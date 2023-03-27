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История спорта #3: как на него влияет идеология? / «Реальное время Live»

16:00, 27.03.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
История спорта #3: как на него влияет идеология? / «Реальное время Live»

В конце каждого месяца наши стримы о спорте посвящаются его истории. В сегодняшнем выпуске мы снова поговорим о ФК «Карпаты»: в 1961 году по инициативе предприятия «Львосельмаша» была сформирована команда «Сельмаш», которая позже получила свое нынешнее название. Также обсудим «амнистию Аденауэра», проведенную по распоряжению Никиты Хрущева в мае 1955 года и ее влияние на спорт — напомним, уже в августе того же года между сборными ФРГ и СССР прошел товарищеский матч, в котором победу одержал Советский Союз. А между тем, возвращаясь в наше время, расскажем и про завершившийся в Индии чемпионат мира по боксу среди женщин, на котором россиянка Анастасия Демурчян выиграла золото. На этом турнире наша сборная — первая из команд по олимпийским видам спорта — по решению Международной ассоциации бокса (IBA) выступала под флагом и с национальной символикой. Эти и другие исторические спортивные события обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
Спорт

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    спорт и политика всегда шли бок о бок
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  • Анонимно 27 мар
    Очень хорошая рубрика
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