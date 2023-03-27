Олег Шатов: «Участникам дорожного движения нужно уходить от «психологии вахтеров» и уважать друг друга»

Директор казанской Школы высшего водительского мастерства — о неуважении на дорогах, отвлекающих факторах и культуре вождения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Почему хорошие дороги приводят к ДТП, как на водителя влияет музыка, обилие дорожных знаков и электронных помощников в авто — польза или вред, и к чему уроки контраварийного вождения? На эти и другие вопросы в ходе онлайн-конференции, организованной «Реальным временем», ответил Олег Шатов, тележурналист, пилот Российской дрифт-серии, чемпион Поволжья-2014 по дрифту, создатель и директор Казанской школы высшего водительского мастерства, организатор любительских соревнований, тест-драйвов и автомобильных шоу.

Кто самый грамотный пешеход? Водитель!

По данным МВД РТ в течение 2022 года на дорогах республики в ходе различных ДТП погибли 306 человек. Главными причинами, приводящих к гибели, называют выезд на встречную полосу, наезд на пешехода и вождение в состоянии опьянения. Как считает известный в России автоспортсмен, основатель и глава Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов, причина, когда водитель выезжает на «встречку» — это вовсе не низкий уровень подготовки водителей в автошколах. В первую очередь, это организация дорожного движения и состояние дорожной инфраструктуры, отметил он: «Если мы не хотим, чтобы водители выезжали на встречную полосу, надо, наверное, ее как-то оградить от этого выезда»

Второй причиной Шатов называет психологию и культуру вождения водителей:

— Очень часто многие едут так, как им хочется, не чувствуют себя винтиками одного часового механизма. К примеру, кто-то едет по трассе с комфортной для него скоростью в 40 км/час, и его не волнует, что сзади скопилась вереница из других автомобилей, водители которых может куда-то спешат. В итоге они начинают нервничать, выезжают на встречную полосу или пересекают двойную сплошную — ну невозможно терпеть. То есть такое поведение провоцирует на нарушение ПДД, которые приводят к аварийным ситуациям.

Наезд на пешеходов, считает профессиональный водитель — палка о трех концах, где третий — это та же инфраструктура и организация дорожного движения. Хотя пешеходные переходы стараются и подсвечивать, и знаки ставить на ярком фоне, чтобы заметить издалека, но зачастую эти самые знаки закрыты или деревьями или же другими дорожными знаками, встречается и такое, что знак закрывает собой светофор, заметил спикер.

Кто самый грамотный пешеход? Водитель! Он знает, что автомобиль в экстренном случае просто так остановить невозможно

Психологию некоторых пешеходов автогонщик тоже считает странной — «если ты меня собьешь, ты будешь виноват». Получается, что люди не думают о сохранении своей жизни, а думают о наказании для водителя, делая его виноватым своим же поведением на дороге.

— Вообще такая психология наблюдается не только среди пешеходов, но и водителей — люди чаще думают о том, как бы не быть виноватым в той или иной ситуации, а вовсе не о том, как не попасть в ДТП. Пешеход к тому же не защищен ничем. Среди водителей есть даже такое выражение — я-то сяду, но выйду, а ты ляжешь, но уже не встанешь. Но почему-то наши пешеходы не думают об этом. Кто самый грамотный пешеход? Водитель! Он знает, что автомобиль в экстренном случае просто так остановить невозможно, тем более груженую фуру, движущуюся даже с небольшой скоростью 40 км/час. Пешеходу проще остановиться и пропустить машину.

Кстати, в ПДД имеется ряд правил и для пешеходов — о том, как правильно надо переходить дорогу, учитывая ряд факторов, в том числе и погодные — осадки, гололед, подчеркнул эксперт. Проще пешеходу самому прекратить движение и не выходить на автодорогу, чем груженой фуре остановиться, если водитель еще вовремя увидит переходящего или перебегающего дорогу человека.

Сотрудники ГАИ должны быть «заточены» не только на пешеходный переход

Небезызвестная причина, из-за которой тоже возникают дорожные происшествия — техническое состояние автомашин, и это тоже вопрос безопасности всех участников дорожного движения. Причем о безопасности своего авто его владельцы нередко задумываются в последнюю очередь, заметил собеседник «Реального времени». Если раньше за состоянием автомобилей строго следили сотрудники ДПС, то сегодня они «переквалифицировались» в тележурналистов, подверг критике действия патрульных служб Олег Шатов:

— Сейчас они с камерами стоят и снимают «кино» — пешеходов, то есть, остановился ты или нет, чтобы пропустить пешехода. Ты хоть пьяным едешь, главное — уступи дорогу, тем более если он еще не завершил переход. Все, больше ты гаишников не интересуешь. Я считаю, что сотрудники ГАИ должны быть «заточены» не только на пешеходный переход, но обращать внимание и на другие обстоятельства.

