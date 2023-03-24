Назад в СССР — куда нас ведет Atomic Heart? «Реальное время Live»
Российский рынок онлайн-игр в 2022 году упал на 80% к 2021 году. По итогам 2021 года объем российского рынка онлайн-игр, по оценкам АНО «Цифровая экономика», составлял 99 млрд рублей. В правительстве верят, что рынок восстановится в течение 2—3 лет, надо только внедрить профильное образование в геймдеве и киберспорте, развить собственные российские платформы и влить в отрасль побольше государственных денег. О перспективах геймдева в России сегодня говорим с Яном Шевченко, основателем и генеральным директором компаний GD Forge и Fair Games, в прямом эфире «Реальное время Live».
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