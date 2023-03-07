Сотрудница «Нижнекамскнефтехима» стала победительницей республиканского конкурса «Женщина года»

Фото: Максим Платонов

В Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева подвели итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Финалистки со всей республики поднялись на главную сцену за заслуженными наградами, среди которых и две сотрудницы нижнекамского предприятия СИБУРа. Победу в номинации «Моя судьба — моя профессия» одержала старший лаборант химанализа лаборатории каучуков и мономеров НТЦ Нина Ахметзанова. В торжественном чествовании победителей конкурса, которое традиционно проходит в канун 8 Марта, принял участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

«Мы гордимся татарстанскими женщинами!»

— Счастье, что сегодня мне довелось поздравить самых любимых, самых дорогих женщин нашей республики, победителей различных номинаций. Мы не представляем себе жизнь без бабушки, мамы, жены, дочки, внучки, которые являются скрепами нашей большой дружной братской семьи Республики Татарстан. Вы лучшие из лучших! Отрадно, что, несмотря на непростое время, наши дорогие матери, сестры, жены, дочери активно участвуют во многих начинаниях нашей республики: в экономике и политике, здравоохранении и образовании, науке и культуре. Эти и многие другие области нашей жизни сегодня немыслимы без вашего таланта и профессионализма, творческой энергии и инициативы. Вы — наша опора. В вас есть душевность, открытость, умение сгладить острую ситуацию, найти решение, которое устроит всех. Вы — дипломаты и дома, и на работе. Мы гордимся татарстанскими женщинами! — сказал Фарид Мухаметшин, обращаясь к финалистам конкурса.

В торжественном чествовании победителей конкурса, которое традиционно проходит в канун 8 Марта, принял участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин

Председатель Госсовета РТ также поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем и зачитал поздравление от имени главы республики Рустама Минниханова.

— Благодаря этому конкурсу, мы ежегодно знакомимся с удивительными женщинами, являющими собой блистательный образец высокого профессионализма в своем деле, любящей жены и мудрой матери, воспитывающих достойных дочерей и сыновей. Это женщины, жизнь которых неразрывно связана с судьбами нашей республики, которых в немалой степени определяют экономическое, интеллектуальное и духовно-культурное развитие родного Татарстана. В наше сложное время женщины наравне со своими мужьями, братьями, отцами заботятся о благополучии. Вы достойны восхищения за ваш самоотверженный труд, огромную силу воли и усердность. Сердечно благодарю вас за участие в делах республики, воспитании детей, новых поколений граждан нашей страны. В этот замечательный весенний день от души желаю вам здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех делах, — говорится в тексте поздравления.

Лучшие из лучших

Как и всегда, в конкурсе приняли участие самые достойные представительницы из 43 районов республики, Казани и Набережных Челнов. Всего более 300 участников. На церемонии награждения стали известны имена героинь — победительниц проекта в восьми номинациях: «Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Женщина — культура и духовность», «Моя судьба — моя профессия», «Женщина-ученый», «Героиня третьего возраста», «Бизнес-леди» и «Женщина — пример года».

Старший лаборант химанализа лаборатории каучуков и мономеров НТЦ Нина Ахметзанова одержала уверенную победу в номинации «Моя судьба — моя профессия» («Женщина производства»). Награду ей вручил депутат Госсовета РТ, генеральный директор телеканала «ТНВ» Ильшат Аминов.

Старший лаборант химанализа лаборатории каучуков и мономеров НТЦ Нина Ахметзанова одержала уверенную победу в номинации «Моя судьба — моя профессия»

В феврале Нина Ахметзанова успешно прошла зональный этап конкурса. В своем выступлении она представила поэму, рассказывающую с помощью мультипликационной графики о жизненном и профессиональном пути лаборанта химического анализа.

— Участвовала в таком масштабном конкурсе впервые. Это непередаваемое ощущение праздника. В последний раз я такое испытывала в детстве. Очень волнительно оказаться на сцене со всеми лидерами. Это большая честь дня меня, — делится впечатлениями участница конкурса Нина Ахметзанова. — Кроме того, это будет примером для моих коллег, молодежи, то, что люди производства тоже могут вот так творчески раскрыться. Я горжусь тем, что работаю на «Нижнекамскнефтехиме». У нас замечательное руководство, коллектив, который во всем оказывает нам поддержку.

На сцене Большого концертного зала им. С.Сайдашева выступили лучшие хореографические и танцевальные коллективы и артисты Республики Татарстан

Старший лаборант химанализа Нина Ахметзанова работает на «Нижнекамскнефтехиме» почти 35 лет. На работе она — наставник молодежи, который передает свои знания и опыт новичкам, давая им понять, что за каждой цифрой стоят огромная ответственность и одно из крупнейших в республике производств. Дома конкурсантка предстает совсем в иной роли — она заботливая хозяйка, любящая жена и мама. За годы работы на предприятии Нина Ахметзанова была удостоена званий различного уровня.

В свободное от работы время Нина Михайловна увлекается вязанием крючком, плетением из бумажной лозы, цветоводством.

Еще одна сотрудница «Нижнекамскнефтехима» — ведущий социолог Роза Закирова боролась за победу в номинации «Женщина — пример года». На предприятии она трудится почти 30 лет. Как признается участница конкурса, все свое свободное время она посвящает волонтерской деятельности. Роза Закирова придумала и претворяет в жизнь проекты по адаптации детей с ОВЗ и их родителей к жизни в современном мире. Именно этот ролик на зональном этапе вызвал большое восхищение и признательность со стороны жюри.

Помимо этого, Роза Закирова является лидером проектов, одержавших победы в конкурсах Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

Еще одна сотрудница «Нижнекамскнефтехима» — ведущий социолог Роза Закирова боролась за победу в номинации «Женщина — пример года»

С прошлого года в жизни сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» появилось новое направление — психологическая поддержка и помощь мобилизованным и их семьям. Еще она — постоянный участник различных экологических проектов СИБУРа в рамках «Формулы хороших дел». Ее большого доброго сердца хватает и на бездомных животных, которых она берет на передержку, лечит, после чего находит им постоянный дом. При всей этой многогранной занятости ей хватает времени и на хобби — занятия нейрографикой и йогой.

— Участие в конкурсе — это для меня признание, признание общества, поддержка и подтверждение важности того, что я делаю. Мне безумно приятно и радостно находиться сегодня на концерте, вместе с такими замечательными людьми. Честно признаюсь, 8 Марта для меня в таком формате, в столице нашей республики, впервые проходит, — говорит Роза Закирова.

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В этот день перед собравшимися на сцене Большого концертного зала им. С.Сайдашева выступили лучшие хореографические и танцевальные коллективы и артисты Республики Татарстан.