов, Александр Прокопенко — в середине 80-х, Владимир Артамонов, Олег Данилин, Леонид Ефимов, Вадим Потапов — перед развалом СССР. Между тем кировское «Динамо» — это клуб, находившийся в структуре службы исполнения наказаний, причастный к знаменитому ВятЛагу.

Ватерполист Николай Шарафеев защищал цвета московского «Динамо». Воспитанник СК им. Урицкого Ильдар Рахматуллин отправился играть-«служить» в минское «Динамо», спустя десять лет, как туда переехала целая группа хоккеистов из Казани, включая главного тренера СК им. Урицкого Исмаила Милушева. С образованием в 1979 году в Харькове команды «Динамо» там поиграли Александр Ксенофонтов, Андрей Писарев, затем Сергей Киряхин, а также альметьевец Дмитрий Ярыжко. Это был недолгий период, когда в Куйбышеве расформировали СКА, перевод хоккеистов из Татарии в Хабаровск выглядел не оптимальным выходом из положения, вот и возник вариант с «Динамо» плюс ленинградским СКА. Уже потом казанцы массово начали играть-«служить» в свердловском СКА.

Джаудат Абдуллин