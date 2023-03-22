А что, если не Радулов: «Ак Барс» продолжает мучиться на Дальнем Востоке

Номинальные лидеры казанцев отбывают номер на льду. Почему?

Казанцы хоть и выиграли один матч из двух во Владивостоке, но сумели здорово насторожить своих поклонников. Качество игры и уровень самоотдачи большинства номинальных лидеров «Ак Барса» вызывает большие вопросы. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги четвертой встречи «Ак Барса» и «Адмирала».

«Ак Барс» сделал ставку на быстрый гол, но сработало лишь наполовину

Пять минут с начала матча и без перерывов сыграли команды до первого гола «Ак Барса» в исполнении Кирилла Семенова. Казанцы отборолись в средней зоне и на быстром движении разорвали оборону дальневосточников с помощью комбинации в касание.



По сути, такой сценарий был самым нежелательным для «Адмирала». С его манерой игры именно раздробление матча на короткие эпизоды — самая благоприятная среда для команды Леонида Тамбиева. Именно за счет такой раздробленной игры дальневосточники сумели затянуть казанцев в свою вязкую игру в третьем матче. На этот раз Билялетдинов сделал ставку на мощнейший стартовый навал. Благодаря этому голу казанцам удалось убить двух зайцев сразу: во-первых, сразу же разрушить план Тамбиева затянуть в трясину вязкого хоккея. Во-вторых, сразу сбить спесь Никиты Серебрякова, который очень быстро может поймать кураж, если возьмет пару-тройку сложных бросков.

— Делали акцент на начало матча, и в принципе по ходу игры надо играть, как мы играли в начале, — рассуждал во втором перерыве защитник «Ак Барса» Никита Лямкин. — Но против нас играют хорошие ребята, будем стараться.

План работал ровно один период. Уже во второй двадцатиминутке казанцы стали сбиваться на удаления, а «Адмирал» поступательно выправлял игру в свою пользу. А ко второму тайму стали так возить, что оборона казанцев вместо борьбы просто встала, закрывая обзор Тимуру Билялову. Просто посмотрите, насколько неграмотно сыграл в эпизоде с пропущенной шайбой все тот же Лямкин.

Благо в составе казанской команды есть «палочка-выручалочка» в лице Александра Радулова, который пока вытягивает крайне скользкую серию.

Кагарлицкий, Шипачев, Воронков пугают отсутствием вовлеченности

Капитан команды в фирменной манере выждал момент и оказался на пятаке ровно тогда, когда этого никто не ждал. Победный гол есть, но удовлетворения от наполнения игры никакой. Большой вопрос, что было бы с этим переполненным звездами составом «Ак Барса», не будь в нем одного фронтмена Александра Радулова.

Команда на льду «Фетисов Арены» сегодня скорее присутствовала, чем отыгрывала. Понятно, что дальний перелет и акклиматизация не могли не сказаться на физическом состоянии команды (и это дополнительная мотивация, чтобы завершать серию в Казани в пятницу).

Связка нападения Дмитрия Кагарлицклого, Вадима Шипачев и Кирилла Петрова претендует на звание самой бесполезной в нынешней серии, а возможно, и во всей восточной «ветке» Кубка Гагарина. Общая сумма зарплат у этой троицы равна зарплатам половины состава «Адмирала».

В принципе такой же статус можно было бы отдать и Дмитрию Воронкову, который возил штаны фактически весь матч, но принял непосредственное участие в победной шайбе, выдав голевой пас из-за лицевой на Александра Радулова.

фото: ak-bars.ru

Вспомните Воронкова образца плей-офф-2021, когда его называли самым «неприятным» из хоккеистов, а игроки «Салавата Юлаева» во втором раунде буквально не знали, где можно скрыться от этого назойливого силового нападающего, который всегда умел залезть под кожу сопернику или лезть на ворота до тех пор, пока не забьет свой фирменный гол на пятаке.

«Король пятачка» называли Дмитрия еще при Квартальнове. Сегодня мы не видим ни былой вовлеченности форварда в игру, ни борьбы с соперником. Можно предположить, что, возможно, у игрока теперь другие установки от поменявшегося тренерского штаба, окей. Но тогда зачем нужен силовой нападающий, если не использовать его сильные стороны, и тогда тот просто растворяется на льду? Есть подозрения, что именно хоккеист сбавил к себе требования в ожидании скорого отъезда за океан. Контракт с «Коламбусом» у него уже в кармане, зачем выкладываться и рисковать травмой?