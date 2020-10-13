ГУП Электрические сети
Общая информация
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Электрические сети» было создано в 2005 году в соответствии с распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 23 мая 2005 года №619-р.
Основным видом деятельности организации является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
Руководитель — Абдуллазянов Рустем Эдвардович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, ул Бондаренко, 3
- Телефон: (843) 572-08-74
- Email: guprtes@gridcom-rt.ru
- Сайт: http://elseti-rt.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020