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«Как вырастить единорога в Татарстане?» / Реальное время Live

12:30, 10.03.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
«Как вырастить единорога в Татарстане?» / Реальное время Live

В конце прошлого года в Татарстане появилась первая Университетская стартап-студия. Всего в России создали 19 таких студий в рамках федеральной программы «Платформа университетского технологического предпринимательства». Возглавил студию бывший директор ИТ-парка Казани Александр Борисов. Перед ним стоят амбициозные задачи — вывести студенческие стартапы на новый технологический уровень. Какие проекты сегодня реализует студия и кто может рассчитывать на ее поддержку, как она связана с КАМАЗом и зачем автогигант вписался в этот проект, нужны ли стартапам ИТ-парки, коворкинги и инкубаторы и почему так сложно вырастить единорога, расскажет Александр Борисов — руководитель «Университетской стартап-студии», созданной при поддержке КАМАЗа, Инвестиционно-венчурного фонда РТ и консорциума университетов при КФУ — в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:25
    смешно. сколько у него сттартапов? а?? сколько денег он заработал?? и вообще какие могут здесь стартапы? ка к потратить бюджетные деньги побыстрее? и ка праивльно их списать на проведение очередного марафона?
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  • Анонимно 14:39
    мда, люди Единорогов выращивают - прикольно)
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Новости общества

15:41 МСК Все новости
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