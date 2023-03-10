Цена, качество, сроки: залог устойчивого бизнеса «ТАИФ-СТ»

История создания и знаменитые проекты одной из крупнейших строительных компаний республики

«Казань — гордость Татарстана. Мы гордимся ей, и пусть она всегда будет такой», — такую высокую оценку столице республики дал раис РТ Рустам Минниханов на одной из итоговых сессий Казгордумы. Среди плюсов он отметил развитую городскую инфраструктуру. В России и за ее пределами Казань славится не только историческими достопримечательностями, но и современными жилыми кварталами, административными и офисными центрами. Свой вклад в неповторимый облик города внесла строительная компания «ТАИФ-СТ». Благодаря инновационным подходам, смелым архитектурным идеям, профессионализму сотрудников были возведены КРК «Пирамида», комплекс зданий и сооружений управления ГИБДД РТ, головной офис Пенсионного фонда и другие гражданские и промышленные объекты. Об истории успехов компании, ключевых принципах работы и планах на этот год — в материале «Реального времени».



24 года на строительном рынке



В 2022 году строительная отрасль Татарстана, несмотря на стремительно меняющиеся условия, показала устойчивость и гибкость, став одной из ключевых в экономике республики. Впервые в истории Татарстана объем введенного жилья превысил 3 млн кв. метров. Годом ранее были реализованы госпрограммы и мероприятия почти на 97 млрд рублей, воздвигнуто и отремонтировано свыше 4,6 тыс. объектов.



Свой вклад в благополучие региона внесла и одна из крупнейших строительных компаний Татарстана ООО «ТАИФ-СТ», входящая в ГК АО УК «ТАИФ». За 24 года на строительном рынке она зарекомендовала себя как надежный партнер. Компания сочетает в себе лучшие практики строительной отрасли советского и современного периодов.

«ТАИФ-СТ» сочетает в себе лучшие практики строительной отрасли советского и современного периодов. Фото: Александр Ильин

— Наша организация была учреждена в пик переустройства системы управления государством. Она впитала в себя все самое лучшее, что было в строительной отрасли советского времени. Мы переняли советскую модель строительно-монтажного управления и основы рыночных взаимоотношений современного периода, — уточняет Айрат Шигабутдинов, заместитель генерального директора по промышленному строительству «ТАИФ-СТ».



Кадры решают все



Формализация бизнес-процессов обеспечила непрерывный рост объемов, качество, сложность и большой перечь производимых работ и услуг. В настоящее время «ТАИФ-СТ» осуществляет полный цикл строительства — от расчистки территории до сдачи объектов «под ключ», выполнение отдельных этапов строительно-монтажных работ, реконструкцию, реставрацию объектов.



Оказывает услуги по теплоизоляции технологических трубопроводов, антикоррозийному покрытию, отделке, бетонированию, возведению зданий и сооружений из традиционных материалов, проводит монтаж металлоконструкций.

В «ТАИФ-СТ» все идет ровно. Когда беремся за строительство объекта, то сразу нивелируем возникающие проблемы, — подчеркнул Айрат Шигабутдинов. Фото: Александр Ильин

— В «ТАИФ-СТ» все идет ровно. Когда беремся за строительство объекта, то сразу нивелируем возникающие проблемы, которые чаще всего ставят молодые фирмы на грань банкротства. Вы спросите, в чем секрет компании? В опыте и профессиональных кадрах. У нас трудятся от 300 до 600 человек, в зависимости от объема работ. Это здоровые люди, имеющие богатый опыт, соответствующую квалификацию и допуск к объектам повышенной опасности, — подчеркнул Айрат Шигабутдинов, добавив, что при желании каждый из сотрудников может повысить свою квалификацию или перепрофилироваться.



По его словам, за 24 года работы силами сотрудников возведены и успешно сданы в эксплуатацию большое количество уникальных, технически сложных, многопрофильных, нестандартных объектов.

За 24 года работы силами сотрудников возведены и успешно сданы в эксплуатацию большое количество уникальных объектов. Фото: taifst.ru

Это КРК «Пирамида», головной офис Пенсионного фонда РТ, комплекс зданий и сооружений ГИБДД. Десятиэтажное здание ГИБДД общей площадью свыше 20 тыс. кв. м сдали в 2005 году. Это было первое в Казани сооружение с навесными фасадами из керамогранита.



— Потребность нового административного комплекса ГИБДД МВД по Республике Татарстан определила сама жизнь. Темпы автомобилизации республики и ее столицы, сложившиеся к концу 90-х годов, показали, что имеющимися силами на существующих площадях уже в ближайшем будущем Госавтоинспекция не сможет выполнять свои функции. Не сможет развиваться, укреплять материально-техническую базу, обрабатывать ежедневно растущие обращения граждан. Потребовалось качественно новое решение: не отдельные здания и объекты, разбросанные по городу, а полноценный комплекс, отвечающий потребностям развивающейся службы, — пояснил экс-начальник УГИБДД МВД по РТ (до 2016 г.), директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.



Сотрудники «ТАИФ-СТ» участвовали в реконструкции и реставрации исторических объектов в Свияжске. Одним из ведущих научных центров стал построенный «ТАИФ-СТ» в 2015 году Химический институт КФУ. В восьмиэтажном здании расположены 37 крупных лабораторий, в которых ведут исследования по органической химии, супрамолекулярной химии, нефтехимии и в области тонких химических технологий и катализа.



— Республика, ТАИФ включились в эту работу, исходя из стратегического понимания целей и задач. Это и новый импульс для развития химической науки, ее инновационных перспектив, но это в то же время новые возможности сближения науки и промышленности, место, где практико-ориентированные исследования проводятся по заказу предприятий и откуда наши предприятия могут черпать — и успешно черпают — не только идеи, но и высококвалифицированные кадры, — прозвучало тогда на торжественном открытии.



