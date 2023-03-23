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Владельцы казанской франшизы кофеен самообслуживания Lifehaсker Coffee продали бизнес москвичам

00:00, 23.03.2023 8
Владельцы казанской франшизы кофеен самообслуживания Lifehaсker Coffee продали бизнес москвичам
Фото: vk.com

Казанские предприниматели Арслан Габидуллин и Кирилл Попов, вышедшие на рынок в период локдауна со своим брендом — франшизой Lifehaсker Coffee, — продали свой бизнес молодой инвестиционной компании «Инвеллект» из Москвы. На ее счету имеется покупка еще одной кофейной франшизы — Coffee Like, которая ранее принадлежала также татарстанскому предпринимателю Аязу Шабутдинову. После сделки с москвичами основатели Lifehaсker Coffee, два бизнес-партнера решили пойти каждый своим путем. При этом эксперты считают, что данный вид франшиз довольно востребован на отечественном рынке и будет только расти. Подробности — в материале «Реального времени».

Новый владелец — инвесткомпания бизнесмена Давида Тащяна

Как стало известно «Реальному времени» два казанских бизнесмена — Арслан Габидуллин и Кирилл Попов — владельцы и основатели франшизы Lifehaсker Coffee продали свою компанию. Ее новым владельцем стала молодая московская инвестиционная компания «Инвеллект». Сумма сделки не разглашается, а выбор в пользу именно этого покупателя был сделан Кириллом Поповым.

— Хотя юридически еще месяц я владелец, но фактически уже нет — сделка состоялась месяц назад, — сообщил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Арслан Габидуллин. — По условиям сделки мы не можем разглашать ее сумму. И полученные деньги мы поделили не поровну, поскольку был партнер, это директор, который за результативную работу получил 10% от суммы сделки и по 5% составили опционы ключевым сотрудникам нашей компании — все по-честному. В итоге вышла раскладка, что я и мой бизнес-партнер получили по 42,5%.

Lifehaсker Coffee — не первая франшиза, которую приобрела инвесткомпания из Москвы. Одним из ее активов является еще один татарстанский бренд, развивавший партнерскую сеть франшиз и созданный татарстанским бизнесменом Аязом Шабутдиновым — Coffee Like. Эту компанию он продал в 2018 году за 200 млн рублей. Помимо нее в списке активов — интернет-магазин «Лаборатория кофе», девелоперский проект по инвестициям в загородную недвижимость, инвестплатформа для приобретения акции перспективных российских компаний и другие направления бизнеса.

Lifehaсker Coffee — не первая франшиза, которую приобрела инвесткомпания из Москвы. Источник invellect.ru

Согласно данным из открытых источников, «Инвеллект» была зарегистрирована в феврале 2022 года, ее учредителем и руководителем является московский бизнесмен Давид Тащян, с именем которого аффилированы еще семь фирм, в том числе и ТД «Лайфхакер», который ранее принадлежал Попову и Габидуллину. В столичном бизнес-сообществе он известен как основатель франчайзинговой сети ресторанов быстрого обслуживания Country Chicken, сооснователь сети химичисток «Бьянка», владелец бизнеса по эксплуатации недвижимости 3dplus и других проектов.

Основными видами деятельности компании «Инвеллект» являются капиталовложение в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний и т. д. Сведений о ее финансовых результатах за прошлый год в сети нет. Как говорится на официальном сайте инвесткомпании, ее команда приобретает перспективные фирмы, выстраивает стратегию их развития и масштабирует бизнес для повышения доходности активов.

«Выгорание» — продажа — новые направления

Идея создать свою франшизу по продаже кофейного напитка в формате кофейни самообслуживания Габидуллин и Попов решили аккурат в пандемийный 2020 год. На тот момент оба предпринимателя уже имели большой опыт в этом сегменте — Кирилл был в свое время генеральным директором компании Coffee Like, а Арслан в течение 6 лет являлся франчайзи этого бренда, управляя 15 точками кофебаров. Пока в бизнес не вмешалась пандемия коронавируса и связанный с ней локдаун — точки стали убыточными, предпринимательская активность и прибыль ушли в минус.

Так появился совместный проект — франшиза по созданию кофейни самообслуживания, не требующая финансовых затрат на обслуживающий персонал — Lifehaсker Coffee. После детальной «упаковки» за 2 года франшиза масштабировалась далеко за пределы России: на момент продажи своего бизнеса московской инвестиционной компании на счету казанцев были 4,5 тысячи фирменных кофестендов, реализованных по франшизе в 450 городах России и семи государствах СНГ, партнерская сеть включала более 2,8 тысячи франчайзи.

