Юрьевская пещера: самая длинная в Среднем Поволжье

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 44-я

Фото: Azmanova Natalia / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Около 10 тысяч лет назад в результате карстовых процессов в меловых горах, которые много позже назовут Богородскими, образовался уникальный природный объект — система пещер. Сегодня единственный доступный участок этой системы мы называем Юрьевской пещерой. Ее протяженность в наши дни составляет 1005 метров, и это первый по длине результат во всем Среднем Поволжье. А если брать все Поволжье целиком, то Юрьевская пещера будет второй по размеру. Вход в нее открыт, каждый год сюда спешат сотни спелеологов и просто любителей острых ощущений. Но надо понимать: это хрупкий объект, уникальная красота которого не рассчитана на бесконечные стройные ряды туристов. О Юрьевской пещере, истории ее открытия и перспективах — в очередном тексте проекта «Бренды Татарстана».

То, что осталось от большой горной системы

Согласно принятой версии, Юрьевская пещера образовалась так: потоки тающей воды, проходившие через пласты доломита и гипса размывали породу, и в толще горы постепенно образовывались сначала тонкие «вены» и «артерии», потом они сливались в уверенные ручейки, а потом образовались большие «карманы» — пещеры, соединенные извилистыми ходами. Этот процесс называется карст, и так образованы практически все пустоты внутри горных пород на волжских и камских берегах. Система карстовых ходов внутри меловых отложений была очень большой и разветвленной, но когда в Богородских горах был организован рудник (между прочим, самый большой в Европе, о нем мы еще поговорим), а потом еще и Куйбышевское водохранилище организовали — природные подземелья либо вошли в состав штолен, либо были завалены породой, либо оказались затоплены. В общем, осталась только Юрьевская пещера.

Долгое время о ней никто и ничего не знал. Советский геолог Александр Ступишин нашел, а вернее, предсказал ее существование в 1953 году. Проведя исследование, он установил, что длина подземных открытых проходов — 20 метров, а общая площадь — 58 «квадратов» (примерно как двухкомнатная квартира в «ленинградке»). Ничего особенного, подумали геологи и надолго забыли про находку.

Вход в Юрьевскую пещеру. Фото: Dmitry Vladimirovich 79/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Как «росла» Юрьевская пещера

Начиная с 1970-х годов спелеологи разных экспедиций разгребали глиняные натеки, которые образовывались в пещере за долгие тысячелетия, и она росла буквально на глазах. В 1971-м казанские энтузиасты предприняли новую попытку исследовать ее. Неизвестно, что их на это сподвигло — вполне вероятно, что они просто очень хотели постоять лагерем на красивейшем месте. Дело в том, что плоская поляна над оврагом, в который выходит пещера, до сих пор остается одним из самых популярных мест в окрестностях Казани для туристов. Еще бы: на высоте в 120 метров над устьем Камы, рядом с горой Лобач, вдалеке от городского шума…

В общем, в 1971 году представители спелеосекции Казани расчистили груду камней и глины внутри пещеры и освободили проход в неизведанную ранее часть длиной в 360 метров! Пещера резко обрела статус «заслуживающей внимания». В 1986 году ей даже присвоили статус памятника регионального значения.

В 2008 и 2009 годах приехали их уральские коллеги (видимо, у себя к тому моменту все пещеры они уже облазили), силами которых была выполнена пересъемка всех известных ходов пещеры. Оказалось, что их общая длина — 507 метров. Значимость пещеры росла как на дрожжах. Дрожжей добавили и казанские спелеологи, которые в 2010 году открыли еще один большой кусок — причем сразу полукилометровый, и пещера выросла до 990 метров. Последние данные о длине памятника природы появились в 2011 году, и это было уже 1005 метров. А это уже очень и очень серьезно — первый в Среднем Поволжье результат и второй во всем Поволжье. Площадь открытых залов составляет 3,5 тысячи «квадратов», а объем пространства — 13 тысяч кубометров.

Карта пещеры — официальный интернет-ресурс тургруппы «Команда кочующих»

Бабуины, Дожди, Ужасы и даже Камбала

Структура пещеры довольно стандартная — система гротов и залов, соединяющихся узкими ходами. Вход в нее открыт любому желающему, так что Юрьевская пещера летом буквально кишит умелыми и доморощенными спелеологами. И это очень не нравится той их части, которая относит себя к профессионалам: с непривычки, без опыта и инструктора в пещеру лезть опасно, здесь есть места, где можно сорваться вниз с пятиметровой высоты. А учитывая, что поляна для палаточного лагеря в любые летние выходные заполнена людьми, употребившими горячительные напитки, спелеологи очень не любят «стихийных туристов», которые, не зная броду, суются в пещеру.

Но вернемся к названию этой главы. Что означают все эти слова, как они связаны между собой? Да очень просто: все они есть на карте Юрьевской пещеры. Если описать ее строение вкратце, то начинается пещера с грота шириной в 7 метров и высотой в 2 метра. Но сначала надо будет заползти в узкий и низкий входной лаз — это первое испытание, которое вас ждет.

После грота, в самом начале пути, вас ждет Серебряный зал. Здесь высокие потолки, можно не наклоняться, гуляя под ними. Стены и потолок Серебряного зала сформированы из желтовато-серых доломитов, а на стенах сияют и переливаются в свете фонаря кристаллы гипса и кальцита. Отсюда и название. Потолок этого зала при свете фонаря как будто усыпан звездами. Или алмазами. Но на самом деле это просто капли воды.

