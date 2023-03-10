«Как вырастить единорога в Татарстане?» / Реальное время Live
В конце прошлого года в Татарстане появилась первая Университетская стартап-студия. Всего в России создали 19 таких студий в рамках федеральной программы «Платформа университетского технологического предпринимательства». Возглавил студию бывший директор ИТ-парка Казани Александр Борисов. Перед ним стоят амбициозные задачи — вывести студенческие стартапы на новый технологический уровень. Какие проекты сегодня реализует студия и кто может рассчитывать на ее поддержку, как она связана с КАМАЗом и зачем автогигант вписался в этот проект, нужны ли стартапам ИТ-парки, коворкинги и инкубаторы и почему так сложно вырастить единорога, расскажет Александр Борисов — руководитель «Университетской стартап-студии», созданной при поддержке КАМАЗа, Инвестиционно-венчурного фонда РТ и консорциума университетов при КФУ — в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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