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Со Спасской башни Казанского кремля убрали строительные леса — фото

14:19, 19.08.2022
Со Спасской башни Казанского кремля убрали строительные леса — фото
Фото: realnoevremya.ru

Со Спасской башни Казанского кремля убрали строительные леса. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На прошлой неделе на башню вернули звезду после реставрации и открыли ярус с часами.

Фото: realnoevremya.ru

Звезду со Спасской башни сняли для реставрации в июне. Специалисты изготовили по старым образцам звездные лучи из нержавеющей стали. Предполагается, что конструкция прослужит несколько десятков лет.

Реставрировать Спасскую башню начали весной. Планируется, что памятник архитектуры XVI века по завершении работ впервые будет доступен для посещения туристами и жителями города.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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