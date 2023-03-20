Жены мобилизованных казанцев смогут отдохнуть во время двухнедельного отпуска их мужей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани жены мобилизованных мужчин, которые вернулись на две недели домой, смогут оформить отпуск на это время. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

— Вы знаете, что принято решение. И я обращаюсь к руководителям наших предприятий с просьбой неукоснительно выполнять это. На время отпуска оформить также возможность отдыхать супругам, — сказал он.

Детям мобилизованных разрешат перейти на «дистант» на время отпуска их отцов. Для этого надо подать соответствующее заявление.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов 18 марта поручил местным властям оказать содействие в получении отпусков близким родственникам мобилизованных, вернувшихся домой на 14 дней, и переводе их детей на «дистанционку». «Нужно отнестись с пониманием, чтобы дети могли пообщаться со своими родителями», — сказал он.



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Татьяна Демина