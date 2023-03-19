Россия вернулась в международное фехтование

Как обстоят дела с изоляцией за 500 дней до олимпийского Парижа

Фото: Максим Платонов

Российских спортсменов допустят к участию в международных соревнованиях с определенными оговорками. Российские и белорусские боксеры примут участие в мужском и женском чемпионатах мира, где не будет Украины и которые готовы бойкотировать Англия и США. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин объясняет смыслы главных спортивных новостей недели.

«С учетом возможных будущих рекомендаций МОК»

Возвращение фехтования России и Белоруссии в соревновательную среду вызвало шквал комментариев не только в околоспортивной, но и политической среде. Да, есть оговорки: «с учетом возможных будущих рекомендаций МОК» и «в соответствии с условиями нейтралитета и индивидуальной приемлемости», что в переводе на более простой язык, скорее всего, обозначает правоприменительную практику Олимпиады 2018 года, когда и МОК, и, собственно, FIE (Международная федерация фехтования) могут не допустить отдельных спортсменов, без объяснения причин.

Помнится, на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан не допустили две пары российских фигуристов — Ксению Столбову и Федора Климова, а также Александру Степанову и Ивана Букина. Тогда у международной федерации фигурного катания возникли какие-то претензии к Столбовой, партнерше нынешнего супруга нашей Евгении Тарасовой, и к Букину. «Какие-то» потому, что объяснений не последовало до сегодняшнего дня, Россия их и не требовала, ограничившись заменами. В бобслее также возникали претензии, из-за чего приходилось просто-напросто перекраивать слаженные экипажи. В биатлоне и лыжных гонках допуск получили единицы, но даже это не помешало, к примеру, женской сборной России выиграть бронзовую медаль в эстафете, одна из которых на счету казаночки Анны Нечаевской. Притом что в Пхенчхане было всего-то пять российских лыжниц.

Так и сейчас предположим, что необъяснимый отказ может последовать в сторону любого российского фехтовальщика, вспомним уже подзабытые правила входа в казино, которое могло отказать любому человеку «без объяснения причин».





Фехтование выглядело «островком благополучия» во многом из-за денег на тот момент президента международной федерации Алишера Усманова. Фото kremlin.ru

Это «рука Усманова»?

Возврат российского и белорусского фехтования может носить положительный оттенок. Все-таки фехтование и фехтовальщики ранее не прогибались «под изменчивый мир». Одним из воспоминаний Рио-2016 лично у корреспондента «Реального времени» остались фотографии олимпийского пьедестала, на котором стояли россиянки Яна Егорян, Софья Великая и украинка Ольга Харлан. Они же стояли на пьедестале почета командного турнира, где призерами стали еще и американки. Это было в самый разгар «дела Родченкова», когда флаг России мы увидели только в руках члена белорусской делегации Андрея Фомочкина на торжественной церемонии открытия Паралимпиады.

По поводу подчеркнутого корректного поведения и взаимных фотосессий россиянок и украинцев бесился тогда руководитель спорта Украины Игорь Жданов, откровенный русофоб, большая часть публичных выступлений которого была посвящена не успехам Украины, которых не было, а отдельным неудачам россиян. Но фехтовальщикам было «все равно» на Жданова, поскольку его министерство по минимуму финансировало многие олимпийские дисциплины, на что сетовали многие украинцы, уходившие выступать за сборные других стран.

Фехтование выглядело «островком благополучия» во многом из-за денег на тот момент президента международной федерации Алишера Усманова, который щедро платил победителям и призерам международных стартов, независимо от их национальной принадлежности. Россиянин Сергей Бида и украинец Игорь Рейзвлин стояли на одном пьедестале почета ЧМ-2019, когда буквально в те же дни на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее австралийский, а затем английский пловцы позволяли себе не подниматься на пьедестал почета вместе с чемпионом мира Сунь Яном из Китая. Фехтовальная Украина до последнего момента не видела ничего предосудительного в том, чтобы конкурировать с россиянами, в частности делегация этой сборной приезжала зимой 2021 года в Казань на квалификационный предолимпийский турнир.

