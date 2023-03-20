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Возвращение фехтования, Россия и Афганистан играют в футбол, дисквалификация Ирины Винер / Реальное время Live

16:00, 20.03.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Возвращение фехтования, Россия и Афганистан играют в футбол, дисквалификация Ирины Винер / Реальное время Live

C 30 марта по 2 апреля Казань примет Международные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин «Кубок Дружбы». В соревнованиях, которые пройдут в казанском Центре гимнастики, примут участие порядка 400 спортсменов. А сборная России по футболу примет участие в международном турнире Центрально-Азиатской Ассоциации с участием сборных Афганистана и Ирана, а также Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. В начале марта дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер на два года, что вызвало большие недовольства среди общества. О том, какие еще события происходили в мире спорта, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.

"Реальное время"
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