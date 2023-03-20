Жены мобилизованных казанцев смогут отдохнуть во время двухнедельного отпуска их мужей
В Казани жены мобилизованных мужчин, которые вернулись на две недели домой, смогут оформить отпуск на это время. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.
— Вы знаете, что принято решение. И я обращаюсь к руководителям наших предприятий с просьбой неукоснительно выполнять это. На время отпуска оформить также возможность отдыхать супругам, — сказал он.
Детям мобилизованных разрешат перейти на «дистант» на время отпуска их отцов. Для этого надо подать соответствующее заявление.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов 18 марта поручил местным властям оказать содействие в получении отпусков близким родственникам мобилизованных, вернувшихся домой на 14 дней, и переводе их детей на «дистанционку». «Нужно отнестись с пониманием, чтобы дети могли пообщаться со своими родителями», — сказал он.
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