Делегация этой сборной приезжала зимой 2021 года в Казань на квалификационный предолимпийский турнир. Фото: Максим Платонов

«Сегодня носит Адидас, а завтра Родину продаст»

С другой стороны, можно предположить, что в контексте фехтования FIE готова была бы пригласить на все международные старты под своей эгидой Константина Лоханова. Бывший зять президента ОКР Станислава Позднякова развелся с его дочерью Софией и сбежал в США, выражая несогласие с внешнеполитической точкой зрения России. А вот двукратной олимпийской чемпионке Токио Софии Поздняковой, как мне кажется, стоит опасаться вето больше всех остальных коллег.

Допуск российских фехтовальщиков, если предполагать отрицательный скрытый подтекст, может таить под собой «многоходовочку». В истории Олимпиад уже были делегации под названием «Независимые олимпийские спортсмены» и «Сборная беженцев». «Независимые олимпийские спортсмены» — это представители Кувейта, олимпийский комитет которого был отстранен от участия на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро из-за вмешательства государства в дела НОК Кувейта. Этот статус не помешал двум «независимым олимпийским» стрелкам из Кувейта завоевать две медали, а Фехайд Ад-Дихани вообще вошел в историю как последний олимпийский чемпион в дабл-трапе, исключенном после 2016 года из олимпийской программы. Разрешите напомнить, что тот же Ад-Дихани на Олимпиаде 2012 года в Лондоне стал бронзовым в другой дисциплине — трапе, а в дабл-трапе уступил в перестрелке за бронзу казанцу Василию Мосину. Воспользовавшись случаем, Василий Александрович, искренне вас приветствуем, где бы вы не находились.

Тогда же в 2016 году по инициативе президента МОК Томаса Баха была создана «Сборная беженцев». Более того, в 2020 году ее участники приняли участие в командном турнире по дзюдо, притом что три беженца из Сирии представляли Нидерланды (двое) и Германию (один), а еще три беженки: из Ирана — Канаду, из Кении — Бразилию и из Афганистана — Россию. А именно, Нигара Шахин, которая, после бегства в Россию, поступила здесь на учебу в Уральский федеральный университет. В командных соревнованиях, которые дебютировали в олимпийской программе Токио-2020, «сборная беженцев» проиграла Германии, тем самым создав прецедент. «Беженцы» могут выступать не только за самих себя, но и в команде.

По логике Лоханов может возглавить некий коллектив, ту же «сборную беженцев», у Белоруссии есть подобная спортсменка в легкой атлетике — Кристина Тимановская — а с помощью СМИ их истории можно раздуть до провокативного уровня.

Допуск российских фехтовальщиков, если предполагать отрицательный скрытый подтекст, может таить под собой «многоходовочку». Фото: Максим Платонов

Бокс берет реванш

Если с возвращением российского фехтования есть определенные интриги, то допуск российских и белорусских боксеров к участию в чемпионатах мира в Нью-Дели (Индия), где будут соревноваться женщины с 15 по 31 марта, и в Ташкенте (Узбекистан), где с 1 по 14 мая стартуют мужчины, это очень хорошо. В прошлом году уже проходили все крупнейшие международные соревнования с участием россиян и белорусов в самбо: чемпионаты и первенства мира и т.д. Но там спонсор федерации — «Роснефть», руководство федерации — пророссийское, перспектив включения в олимпийскую программу никаких. Поэтому не было никаких опасений в плане санкций МОК. А бокс — олимпийский вид спорта. Но опять же президент международной федерации россиянин Умар Кремлев, а сама федерация заключила спонсорский контракт с «Газпромом». И вот они берут реванш за прошлые унижения России в боксе, которую лишали права на проведение чемпионата мира 2007 года, перенеся его в Чикаго, не пускали спортсменов и официальных лиц на чемпионат Европы 2017 года в Украине и отстраняли от прошлогоднего чемпионата Европы в Ереване.

Однако уже с осени прошлого года руководство международной федерации бокса отстранило Украину от участия в соревнованиях (все в логике решения МОК по представителям Кувейта на Олимпиаде-2016 в Рио). В итоге сейчас к Украине решили присоединиться несколько других федераций, хотя в контексте нынешнего любительского бокса можно сожалеть о бойкоте Великобритании и США, и в меньшей степени — Ирландии. Отсутствие некогда грозной Польши, а также Чехии и Швейцарии, Финляндии и Швеции не заметит никто. Это прошлогодний чемпионат Европы серьезно потерял в статусе, из-за отстранения России. Она — нынешняя элита бокса — как еще Куба, страны, бывшие ранее республиками СССР, — Казахстан и Узбекистан, все Закавказье, а также Африка и Азия.



Джаудат Абдуллин