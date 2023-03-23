Мрачное зрелище. Очередная унылая ничья сборной без Миранчука и Головина

Российская сборная сыграла первый матч с серьезной командой, но лучше бы не играла

Уже третью подряд ничью при Валерии Карпине увозит сборная России с азиатскими командами в товарищеских матчах. Казалось бы, причин сокрушаться нет — это ничего не значащие встречи, хотя на безрыбье… Но поединок с Ираном — первой по-настоящему серьезной командой на мировой арене показал, что национальная сборная сегодня практически неконкурентоспособна. Спортивная редакция «Реального времени» задается вопросами: почему Миранчук и Головин так внезапно травмировались и отказались ехать в сборную, повлияло ли их отсутствие на качество игры российской сборной и кого из дебютантов стоит отметить.

Отказ Миранчука и Головина обрекли сборную на игры на отбой

Много политической подоплеки нашли любители футбола, когда стало известно, что сборная России сыграет со сборной Ирана. Вдаваться в политические перипетии и разбирать специфику сближения России с этой ближневосточной страной смысла не видим, но факт остается фактом — у нашей сборной появился первый за год (!) соперник из топ-30 сборных мира, постоянный участник мировых первенств, в котором имеются несколько футболистов с именем в европейском футболе.

Сборная Ирана занимает 24-е место в рейтинге ФИФА, и всем было очевидно, что это главный матч года после отстранения национальной сборной России от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Пусть это не европейская сборная, о матче с которой так долго грезили в РФС и даже напрашивались на игру с сборной Боснии и Герцеговины, но по статусу даже поинтереснее.

Другой вопрос, что даже в таких статусных играх решили не принимать участие лидеры сборной, выступающие в Европе, Александр Головин и Алексей Миранчук. Оба как-то очень уж синхронно получили травмы именно к этим матчам и отказались от поездки в расположение национальной команды. О том, что они не сыграют со сборными Ирана и Ирака стало понятно еще за неделю до матчей.

Да, оба футболиста не играли в форме национальной команды уже больше года — до того просто не было смысла выдергивать их посреди сезона из клубов, в которых им нужно многое доказывать на игры со сборными Кыргызстана и Узбекистана. Другое дело — серьезный матч, так что их появление в расширенном списке в общем-то не удивляло.

фото: rfs.ru

Специально ли российские полузащитники «Торино» и «Монако» решили не участвовать в матчах за сборную России, чтобы не попасть под абстракцию в Европе или нет — теперь остается только догадываться. Но сам факт, что футболисты получили свои травмы именно во время этих игр, выглядит подозрительно.

Игра покажет, что креатива легионеров этой команде не хватило критически. Если в первые 20 минут встречи россияне попытались навязать свою игру, то за остаток встречи команда Валерия Карпина не сумела создать ничего хоть сколько-нибудь опасного. По сути, российская команда отыграла на отбой 75 минут встречи.

Зато приятно удивил Зиньковский

Когда в расширенном списке из 40 имен оказалось почти с десяток футболистов московского «Спартака», в сети тут же стали вспоминать времена Олега Романцева, когда его «Спартак» практически в полном составе кочевал в национальную команду. В окончательный состав из 29 футболистов все не вошли, но неожиданно остались защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев. Но самое примечательное, что остался Антон Зиньковский, который присутствовал в расширенных списках не единожды, но до дебюта так и не доходил.

Фото: rfs.ru

Вопреки ожиданиям, российская сборная в начале матча выглядела даже предпочтительнее хозяев. Футболисты Валерия Карпина часто владели мячом, старались много двигаться и продвигаться через короткий пас, и это работало.

Особенно хорошо мяч проходил через левый фланг, где действовали все тот же Зиньковский и Арсен Захарян, которые даже позволяли себе небольшие финты — они прокидывали мяч между ног или красиво, в зидановском стиле, в развороте били с линии штрафной.

Именно Зиньковский, который нагло лез в чужую штрафную в итоге заработает пенальти, который реализует Миранчук. А учитывая, что Зиньковский проводил лишь первую официальную игру в составе сборной, такой уверенный дебют стал приятной неожиданностью.

В целом игра — сплошная тоска

Вот только после забитого мяча как-то и игра сбилась в сплошную оборону и брак, и дебютантов на поле Валерий Карпин выпускать не спешил. Пруцев вышел номинально на последние 4 минуты, ну а Денисова и Помазуна мы на поле не увидели.

«До нашего гола почти все понравилось. А после гола — ничего не понравилось», — так резюмировал игру сам Валерий Карпин после игры. Лучше этот матч не описать.

Более того, даже после того, как игра в средней линии окончательно распалась, Валерий Карпин долго не выпускал свои техничные козыри. Лишь ближе к концовке встречи на замену вышел Тюкавин и Ахметов. Сложно рассчитывать, что две замены за 5 минут до конца как-то переломят ход встречи.

Иранцы нанесли 22 удара по воротам Матвея Сафонова, в то время как сборная России отправила мяч по воротам иранцев всего пять раз, и все пришлись на первый тайм. Эти цифры уже все говорят о качестве игры команды Карпина.

Пожалуй, игра дебютанта Зиньковского и вратаря Матвея Сафонова стали единственными светлыми пятнами в игре сборной России в Тегеране.

С другой стороны, особо сокрушаться смысла нет — это всего лишь товарищеские матчи, которые ни на что не влияют. Мы увидели, что сборная России в ее нынешней сборке не слишком конкурентоспособна — возможно отстранение от больших международных турниров пришлось весьма кстати. Есть время пересобрать команду и выходить из «бана» уже полностью перерожденными.

Эрик Добролюбов