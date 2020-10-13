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ГУП Электрические сети

Промышленность, Энергетика

Общая информация

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети» было создано в 2005 году в соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 23 мая 2005 года №619-р.

Основным видом деятельности организации является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

Руководитель — Абдуллазянов Рустем Эдвардович.

    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Город: Казань
    • Адрес: 420094, ул Бондаренко, 3
    • Телефон: (843) 572-08-74
    • Email: guprtes@gridcom-rt.ru
    • Сайт: http://elseti-rt.ru/

    Дата последнего обновления: 13.10.2020

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