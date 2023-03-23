Спасскую башню Казанского кремля ждет новый этап реставрации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спасскую башню Казанского кремля, которая является объектом культурного наследия федерального значения «Спасская башня» и включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ждет новый этап реконструкции. Комитет Татарстана по охране культурного наследия начал общественные обсуждения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение дальнейших работ, которые продлятся до начала апреля. О том, какую оценку получил проект ГУП «Татинвестгражданпроект» по реконструкции Спасской башни — в материале «Реального времени».

Дубовые ворота и бутафорные герсы



Ремонт башни стартовал еще в 2021 году. Весной прошлого года там начались противоаварийные работы. Рабочие должны были устранить разрушения кирпичной кладки, отклонения от вертикали стен прясел на некоторых участках, а также ликвидировать трещины, проседание грунта и расслоения отделочного слоя. Также рабочие снимали звезду с башни — тоже для реставрации.

Весной прошлого года начались противоаварийные работы. Фото: kzn.ru

Строительные леса убрали в августе, тогда же вернули обновленную звезду. В настоящее время Спасская башня не используется и закрыта для туристов. Освобождены также офисные и административные помещения.

Новый этап работ предполагает замену систем электроосвещения и электрооборудования, внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей связи и др. Что касается внешнего обустройства, то предстоит выполнить работы по устройству крылец, лестниц, отреставрировать циферблаты часов. Кроме того, согласно проекту, будут изготовлены и установлены деревянные ворота с северной и восточной стороны арочного проезда. Также в пазы установят герсы (это решетка, спускаемая в крепостных воротах для преграждения пути противнику). Ворота предлагается выполнить из толстого дубового бруса с накладными металлическими элементами. Герсы нужно выполнить «бутафорные» для создания образа, то есть изготовить и установить только нижнюю часть, создав эффект поднятой решетки. Заложенный проезд с восточной стороны башни планируют раскрыть, а в проездной арке сделать кассы.



Предстоит выполнить работы по устройству крылец, лестниц, отреставрировать циферблаты часов. Фото: Динар Фатыхов

Башня, церковь, контора, склад

Спасская башня Казанского кремля была построена псковскими мастерами под руководством Яковлева и Ширяя в 1555—1556 годах из белого камня и имела т-образный проезд. Вскоре часть проезда была заложена, и он приобрел г-образную форму. С северной стороны над проездной аркой была построена Надвратная церковь во имя Спаса Нерукотворного, в честь иконы Нерукотворного Образа, которая была срисована со знамени Ивана Грозного. Кремль, который в то время заканчивался в районе нынешней Преображенской башни, был расширен, деревянные стены начали заменять каменными, полностью это удалось сделать в XVII веке. В результате увеличения кремля церковь стала, по сути, частью крепостной стены со Спасской башней.

Постник Яковлев и Иван Ширяй к тому времени были известны как зодчие собора Василия Блаженного. Вместе с ними были вызваны 200 их земляков, а также дьяк Шершень Билибин, старосты Богдан Ковырин и Семен Мизинов.

Изначально башня была двухъярусной. В середине XVI века рядом находилась башенка, в которой били набат. Четырехъярусной башня стала после пожара 1694 года, когда на нее посадили еще два восьмигранника из кирпича. Часы появились в XVIII веке, причем стрелки стояли неподвижно, а крутился циферблат. К привычному виду часы пришли в 1780 году.

Фото: pastvu.com

В 1815 году башню в очередной раз восстановили, а приехавший в Казань император Николай I дал церкви статус военной, казанского гарнизона, после чего храм расширили настолько, что он стал примыкать к башне. Икону разместили на стене башни со стороны города, туда вели полукруглые лестницы. Наконец, в 1905 году Федор Малиновский построил новую шатровую часовню в церкви.



Фото: pastvu.com

После революции 1917 года со Спасской башни исчез двуглавый орел. Уничтожены были и обе иконы Образа Спаса Нерукотворного (большая и малая), висевшие на южной и восточной стене Спасской башни. Помещения башни и церкви использовались как служебные конторы, склады. В церкви размещался военный клуб. В 1930-е годы на месте часовни со стороны южного фасада пробили прямой проезд через Спасскую башню. В 1940-е годы была разобрана звонница на крыше пристроя. В 1959 году на Спасской башне были установлены часы с 12-циферным позолоченным циферблатом, который в 1972 году был заменен на новый, серого цвета с четырмя цифрами, который существует и поныне. В 1963 году на башне была установлена позолоченная звезда диаметром 2,7 метра.



В середине XX века Спасская башня, как и все остальные башни, стала обмазываться известковой побелкой, так как известь обладает дезинфицирующими свойствами и предотвращает появление грибка и плесени на поверхностях стен.

Вердикт ГИКЭ — приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Спасская башня» для современного использования возможно. Фото: Динар Фатыхов

Современное использование возможно

В ходе государственной историко-культурной экспертизы выяснялось, возможно ли приспособление Спасской башни для современного использования, а именно: размещение на первом этаже экскурсионно-информационного центра, комнаты экскурсоводов, камеры хранения, служебного помещения; на втором этаже: административных помещений, методического кабинета, санузлов; на третьем этаже: экспозиционных музейных помещений; в помещении в башне — сезонного выставочного пространства. По заключению экспертизы, предполагаемые изменения не затрагивают исторически сложившуюся конструктивную схему объекта, не нарушают его особенностей, составляющих предмет охраны, а также не затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта. Вердикт ГИКЭ — приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Спасская башня» для современного использования возможно.

Спасская башня всегда была неразрывно связана с Надвратной церковью, поэтому принято решение полностью раскрыть заложенные с северной стороны дверные проемы на втором этаже первого яруса башни, тем самым открыв вход в церковь. Сохранившуюся северную стену церкви реставрируют. Белокаменную кладку раннего периода строительства законсервируют. В результате откроется подлинная кладка и поздние закладки различных периодов строительства. Эта стена была возведена в XVI веке, в XVIII веке, при расширении церкви, были пробиты два проема. Их необходимо сохранить в том виде, в каком они раскрыты, считают эксперты. В помещениях бывшей Надвратной церкви и галереях планируют разместить экспозиционные залы.

Экспертиза дала положительную оценку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Спасская башня», выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект». Не позднее 19 апреля будут опубликованы предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения.

В «Татинвестгражданпроекте» «Реальному времени» сообщили, что точных сроков начала нового этапа реконструкции нет.