Фестиваль «Нур» презентуется на сцене Александринки

Для Петербурга участники подготовили три новых перформанса

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Нур». Материал перформанса PENTA

Казанский фестиваль медиаискусства «НУР» в эти выходные проводит шоукейс на «Новой сцене Александринского театра». В субботу здесь показали фильм «Прометей. Поэма казанского огня» о пионерах светомузыки, а сегодня пройдут премьеры трех новых проектов, специально подготовленных для Петербурга.

Танцоры-операторы света, а также посвящение Губайдуллиной



По словам основателя и куратора фестиваля Рашида Османова, шоукейс предложила провести сама Александринка: куратор «Новой сцены» Илья Symphocat приезжал на «Нур» в качестве музыканта.

— Изначально рассматривался вариант готового перформанса, но мы захотели сделать что-то новое, привезти премьеру. Собрать состав, которые представлял бы именно Татарстан. Так сложилась команда.

Интересно, что LOOP, первый перформанс, готовит компания «Полуночники» из Санкт-Петербурга под руководством хореографа Елизаветы Тарабановой при участии восьми танцоров. В его основе лежит рассуждение о таких понятиях, как «вовремя», «поздно», «дежа вю», «в моменте».

— LOOP возник в рамках нашего фестиваля, — объясняет Османов. — Девушки вдохновились созиданием световых инсталляцией и придумали свой проект, где хореография взаимодействует со световой партитурой, сами танцовщики управляют световыми паттернами.

LOOP

Еще один проект — видеоарт «София» режиссера Дидара Оразова, посвященный наследию Софии Губайдулиной, самого известного композитора из Татарстана, состоящий из фрагментов музыки, интервью и генеративной графики. За основу взяты «Семь слов» Губайдуллиной. Музыку писал Роман Пархоменко, координатор Санкт-Петербургского международного фестиваля новой музыки reMusik.org и Международной академии для молодых композиторов в городе Чайковском. В Казани он сочинял музыку для первого в Татарстане спектакля-клоунады «Жизнь Н».

— Дидар — любитель документалистики, — говорит Османов. — Андрей Свибович отвечает за визуальную составляющую. Андрей изучает синестезию, ему, также как и нам, близко наследие «Прометея».

«София»

Что такое визуальная пентатоника?

— Перформанс PENTA — это больше моя идея, — продолжает Османов. — Я хотел собрать под проект новую команду, художников, музыкантов, артистов, которые раньше друг с другом не работали. Мы пытаемся изучить феномен пентатоники. Если аудиально с ней все понятно, но создание визуальной пентатоники — вопрос открытый.

Команда у перформанса PENTA такова: за генеративную графику отвечает Надя Кимельяр, за свет Женя Мусина. Два музыканта представляют электронику, это Йусуф Бикчантаев и Дима Крапивин. Два — народные инструменты: домристка Регина Рокитянская и мастер тувинского горлового пения Сугдэр Лудуп.

— Сам контекст был разработан всей командой, — поясняет Османов. — Мы думали, с чего начать, много общались и пришли к выводу, что хотим исследовать именно феномен пентатоники. Это было коллективным решением. Планируется, что PENTA будет показана в Казани. Выступая в Петербурге, мы хотим показать свою идентичность. Мы делаем осознанно, целенаправленно, это близко всей команде. Мы не переживаем, что он будет иначе считываться в Питере. Даже, с какой-то стороны интересно, как это воспримет именно зритель там. К тому же мы думаем, что пентатоника — понятие, близкое для многих.

Сам фестиваль «Нур» пройдет в Казани в сентябре в третий раз. Традиционно выставки, концерты, обсуждения будут организованы в разных точках города. Впрочем, предполагается, что в этом году количество локаций уменьшится.