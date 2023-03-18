Галина Ахмерова: «Сейчас нарушением прав ребенка могут счесть даже просьбу протереть доску»

Эксперт — об инициативе вернуть в школы черчение и трудовое воспитание

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

В России растет спрос на инженеров, о задачах развивать профильное образование не раз говорил и Владимир Путин. Ведь решение этих вопросов сегодня особенно важно — в условиях тотального импортозамещения и отказа многих носителей технологий от их поставки и обслуживания в нашей стране. О том, как может повлиять на ситуацию инициатива по возвращению в школы черчения и трудового воспитания, в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.

Вернуть в школы черчение и трудовое воспитание

Вопрос к качеству инженерного образования поднимался на встрече президента России Владимира Путина с руководителями передовых школ и индустриальных партнеров еще в сентябре прошлого года. Все единогласно отметили необходимость повышать престиж технических профессий, а также создавать специальные инженерные классы (наряду с авиа- и судостроительными). Похожий запрос озвучивают и компании, которые обращаются к нам по вопросу взаимодействия с молодежью.

И вот с инициативой, логично продолжающей тему, первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову: рассмотреть возвращение в школьную образовательную программу черчения. С 2019 года этот предмет исключен из школьной программы.

Несмотря на то, что черчение, как правило, не самый любимый предмет в школе, оно развивает аккуратность и прививает пространственное, техническое и творческое мышление, утверждается в письме. Именно эти навыки закладывают «фундамент для дальнейшего инженерного образования в период профессиональной ориентации у школьников». В обязательную школьную программу черчение не входит, тем не менее предмет является стартовой основой профдеятельности инженеров, архитекторов и дизайнеров.

Фото: Bundesarchiv, Bild 183-1989-0523-016 / CC-BY-SA 3.0 / commons.wikimedia.org

«Формирование любви к труду — важная часть профориентации»

Оказывается, не только этот предмет исчез из школьной программы, но и классические уроки труда. Например, депутат Сергей Колунов считает, что уроки труда отличаются от нынешних уроков технологии, так как последние посвящены скорее проектной деятельности, а не прикладным навыкам.

Классическому трудовому воспитанию детей (понятному старшему поколению), как выяснилось, препятствует следующая формулировка в законодательстве: «привлечение школьников к труду без согласия родителей запрещено». Нарушением прав ребенка сейчас могут счесть даже просьбу протереть классную доску или помыть парты.

В годы моей учебы дежурство в классе или столовой и совместные субботники были обычной практикой. Ни у нас, ни у родителей даже мысли не было про эксплуатацию, подобная практика, наоборот, всеми поддерживалась. Я убеждена, что формирование любви к труду — важная часть профориентации и она не может быть теоретической и существовать только на бумаге.

Трудовое воспитание в педагогике — это последовательный комплекс действий, направленный:

на передачу детям знаний о труде и профессиях,

на развитие навыков самообслуживания, взаимопомощи и совместной коллективной деятельности,

на развитие элементарных умений на бытовом уровне.

Фото: Максим Платонов

Сущность трудового воспитания — это в первую очередь побуждение к трудовой деятельности. Мы даем элементарные понятия о труде взрослых, о различных профессиях, о важности того, что делает для общества каждый из нас.

И здесь важен именно комплексный подход, использующий параллельно все инструменты воспитательного процесса, которые есть как у педагога, так и у родителя:

беседа,

игра,

бытовой труд,

экскурсии на производство и на рабочие места,

техническое творчество.

Когда у детей не возникает вопросов при выборе будущей профессии

Будучи мамой троих сыновей, а также учитывая возможности проекта Round для общения с молодым поколением в более широком формате, могу точно сказать, насколько востребовано это и самими детьми. Запрос о практической профориентации посредством экскурсий или возможных стажировок стабильно приходит как от детей, так и от компаний.

Ребята в большинстве своем не имеют реального понимания о труде в различных сферах. Повезло тем, у кого родители берут на себя организацию таких трудовых проб на своих предприятиях или местах работы друзей и родственников. Я сама часто организую подобное для подростков в своем окружении, и это, конечно, дает иной взгляд и в дальнейшем для их профессионального определения.

Фото: Динар Фатыхов

Также мы наблюдаем интересный запрос от компаний на тему трудовых династий. Династии появляются в тех семьях, где старшие поколения действительно любят свою профессию, занимаются своим делом с удовольствием и преданностью, с хорошим настроением идут на работу и рассказывают об этом с достоинством, одним словом, когда работа людям в радость. В таком случае у детей не возникает вопросов при выборе будущей профессии, они видят в качестве примера жизнь своих родителей.

Например, сейчас в рамках онлайн-фестиваля «Транспорт: будущее», посвященного перспективам развития городского электротранспорта, утверждена отдельная номинация «Трудовые династии». Ребятам предлагается рассказать о профессиях своих родных и предложить видение своей карьеры в сфере электротранспорта.

Этими примерами я хочу подчеркнуть важность роли родителя в трудовом воспитании. Ведь казус в законодательстве на эту тему возник не на пустом месте.

Галина Ахмерова