С помощью ТАИФ-СТ новую жизнь получил и один из старейших казанских стадионов — «Динамо». Арена на ул. Щапова, 24 — популярна среди любителей спорта и здорового образа жизни, и, конечно, со временем потребовала реконструкции. На стадионе заменили искусственный газон, систему дренажа, отремонтировали фасад и кровлю спортзала, открытую трибуну, устроили дополнительные сборно-разборные трибуны. Специальное покрытие даже в дождь оставляет ковер арены сухим. Для тренировок оборудованы четыре беговые дорожки и площадка для прыжков в длину и высоту. Гандбольная команда «Динамо» получила прекрасную тренировочную площадку. И это лишь небольшой список реализованных проектов.



Услуги и работы «ТАИФ-СТ» также широко востребованы в сфере промышленного строительства.



От идеи до реализации проекта



В компании отмечают, что любая стройка — гражданского или промышленного сектора — начинается с идеи, которая в последующем обрастает деталями, пониманием того, что хочет заказчик. Следом идет тщательная разработка технико-экономического обоснования, выбор подрядчика, оценка уровня его компетенции в силу принятых решений. Если все нюансы учтены — заключается договор.



— Мы принимаем непосредственное участие в реализации проекта еще на стадии его согласования. Дело в том, что каждый объект проходит государственную экспертизу проектной документации. В случае необходимости мы вносим свои предложения, дополнения до того, как она будет пройдена. Потом сделать это уже будет сложно, — подчеркивает Айрат Шигабутдинов.



По его словам, самый интересный этап работ начинается именно с момента подписания графика.



— Заказчик и подрядчик зависят друг от друга, каждый пытается подстраховаться. Мы подписываем график, уточняем все нюансы, от которых зависят сроки. Это скрыто от посторонних взглядов. Только профессиональная команда с многолетним опытом работы в строительной сфере может предусмотреть подводные камни, — отмечает Айрат Шигабутдинов.



По его словам, в «ТАИФ-СТ» создана эффективная служба по обеспечению экономической безопасности, охраны строительных объектов и режима. При необходимости компания может предоставить пакетный договор, переняв на себя функции заказчика. Строительную компанию отличает серьезный подход к выбору поставщиков материалов и оборудования, субподрядных организаций.

Развивается мощная производственно-техническая база с удобными подъездными автомобильными дорогами и железнодорожными путями. Фото: Александр Ильин

Развивается мощная производственно-техническая база с удобными подъездными автомобильными дорогами и железнодорожными путями, где размещены все необходимые административные, производственные, ремонтные и складские корпуса, открытые площадки для складирования.



— Мы стремимся внедрять принципы устойчивого развития во все аспекты деятельности компании. При определении приоритетов ориентируемся на специфику строительной отрасли и нашего производства в частности, запросы и ожидания заинтересованных сторон. Ключевой принцип работы заключается в трех составляющих — цена, качество, сроки. В большинстве случаев нам удается сбалансировать эти моменты, что обеспечивает успешную деятельность и непрерывное развитие «ТАИФ-СТ», — говорит Айрат Шигабутдинов.



Работа в период пандемии и западных санкций



Четко выстроенная производственная система, профессионализм команды «ТАИФ-СТ» позволили безболезненно преодолеть трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции и западными санкциями. Главное, признаются в «ТАИФ-СТ», удалось сохранить квалифицированный персонал.

Четко выстроенная производственная система, профессионализм команды позволили безболезненно преодолеть трудности в 2022 году. Фото: Александр Ильин

— Последние годы сильно отличаются от доковидных. Сказать, что мы пострадали, — нет. Основной удар пришелся по нашим заказчикам. Главными проблемами стали разрыв логистических цепочек и огромные колебания спроса. В то же время кризис научил быть более экономными и эффективными. Люди стараются оптимизировать затраты в ожидании худшего, — говорит Айрат Шигабутдинов.



2022 год прошел без особых потрясений, говорят в компании. Организация закрыла договор с турецкой компанией «Энка», которая строила ПГУ-ТЭС «Нижнекамскнефтехима». Специалисты «ТАИФ-СТ» успешно выполнили теплоизоляционные работы, участвовали в синхронизации тепловой станции.



Помимо этого, сотрудники компании были задействованы в капитальном и текущем ремонте производственных объектов крупнейших промышленных предприятий Татарстана, таких как КОС, НКНХ, ТГК-16.



В этом году «ТАИФ-СТ» займется реализацией проекта капитального строительства одного из промышленных объектов АО «ТАИФ-НК».

Реклама. ООО «ТАИФ-СТ». Фото: АО «ТАИФ-НК»

— Это крупный строительный объект на территории промышленной зоны Нижнекамска. Для реализации проекта заключен договор на изготовление металлоконструкций. Для этого у нас есть свои производственные базы. Они развернуты как в Казани, так и в Нижнекамске. При изготовлении металлоконструкций мы используем сертифицированный металлопрокат ведущих российских производителей. Наши пределы не ограничены, — подчеркивают в компании.



Большие планы у «ТАИФ-СТ» и на будущее. В компании не останавливаются на достигнутом, постоянно расширяют горизонты и осваивают новые виды работ и услуг.



— Мы периодически пробуем себя в новых отраслях. В этом году хотим организовать работу на механомонтажном участке, монтаже оборудования, трубопроводов технологического предназначения. Это более ответственное направление. Каждый год мы открываем что-то новое. В свое время пробовали теплоизоляционный участок — получилось, антикоррозийный — получилось. Это постоянный процесс развития, который дает результат, — подытожили в компании.