Сейчас они с камерами стоят и снимают «кино» — пешеходов, то есть остановился ты или нет, чтобы пропустить пешехода

«Модные» среди молодежи заклеенные на автомобиле габаритные огни — тоже можно отнести к факторам, приводящим к авариям, как и машину, одновременно «обутую» в летние и зимние шины — это дикое сочетание, заметил спикер: «При таком наличии управляется автомобиль совсем по-другому — не рассчитаны зимние шины на использование при высоких летних температурах, так же как летние не рассчитаны на работу при минусовых. Возникает катастрофическая склонность к заносам зимой особенно на переднеприводных автомобилях, а летом появляется недостаточная поворачиваемость».

Один из советов от водителя-эксперта — следить за качеством автомасла, как элемента безопасности, тем более что ассортимент этого продукта в России стал сокращаться. Контрафакт же вполне может засорить фильтр автомобиля и тем самым, вывести его из строя прямо в пути.

Телефон в руках водителя — прямая угроза его безопасности

Отвлекающий фактор — еще один минус, который нередко приводит к дорожному инциденту, или какая-то дорожная ситуация. К ним можно отнести резкую музыку, телефоны или другие девайсы, а также пассажиров. Чтобы посмотреть на телефон и увидеть, к примеру, кто звонит, нужно всего 1—2 секунды. Однако за это время автомобиль, который едет на скорости 60 км/час, проезжает порядка 35 метров. И этот путь водитель едет практически вслепую, подчеркнул Шатов:

— Про проблему с телефонами все знают, но почему-то пренебрегают ей, считая, что это ерунда, думая, уж кто-то, а я-то умею распределять свое внимание. Причем одновременно набирать СМС, чтобы при этом не увидели сотрудники ГАИ — взгляд при этом направлен вниз, а не на дорогу. Об этой проблеме надо говорить, приводить примеры, к чему приводит использование водителем телефона.

Такой устройство, как handsfree («свободные руки»), по мнению Шатова тоже не решает проблемы отвлечения водителя: «Мозг так устроен, что человек не может одновременно контролировать два или несколько действий — вникать в разговор по телефону и анализировать дорожную обстановку. Получается, что руки-то освободил, а голову?»

Об этой проблеме надо говорить, приводить примеры, к чему приводит использование водителем телефона

Отметил Шатов и изменение состояние дорог: «Мы чуть ли не одни из лучших в стране по качеству автомобильных дорог, соответственно, хорошие дороги расслабляют водителя, который поднимает скорость, потому что по хорошей дороге хочется ехать быстро — нормальное желание. Но и навыки водительские на высоких скоростях должны быть уже другими».

Отвлекающим фактором служит и обилие дорожных знаков, причем некоторые дублирующие или вообще взаимоисключающие друг друга. Тут тоже свою роль играет человеческая когнитивная способность — сложно одномоментно запомнить содержание больше трех единиц информации. Чтобы увидеть и запомнить остальные, если на определенном отрезке стоит 10 и больше дорожных знаков, требуется время, и за это время водитель может, к примеру, легко пропустить вышедшего на дорогу пешехода, обратил внимание на проблему Шатов:

— Мне вообще интересно, те, кто вешает эти знаки, как-то консультируются с психологами? Также вопрос к «Горзеленхозу». Когда вы сажаете деревья, вы консультируетесь с теми, кто занимается организацией дорожного движения? Некоторые насаждения вдоль дорог могут создать реальные аварийные ситуации.

Громкая или агрессивная музыка тоже вполне может отвлечь водителя, притупляя его бдительность или влияя на его стиль езды, а вот спокойная, мелодичная, подметил автоспортсмен, помогает скоротать долгий путь.

Некоторые насаждения вдоль дорог могут создать реальные аварийные ситуации

Электронные помощники в автомобиле приводят к деградации его владельца

Безусловно, за два десятилетия сменилось несколько поколений самих автомобилей: в конце 90-х — начале 2000-х на дорогах чаще можно было встретить «Жигули», не отягощенных АБС, автоматическими коробками передач и всякого рода электронными девайсами. Однако, как считает Шатов, эти электронные «помощники» типа парктроника или робота-парковщика, скорее, оказывают водителю «медвежью услугу», расслабляют его и даже приводят к некой деградации его навыков:

— Пока у нас таких беспилотных автомобилей мало, но я иногда думаю — скорее бы их стало больше, потому что многие наши водители водят машину гораздо хуже, чем робот. Например, одновременно разговаривать по телефону и нормально вести автомобиль человеку практически невозможно, а автомобиль может это делать — следить за движением и просчитывать дистанцию, чего не делают водители. Но если человек меняет автомобиль на тот, где нет «умных помощников», или же если они отключаются, то он оказывается без рук-ног, не может ничего сделать — ни припарковаться, ни как соблюдать дистанцию и прочее. И тут задумываешься — то ли это помощники, то ли вредители.

На эти новые веяния большинство автошкол особо не реагируют — обучение ведется по старинке, при этом при подготовке водителей нужен системный подход, уверен опытный автоинструктор, заметив, что качество обучения за последние годы все же повысилось.

