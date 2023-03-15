День в истории: Шаляпин приехал в Казань, в СССР выбрали Горбачева

Чем примечательна дата 15 марта?

Фото: RIA Novosti archive, image #485307 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Сегодня, 15 марта, Всемирный день прав потребителей. 15 марта в Казани основали военный госпиталь, а великий бас Федор Шаляпин дал первый концерт в качестве звезды, в России разработали проект первой конституции, в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть, избрали первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Родились имам-хатыб Сеннобазарной мечети Габдулла Апанаев, физик Жорес Алферов, писатель Валентин Распутин, основатель «Сәләт» Джаудат Сулейманов, актриса Ева Лонгория. Умерли император Гай Юлий Цезарь, педиатр Бенджамин Спок, актер Фуат Халитов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

В Казани учредили госпиталь

15 марта 1809 года по повелению императора Александра I в Казани был учрежден «особый военный госпиталь на 300 человек больных», в который поступали, кроме больных гарнизона, также солдаты, отстающие по болезни от «отрядов войск и рекрутских партий», следовавших через Казань. Возведение госпиталя началось на выезде из города, у Арского поля. По утверждению генерал-майора А.М. Крупчицкого, к тому времени в Казани существовал лишь лазарет Казанского пехотного полка, основанный еще при Петре I: «Однако существующий ныне лазарет хотя и распространен на 240 больных, но не соответствует цели заведения госпиталя... Дом, занимаемый теперь лазаретом, подвержен сырости, удален от реки и во многих частях невыгоден. При том получая на содержание свое единственно определенную сумму, часто поставляется в недостаток и затруднение».

Источник pastvu.com

15 марта 1862 года в деревне Сосна (ныне — Балтасинский район) в семье владельца магазинов, домов и мыловаренного завода Абдулкарима Апанаева родился Габдулла Апанаев. После медресе «Марджания» учился в Турции и Египте, стал вторым муллой Сеннобазарной мечети, а потом и имам-хатыбом, руководил Мусульманским благотворительным обществом, провел один из съездов исламской партии «Иттифак аль-муслимин», редактировал газету «Азат». Был сослан на два года в Вологодскую губернию. Расстрелян большевиками 25 июня 1919 года.

15 марта 1897 года состоялось первое выступление Федора Шаляпина в Казани, куда он приехал уже известным солистом Московской частной оперы. Зрительный зал был переполнен. Певец дал два концерта на сцене городского театра. В родную Казань Шаляпин смог попасть только в 1897 году. Первый концерт состоялся вечером в городском театре в Панаевском саду. В числе других знаменитый бас исполнил свой коронный номер — куплеты Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст», на который галерка отозвалась не только бурными аплодисментами, но и восторженными криками, топаньем ног. На бис Шаляпин спел романс П. Чайковского «Ночь», два юмористических романса «У приказных ворот» и «Воротился ночью мельник». Публика принимала его восторженно. Газета «Волжский вестник» писала, что певец «доставил публике такое эстетическое наслаждение, какого она давно уже не испытывала. Федор Шаляпин имел, можно сказать, колоссальный успех».

Фото: Максим Платонов

15 марта 2021 года «Реальное время» сообщило, что в Министерстве здравоохранения Татарстана решили не строить новую городскую больницу для стационарного лечения жителей ЖК «Салават купере», а прикрепить их к АО «Городская клиническая больница №12» в Авиастроительном районе Казани. Это предусмотрено общей концепцией развития горбольницы №12, которая к лету должна завершить процесс перехода в собственность Татарстана, сообщил нашему изданию главврач больницы Рамиль Ахметов. Причем клиника будет преобразована из АО в ГАУЗ, что позволит ей участвовать в госпрограммах. А дополнительная «салаватовская» квота по программе ОМС обеспечит ГКБ №12 полную загрузку (в будущем здесь будут обслуживать 80 тысяч человек), но сами «салаватовцы» не рады перспективе ездить за лечением в отдаленный район Казани.

Александр I решил создать конституцию

15 марта 1818 года по инициативе императора Александра I началась работа по подготовке проекта первой русской конституции — «Государственной уставной грамоты Российской империи». Документ предусматривал установление в России конституционной монархии. «Уставная грамота» предусматривала создание двухпалатного парламента — Государственного сейма, состоящего из Сената и Посольской избы, и двухпалатных представительных органов (сеймов) в наместничествах (группах губерний), разделение властей: Верховный государственный суд выделялся из Сената, становящегося верхней палатой законодательного Государственного сейма, а исполнительная власть оставалась в руках монарха. К компетенции парламента относилось утверждение законов и бюджета, но император сохранял право законодательной инициативы и право вето. Разработчики «Уставной грамоты» впервые в истории России предполагали закрепить ряд прав человека и провозгласить свободу печати: «никто не мог быть арестован без предъявления обвинения; никто не мог быть наказан иначе как по суду». В 1820-м был подготовлен манифест, который должен был быть объявлен в момент провозглашения «Государственной уставной грамоты» — о введении ее в действие, в котором основное внимание уделялось доказательству того, что это не введение новых порядков, а совершенствование существующих. Однако манифест никогда не был опубликован — рост освободительного движения в Европе и явное сопротивление идее реформ среди высших сановников империи заставили Александра I отказаться от конституционных планов.

Источник wikipedia.org

15 марта 1990 года на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР председатель Верховного совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом. На этом посту он пробыл около двух лет. Охранительная политика Горбачева привела к распаду СССР 8 декабря 1991 года, образованию СНГ и отставке президента. Заявивший о необходимости проведения съезда еще в феврале 1990 года, Горбачев не был уверен в результате всенародного голосования, потому отказался от демократических выборов. В результате его избрание лишь депутатским большинством лишило его должность легитимности и предопределило союз с консерваторами, находившимися на важнейших государственных постах. После подписания Беловежских соглашений и фактической денонсации Союзного договора 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы государства.



Арабы нашли нефть

15 марта 1938 года в Саудовской Аравии обнаружили первую нефть. Согласно легенде, нашел ее кочевник, решивший вырыть колодец. Однако вместо живительной воды из-под земли забил черный маслянистый фонтан. Из-за Второй мировой войны разработку месторождений вынуждены были отложить. Но уже во второй половине XX века благодаря нефти Саудовская Аравия превратилась из беднейшего государства в одну из самых богатых стран мира. Сегодня почти 92% совокупных доходов страны составляют доходы от экспорта нефти. В Саудовской Аравии 265,9 млрд баррелей подтвержденных запасов нефти. Это 15,8% от всех мировых запасов. В российских же недрах залегает около 90 млрд баррелей черного золота.

15 марта 1975 года в Корпус-Кристи (США) родилась актриса Ева Лонгория. Став бакалавром наук в области кинезиологии, актерскую карьеру начала с роли стюардессы в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз, 90210», а в 2004-м получила роль Габриэль Солис в телесериале «Отчаянные домохозяйки» (снималась восемь сезонов), за которую была номинирована на премию «Золотой глобус». В 2006-м Лонгория впервые сыграла роль в кино — в детективном триллере «Охранник», и основала благотворительную организацию Eva’s Heroes.