— Мы стали не совсем классической франшизой, когда тебе дают информацию и ты сам все реализовываешь. Мы же предоставляем нашим франчайзи аппараты, методику работы. Это массово потребляемый продукт, кофе пьют почти все. Тем более что купить у нас франшизу мы сначала предлагали за 350 тысяч, сейчас она выросла почти до полумиллиона рублей — с учетом инфляции и затрат на доставку оборудования. Было очень легко продавать этот упакованный продукт, который при этом реально работает и позволяет зарабатывать, — рассказал нашему изданию Арслан Габидуллин.

Франшиза продолжала пользоваться спросом все время ее существования, рос и интерес к ней со стороны россиян, часть из которых прежде вовсе не занимались предпринимательством. 2021 год ООО «Лайфхакер» завершила с выручкой почти в 202 млн рублей — по сравнению с 2020-м она увеличилась на 370%, чистая прибыль также показала внушительный рост на 1759%, достигнув без малого 50 млн рублей.

Причин, которые все-таки привели к решению о продаже довольно успешного бизнеса, было несколько, в том числе свою роль сыграли и события, произошедшие в 2022 году, пояснил предприниматель:

— Сначала появилась проблема из-за мировой ситуации, когда мы не могли выкупить у зарубежных партнеров кофемашины, поскольку у них возникла проблема с поставкой полупроводников. Потом начались массовые волнения в Казахстане, и из-за этого у нас товар не мог пройти. Следом наши кофемашины попали в перечень санкционных товаров, и мы не могли их вовремя привезти в Россию. Самое печальное, что мы деньги у клиентов на кофемашины уже взяли, выплатили их поставщикам оборудования, а они уже не могли ни вернуть деньги, ни привезти само оборудование. Эта ситуация потребовала почти полгода нервного напряжения, переживаний за свои инвестиции от партнеров нашей франшизы. Все это в итоге привело, как говорят сегодня, к нашему выгоранию. В итоге мы компанию свою решили продать.

При этом экс-партнеры и отцы-основатели франшизы Lifehaсker Coffee приняли решение пойти каждый своим путем. Арслан Габидуллин планирует заняться совсем другим бизнес-направлением, связанным со здоровым образом жизни, — одним из видов йоги.

— Вроде бы за плечами уже семилетний опыт бизнеса, а такое ощущение, что начинаешь новый стартап — и страшно, и уверенности нет пока, и это для меня удивительно, — признается казанский бизнесмен. — В новом направлении рынок очень ограничен и поэтому еще не решил — двигаться в нем по франчайзингу или нет. По приблизительным расчетам можно в России продать 1-2 в город или всего 150 франшиз и все — рынок ограничен. При этом в Lifehaсker Coffee всего за 2 года мы продали 4,5 тысячи точек, а после продажи нами компании их количество еще выросло.

Кирилл Попов продолжает развивать историю с кофейной франшизой за рубежом. Фото: vk.com/baristasss

Кирилл Попов продолжает развивать историю с кофейной франшизой, но уже за рубежом — в ОАЭ, Сингапуре, Грузии и других странах и уже совсем под другим брендом. По словам его экс-партнера, рынок в этих странах совсем другой, как и менталитет населения, там нет такого понятия, как франшиза, и бизнес-идеи там чаще принято брать в аренду.

Минимум затрат, быстрая окупаемость и устойчивость к кризисам

Франшизы, в основе которых лежит достаточно новый формат — самообслуживание, основанное на вендинге и современных запросах потребителей, — в России считаются одними из самых активно развивающихся. Свое развитие формат получил в пандемийном 2020 году — тогда, помимо Lifehaсker Coffee, о себе заявила аналогичная франшиза — Iteam Coffee — от еще одного казанского бизнесмена, Ильдара Галлямова.

Сегодня в этом сегменте рынка представлены около 10 самостоятельных франшиз. Покупка одной обходится от 350 тысяч рублей до 800 тысяч рублей и выше. Обычно в пакет предложений от франчайзеров входят стенд с оборудованием, помощь в поиске локаций для его установки и при регистрации ИП, обучение, техподдержка, обеспечение сырьем на стадии запуска. Чаще всего у таких франшиз отсутствуют паушальный взнос и роялти.

Окупаемость франшизы зависит главным образом от местоположения кофейной стойки и трафика. Фото: yandex.ru/maps

Что в целом представляет собой формат кофеен самообслуживания? Чаще всего это стойка, общей площадью около 1 кв. метра, обустроенная кофемашиной, отделением для различных сиропов, стаканчиков, крышек и прочих расходных материалов. При этом покупатель франшизы может сам обслуживать точку, уделяя этому от 10 до 30 минут в день, дополнительных сотрудников не требуется.