По мнению Олега Шатова, главная проблема в кадровом составе автошкол — многие их инструкторы не обладают тем набором навыков и опыта, которые требуются сегодня:

— К сожалению, система подготовки самих инструкторов так поставлена, что там не обучают самому предмету, то есть тому, чему они должны учить новичков. Инструкторы по нормам должны изучать психологию, педагогику, ПДД, технику управления современным автомобилем, но этого нет. Вторая проблема — это коррупция. Спросите любого инструктора автошколы, чему он обучался и когда, где взял «корочку»? Скорее всего, ответ будет — да где-то там, на занятия не ходил, пришел, заплатил — все. Если занятия и проводятся, то в некоторых учреждениях чисто формально.

Многие наши водители водят машину гораздо хуже, чем робот

Дорога наказывает за нежелание учиться

Школа, основанная Олегом Шатовым, в этом году отмечает 25-летие с момента создания. Помимо обучения водительскому мастерству здесь учат контраварийным навыкам и защитному вождению, то есть всему тому, что поможет защитить водителя от ДТП:

— Дорога не учит — дорога наказывает за нежелание учиться. На дороге мы чаще учимся на своих же ошибках. Сколько лет потребуется, прежде чем водитель усвоит все эти уроки, проанализирует, что же приводит к авариям? При любой профподготовке, как и у летчиков, к примеру, используется огромный опыт водителей, анализ ситуаций, это опыт даже не десятков, а миллионов людей. Контраварийная подготовка — это опыт тысяч водителей-спортсменов и автогонщиков, которые больше остальных имеют навыки вождения автомобилем в нестандартных ситуациях.

Защитное вождение — это больше про навыки поведения водителя, как не попадать в критические ситуации на дорогах: как определять пространство вокруг автомобиля и выбирать скорость движения, куда смотреть, как распределять внимание, принимать правильное решение и много других параметров:

— У нас водители много чего знают, но почему-то не используют за рулем. Знают, что нельзя ездить за рулем пьяным, но ездят. Причина в том, что по каким-то своим внутренним убеждениям они считают, что им можно.

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Контраварийная подготовка — это опыт тысяч водителей-спортсменов и автогонщиков, которые больше остальных имеют навыки вождения автомобилем в нестандартных ситуациях

Почти четверть века Олег Шатов избегал разговоров об экстремальном вождении, но теперь эта тема перестала быть табуированной:

— Это езда на двух колесах, например дрифт по Танковому кольцу в Казани, и вообще движение автомобиля на пределе сцепления колес с дорогой или уже в скольжении. Если ты спортсмен, если тебе это близко по духу, если ты хочешь этим овладеть, то да, тебе эти навыки нужны. И чем раньше тебя научат этому, тем быстрее ты перестанешь делать глупости. Причем существует интересный парадокс: чем большего автоспортсмен, автогонщик добился, тем спокойнее он ездит по городу — ему уже нечего доказывать окружающим, они все доказали на спортивной арене.

Кстати, занятия по дрифту, которые несколько лет проводит школа Шатова, считает он, сократили число желающих погонять по Казани, многие ушли на спецтренировки, отмечая, что там намного интереснее, чем дрифтовать вокруг столба у «Меги».

Поле битвы — дороги, где у участников движения нет уважения друг к другу

За последние годы дороги в России стали неким полем битвы, в которую чуть ли ежедневно вступают нескольких сторон — идет борьба между обычными автовладельцами, водителями спецтранспорта, общественного транспорта, пешеходами, самокатчиками и велосипедистами. Причина этой «войны» — банальное неуважение друг к другу.

— Пешеходы не уважают водителей, в ответ водители не уважают пешеходов. Проблема в том же непонимании участников дорожного движения. Прежде чем что-то требовать от человека, его нужно научить, штрафы тут не помогут. Прежде чем штрафовать водителя, объясни, за что, и как сделать так, чтобы не штрафовали. И такое ощущение у меня складывается по поводу безопасного движения, что у каждого слоя населения свое понимание и отношение к ПДД. Правила нужны, как я их пониманию, для упорядочения движения, чтобы исключить вероятность столкновения разных участников дорожного движения. Часто их используют, чтоб определить, кто виновен. Или чтобы снять ответственность с себя. Для чего ГИБДД вешает знаки? Чтобы снять ответственность с себя: мы предупреждали, что тут нельзя превышать скорость в 40 км/час, если водитель ее превысил — сам виноват, мы предупреждали.

В качестве примера автоспортсмен привел интересную статистику; где нет обилия знаков и светофоров, там меньше аварий. Участникам дорожного движения, считает Олег Шатов, нужно уходить от «психологии вахтеров», находить компромисс, уважать друг друга:

— Если мы, участники дорожного движения, научимся видеть и признавать ошибки, будем уметь их исправлять, быть готовыми исправить чужую ошибку, то у нас будет гораздо меньше ДТП и гибели людей на дорогах.

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