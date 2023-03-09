«Исәнмесез, Рустам Нургалиевич»: «Надежда только на вас и на прямую линию с Путиным»

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 7

Ежедневно утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Большая их часть касается строительства дорог и нехватки социальной инфраструктуры. О чем просят Рустама Минниханова жители Татарстана сегодня — в обзоре «Реального времени».

«Нас замуровали в своем же дворе!»

Большое количество просьб связано с постройкой дорог. Например, в Приволжском районе Казани:

— Здравствуйте, Рустам Нургалиевич! Просим вас о помощи в выделении финансирования на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых. Проект готов и госэкспертиза пройдена, но нет финансирования второй год. Дорога жизненно необходима жителям мкр. «М-14», «Волжские просторы», «Медгородок-3», «Ферма-2».

А кто-то жалуется, что не может выехать из своего ЖК:

— И вам доброе утро, Рустам Нургалиевич, от жителей ЖК «Романтика», которые не могут выехать из своего ЖК! Нас замуровали в своем же дворе! Один выезд на всех жителей шести домов 19-этажных, где больше 4000 человек проживает! Разберитесь, пожалуйста, в нашей ситуации! Как УАиГ могли принять такой ЖК, когда согласно Генерального плана выездов должно было быть пять (!). Когда законы у нас начнут работать?! А теперь к нам в ЖК на Профессора Камая, 10 (корпуса 1, 2, 3, 4) не может заехать ни одна спецтехника! Ни разу за все 5 лет к нам не смог попасть пожарный состав! Что за бардак в стране у нас?!

Скриншот yandex.ru/maps

5 лет пишем во все необходимые инстанции, обиваем пороги и просим дополнительные выезды, но службы города отвечают «нет финансирования». Почему люди должны страдать из-за недоделок и ошибок застройщика «Сити строй»?! Когда у нас запретят строить точечную застройку и будут принимать ЖК должным образом?!

«Может быть, о необходимости социальной инфраструктуры нужно было задуматься еще до сдачи наших жилых домов на 1 300 квартир?»

Две жалобы касаются ЖК «Беседа», который находится на около дороги, ведущей в Дербышки. Первая касается отсутствия школьного автобуса. Жители пишут, что еще в ноябре 2022 года прокуратура внесло представление в адрес исполкома об устранении нарушений, однако этого до сих пор не произошло:

— Здравствуйте, уважаемый Рустам Нургалиевич! Очень прошу не оставить мое сообщение без внимания и помочь нам. После личного приема в Прокуратуре РТ у Чеховского А.О. совместно с Волынец И.В. (спасибо им большое за освещение в Солдатском лесу), 8 ноября 2022 года прокурором Советского района г. Казани М.Х. Фатыховым было внесено представление в адрес руководителя ИК МО Гафарова Р.Г. об устранении нарушений федерального законодательства по причине отсутствия школьного автобуса для детей ЖК «Беседа». Маршрут школьного автобуса ЖК «Беседа» — МБОУ школа 140 был обследован, ОГИБДД УМВД России по г. Казани указал на возможность организации школьного автобусного маршрута, но автобус так и не предоставлен! Ссылаются на отсутствие автобуса на балансе школы, а также водительского состава в МУП ПАТП-2. Продолжается работа по поиску перевозчика, обещают дать дополнительную информацию в срок до 23.03.2023 г.

Но разве нарушения, указанные в представлении прокуратуры, не должны быть устранены в 30-дневный срок? Почему за этим никто не следит? Наши дети как ходили пешком 1,5 километра в одну сторону в дождь и морозы, так и ходят. И как долго это будет продолжаться? Наши дома сданы в марте и сентябре 2021 года. Может быть, о необходимости социальной инфраструктуры нужно было задуматься еще до сдачи наших жилых домов на 1 300 квартир? Сколько еще времени понадобится на закупку школьных автобусов и поиск перевозчиков? На сегодняшний день в школе 140 обучается 51 ребенок из ЖК «Беседа», в том числе есть дети мобилизованных. Прошу помочь и выделить школьный автобус для наших детей.

Вторая жалоба касается нехватки детского сада:

— Также стоит острый вопрос в необходимости строительства детского сада на территории ЖК «Беседа», проект которого есть в застройке территории «Многоэтажный жилой комплекс по ул. Мира в Советском районе г. Казани». Проект застройки включает в себя два 9-секционных 10-этажных жилых дома на 1 300 квартир, детский сад на 260 мест и паркинг на 499 м/мест. Управлением архитектуры и градостроительства 30.06.2020 года согласовано эскизное предложение строительства ДОО на 260 мест по ул. Мира по «Программе строительства детских садов 2020-2021», на земельном участке с кадастровым номером 16:50:000000:22500, но строительство до сих пор не начато. Мы неоднократно обращались в отдел образования Советского района, но ответ таков: нет денежных средств и все дети поселка Дербышки обеспечены местами в детских садах. НО! Почему не учитывают, что все детские сады находятся на расстоянии более 1,5 км в нарушение норм СанПин?! Для детей в детские сады тоже будет организовано транспортное обслуживание? Нормы СанПиН пишутся ведь не просто так, они направлены на благополучие и защиту здоровья человека, особенно детей. Дети из нашего ЖК, повторюсь, у нас 1 300 квартир, посещают детские сады п. Дербышки, п. Нагорный, п. Карьер, Советского, Ново-Савиновского, Приволжского и других районов, тем самым занимая места детей, которые могли бы ходить в детский сад рядом с домом. Наши дети растут, скоро и школа 140 не сможет вместить всех детей ЖК «Беседа», потому что школа небольшая, уже сейчас есть трудности при посещении столовой, школу могут перевести на 2-сменную работу, когда по всей стране школы переводят на одну смену.

Пожалуйста, помогите нам в вопросе доступного по СанПиН образования для наших детей. Если нужно собрать подписи, мы соберем, в нашем ЖК очень много детей, многодетных семей. Мы уже обратились во все инстанции, надежда только на вас и на прямую линию с В.В. Путиным.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сразу несколько человек просят о школе в поселках Привольный и Вишневка:

— Доброе утро, Рустем Нургалиевич. Обратите внимание, пожалуйста, на проблемы поселков Привольный и Вишневка. Наши дети остро нуждаются в школе! Исполните детские мечты.

— Дети Привольного, Вишневки ждут свою школу!

Еще один татарстанец пожаловался на предоставление непригодной для проживания ребенка-инвалида квартиры:

— Обращается к вам отец особенного ребенка из многодетной семьи. В 2015 году по решению Вахитовского суда г. Казани нашей семье была предоставлена квартира, которая не соответствует требованиям безопасности и доступности для маломобильных групп населения. По данному факту в апреле 2021 года квартира была признана непригодной для проживания ребенка-инвалида. С заявлением о преступлении я обращался в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет РФ, но безрезультатно. Данная проблема никак не решается. И в связи с тем, что не вижу никаких путей решения, вынужден обратиться к вам лично, потому что только вы можете решить этот вопрос.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».