Окупаемость франшизы зависит главным образом от местоположения кофейной стойки и трафика — в среднем это от 5 до 7 месяцев. Цена порции за любой напиток в среднем составляет 100 рублей, и, как утверждают владельцы франшиз, больше половины от этой суммы является прибылью франчайзи. Так, продавая в день 30 стаканов бодрящего напитка, за месяц можно выручить порядка 50 тыс. рублей чистой прибыли.

Сюда же входит стоимость аренды квадратного метра площади, на которой стоит мини-кофейня — в месяц за одну точку приходится выплачивать 3—5 тыс. рублей. Чаще всего их устанавливают в бизнес-центрах, вузах, МФЦ или на стадионах с большой посещаемостью, отмечает эксперт по коммерческой недвижимости. Причем в крупных торговых центрах, где чаще всего уже есть кафе или кофейни, такие стойки самообслуживания, скорее всего, не будут сильно востребованы, считает эксперт по коммерческой недвижимости, заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев:

— Чаще всего такие арендаторы «садятся» на хороший трафик в холлах бизнес-центров — это сегодня очень актуально. Спрос и интерес к таким франшизам есть, к кофе отношение у людей складывается довольно хорошее. Причем стоимость аренды по сравнению с прошлым годом, несмотря на растущие везде и всюду цены, существенно не изменилась — сказывается большее наличие свободных площадей из-за ухода ряда арендаторов, чаще всего иностранных брендов. Тем более ставка для таких точек обычно ниже, чем для магазинов.

По словам генерального директора АН «РеАгентство» Юрия Чикирова, с просьбой подобрать удобную локацию в ТЦ или бизнес-центре, в его агентство франчайзи обращаются часто, но не всегда вызывают интерес:

— Цена аренды очень сильно зависит от проходимости и, по моим оценкам, стоимость для стойки вендинга может доходить до 20—25 тыс. рублей в месяц, часто она включает в себя затраты на электричество. К примеру, ставка по размещению банкоматов сопоставима с такой же месячной стоимостью. Очевидно, что самая большая потребность в таких мини-кофейнях там, где создаются очереди или ожидание, например, каких-то услуг. Когда при продаже франшизы говорят, что аренда точки стоит 3—5 тысяч, это нереальная цена. Попробуйте снять за эти деньги — сдадут, но в захудалом офисном центре, где у кофемашины не будет выручки.

Как считают эксперты, изучающие рынок франчайзинга в России, франшиза на мини-кофейне, работающая по принципу самообслуживания становится все популярнее, и число таких игроков будет только расти. Свою роль тут сыграет формат франчайзинга, минимальная цена инвестиций в бизнес и его достаточно быстрая окупаемость, а для участия во франшизе не всегда нужен предпринимательский опыт. К тому же такие кофейни-стойки, как показали два прошедших года, устойчивы к кризису.

Ангелина Панченко
Бизнес Татарстан

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 комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 23 мар
    Вот они крутые, смогли с 0 развить бизнес и круто продать его
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    Анонимно 23 мар
    только кофе у них так себе
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    Анонимно 23 мар
    а мне нравится
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  • Анонимно 23 мар
    у нас народ тоннами кофе употребляет
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  • Анонимно 23 мар
    много умных слов только нет слов о том как варят они кофе. из каких зерен. как обжаривают. сказка о кофемашине это просто отговорка. можно найти варианты. Когда кофе хорош то покупатели будут всегда. а у этих людей кофе был не хорошим. учитесь у питерских у них кофе очень хорош. а прибыль показали ну знаем бух. фокусы

    какие бариста где набирали. какие зерна почем где брали.

    а кофе если хорош он притягивает любителей. а плохой отталкивает видел как врдном ТЦ кофейня пустует , бариста спит никого нет. но спящий бариста , спящий!! это символ плохого кофе в казани. а в другом тц не пафосном вижу очередь за стаканчиком кофе . Хотя там столиков нет пьют стоя и кофе там очень и очень вкусно. бодрит. короче уметь надо. а эти герои очерка не могли и не умели
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    Анонимно 23 мар
    спящий бариста может быть и символом высокой цены, а качество кофе тут не причем. а где вы очереди видели?
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    Анонимно 23 мар
    если сам бариста не пьет свое же кофе ну символ плохого кофе,а если пьет кофе свое но потом спит то это тоже символ плохого кофе
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  • Анонимно 23 мар
    а я и не знала, что это казанская компания
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