Пройдя чуть дальше, вы увидите скалу Бабуинов (кто ее так назвал, непонятно, но уж очень причудливые каменные статуи создала тут природа). Потом будет развилка, после которой, проползя (а вовсе не пройдя!) направо по лазу «Крокодилья пасть», вы попадете в зал Марьяны. В конце этого зала вас ждет провал высотой в два метра, а внизу — еще один зал, где стоят натечные природные образования, похожие на органные трубы.

Фото: kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Если на развилке пойти налево, то после тесного извилистого прохода вы попадете в Грот дождей. На самом деле это три зала, где постоянно капает с потолка и есть своя достопримечательность — красный сталагмит высотой почти в 50 см. А потом будет узкий ход, испещренный торчащими со всех сторон выступами — ужасный шкуродер, который так и называется — Лаз ужасов.

Если после развилки отправиться направо, то со «шкуродером» вы встретитесь практически сразу: это лаз, который ведет в маленький зал Камбала. Пробраться по нему получится только боком, в определенной позе, опираясь руками о стены. Скользкие уступы добавят остроты ощущений.

Кое-какие узкие и низкие проходы потребуют от вас покорности — придется лечь на спину, выдохнуть и проталкивать себя по полу руками и ногами. А по сторонам ходов встречаются глубокие колодцы — не провалиться бы! В пещере множество интересных объектов: «Фоторамка» (овальное отверстие в плоском камне), природные скульптуры, как будто вырезанные из красного минерала, «Домик профессора» (маленькая полость в Гроте Дождей, с отверстием-окошком), галереи «Библиотека» и «Камертон», темнейший грот «Фотолаборатория», природная чаша с водой рядом с залом Марьяны…

Фото: kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Нулевой уровень сложности и правила нахождения

По спелеологической классификации, Юрьевская пещера относится к нулевому уровню сложности. Это значит, что лазить в нее можно даже неподготовленным новичкам. Но подготовка все-таки нужна. Все до единого инструкторы-спелеологи говорят: во-первых, нельзя спускаться под землю в одиночку. Во-вторых, никакого спиртного до и во время спуска и никаких сигарет внутри пещер. В-третьих, нужно запастись снаряжением: обязательно каска, налобный фонарь, теплая одежда (в пещере круглый год холодно), причем одежда должна быть не новая, та, которую не жалко — не забываем, что придется ползать, лежать и лазить по гипсу.

Есть целый список правил, которые требуют соблюдать гиды:

не спускаться в пещеру группами более 8 человек. Большее количество посетителей может нагреть воздух пещеры до непривычных значений, и это точно не понравится летучим мышам, которые хозяйничали в этих залах задолго до того, как в них пришли люди;

не ночевать внутри пещеры;

не использовать в пещере открытый огонь;

ходить можно только по тропам (они помечены), дальше туристических маршрутов ходить нельзя;

до натечных формирований дотрагиваться нельзя: отпечатки пальцев и микроорганизмы, попавшие с человеческой кожи, в условиях замкнутого пространства останутся тут надолго;

запрещается трогать сталагмиты и сталактиты, и уж тем более отламывать и забирать с собой. Ведь эти образования растут чудовищно медленно: на то, чтобы вырастить сталагмит на метр вверх, нужно 11 тысяч лет (потому-то в этой молодой пещере они такие маленькие);

запрещается оставлять в пещере мусор, а если вы нашли оброненные кем-то отходы — будьте добры, заберите с собой;

если вы увидели симпатичную летучую мышку, не спешите светить ей в мордочку вспышкой и фотографировать. Это ее может деморализовать. Дайте животному жить спокойно, ему и без вас от туристов плохо.

Фото: аккаунт туристической компании «Казанский берег» во «ВКонтакте»

Что будет с пещерой дальше?

Юрьевская пещера — памятник уникальный, и в профессиональной среде его хорошо знают. Для массового посещения он, тем не менее, не предназначен: любой спелеолог отлично знает, как быстро гибнет микроклимат пещеры, как только в нее начинается паломничество людей. Да и не получилось бы ходить по этим залам большими толпами: слишком узкие проходы, слишком небольшие залы, слишком хрупка система.

Однако кое-где уже раздаются возгласы: «Давайте оборудуем пещеру, установим в ней освещение, расширим вход, оборудуем тропки и будет здесь пещера-сад!» Но спелеологи в один голос кричат: нельзя! Она просто не выдержит переоборудования, потому что слишком маленькая. Да еще и когда в соседнем руднике добывали гипс, «хвост» Юрьевской пещеры открыли — а это повело по ней сильные воздушные потоки, дополнительно нарушая атмосферу внутри и усиливая процесс эрозии породы.

Что будет с пещерой дальше? Пока судьба ее не совсем понятна даже профессионалам: склоны меловых гор медленно «ползут», карстовые процессы продолжаются, и кое-где в Юрьевской пещере происходят локальные обрушения. До трагедий пока не доходило, но если вы собираетесь в погожий денек прогуляться до Тенишевского оврага и воочию познакомиться с уникальным памятником природы — все же запаситесь терпением, аккуратностью и заручитесь помощью опытного инструктора.

А о настоящей «татарской пещере горного короля» — Тенишевском руднике — мы поговорим в следующем выпуске проекта «Бренды Татарстана».