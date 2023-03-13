Кадровый вопрос, или Одни курьеры в стране

Аналитическая служба «Реального времени» разбиралась, почему в Татарстане много курьеров и разносчиков пиццы, но мало рабочих

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

Четыре тысячи рабочих мест остаются вакантными на татарстанских заводах, работающих в сфере ОПК. На одну вакансию рабочего персонала на hh.ru в Татарстане в среднем приходится 0,7 резюме. Наиболее острый дефицит среди токарей, слесарей, сварщиков и машинистов. Почему сегодня таксисты и курьеры зарабатывают больше, как вернуть престиж рабочим профессиям и спасает ли ситуацию движение WorldSkills — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Огромная армия курьеров не устраивает Олега Коробченко

В ньюсмейкеры федерального уровня попал в феврале вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, предложивший отправить курьеров, разносчиков пиццы и таксистов на заводы.

«Мы должны сделать все, чтобы огромная армия курьеров, разносчиков пиццы и таксистов пошла работать на заводы», — заявил он на итоговой коллегии ведомства, отмечая, что с сентября 2022 года на предприятиях ОПК трудоустроено более 5 тысяч человек, но еще 4 тысячи мест остаются вакантными.

Для привлечения рабочих кадров из других регионов в Татарстане работодателям возмещают 12 МРОТ на одного сотрудника, строят арендное жилье и общежития, но дефицит рабочих кадров остается для региона серьезной проблемой, отметил министр.

Проблема не новая



Явный дефицит рабочих кадров сохраняется уже несколько лет, но в последние месяцы он стал еще острее, подтвердили в пресс-службе hh.ru. Количество вакансий в сфере «Рабочий персонал» в феврале 2023 года выросло на 10% относительно февраля прошлого года, а вот количество резюме сократилось на 1%.



По данным hh.ru, в Татарстане в категории «Рабочий персонал» на одну вакансию приходится 0,7 резюме. Среди наиболее проблемных зон — токари и слесари (0,5 резюме), а также сварщики и машинисты (0,9 резюме). При этом на одну вакансию курьера приходится в среднем 3,4 резюме. Оценить конкуренцию именно по таксистам нет возможности, но в целом на одну вакансию водителя приходится 2,3 резюме.

Средняя предлагаемая зарплата рабочих, по данным сервиса hh.ru, в Татарстане составляет 61 тысячу рублей — это на 10 тысяч рублей больше, чем год назад.



«По данным аналитиков «Авито Работы», на фоне активного развития программ импортозамещения и наращивания производственных мощностей в Казани действительно наблюдается рост спроса на работников производственного сектора и строительной сферы. Во многом благодаря этому эти отрасли сохраняют лидерство по объему количества вакансий в городе. По итогам 2022 года их доли составили 16% и 14% от всех вакансий на платформе «Авито Работа», — сообщил Наиль Хафизов, региональный представитель «Авито Работы» в Республике Татарстан.

В целом рабочий без опыта может рассчитывать в Татарстане на зарплату в диапазоне от 55 тысяч до 70 тысяч рублей, а высококвалифицированный токарь — на 90—150 тысяч рублей. Для сравнения: курьеры могут заработать от 50 тысяч до 120 тысяч рублей.



В большинстве школ никого, кроме курьеров, готовить не могут

«Для того чтобы «огромная армия курьеров» приобрела «нормальную профессию и работала на заводах», нужно всего две маленькие вещи, — отреагировал президент SuperJob Алексей Захаров. — Во-первых, начать заниматься образованием детей, начиная с детских садов и младшей школы. Зарплаты учителей и их статус сегодня совершенно не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Качество обучения в большинстве школ никого, кроме курьеров, готовить не позволяет. Для 90% детей в стране образование заканчивается в младшей школе. Средняя школа и около 70% вузов — это просто социальная передержка молодежи. И во-вторых, создавать условия для развития промышленности. А это налоговая политика, тарифная политика, ставка ЦБ. Ни один бизнес не может решить такие задачи. Нужна государственная политика, рассчитанная на десятилетия. Четкая постановка совершенно конкретных целей для развития страны. Понятных целей сейчас нет».

«Рынок труда — это рынок. Если курьерам за неквалифицированный труд платят больше, чем квалифицированным рабочим на предприятиях, то люди идут в курьеры. Это очевидно», — уверен президент SuperJob Алексей Захаров.

Декларации Олега Коробченко никакой конкретики, по его мнению, не содержат. Вот это «сделать все» должно быть предельно понятным и конкретным.

«Например, «мы должны в пять раз увеличить зарплату учителям младших классов в ближайшие три года и в три раза поднять требования к их квалификации, и это то, чем я лично займусь» — здесь понятно, о чем речь. «Мы должны снизить налоги для промышленных предприятий в два раза в этом году и снизить ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий в три раза в этом году» — тоже понятно, о чем речь», — приводит пример эксперт.

Заводы относятся к людям как к расходному материалу

«Яркого дефицита кадров, особенно простых рабочих, не наблюдается. Гораздо сложнее найти высококвалифицированных технологов, конструкторов и инженеров для производства», — говорит эксперт по человеческим ресурсам, HR-generalist ГК «Эскорт» Альмира Якушева.

Только небольшое количество выпускников технических специальностей после вуза, не имея опыта работы, могут с легкостью найти работу по профессии. И если и могут, то с очень низкой зарплатой. «У меня на собеседовании был сотрудник, который в 2022 году при полной занятости получал 13 500 рублей, — рассказала Альмира Якушева. — Уровень зарплат на многих заводах очень низкий и не соответствует реалиям современной жизни».

На производственных предприятиях, по мнению Якушевой, также плохо организованы процессы работы с сотрудниками, отделы кадров не понимают, что люди — это главный ресурс компании, и часто относятся к ним неуважительно и вводят в заблуждение. «И когда есть компании, которые понимают ценность каждого сотрудника, независимо от уровня его квалификации, и заводы, которые относятся к людям как к расходному материалу, выбор очевиден», — уверена она.



На их производстве у основной массы сотрудников зарплата сдельная. В среднем упаковщики зарабатывают 60—70 тысяч рублей, радиомонтажники — от 70 до 100 тысяч рублей. Средний уровень заработной платы на производстве составляет 60 тысяч рублей.

Проблему дефицита рабочих кадров, по мнению эксперта, важно решать системно. «Проведение экскурсий на заводы, дни открытых дверей для школьников и студентов могли бы увеличить лояльность молодежи к заводам, — считает Альмира Якушева. — Готовность принимать студентов на стажировки и практики помогла бы им получить необходимый опыт и навыки. Также важно выровнять зарплаты до достойного уровня. Задач много, но важнее не разовые действия, а системная работа со всех сторон».

WorldSkills проблему не решает

«Дефицит рабочих кадров очень серьезен. Причины краткосрочной исторической глубины очевидны: много мужчин уехало, многие — на СВО, — поясняет генеральный директор ПТК «Инжиниринг» Рустам Ганиев. — В целом же кадровая проблема носит системный, застарелый характер. Работа на заводе в последние десятилетия считается не самой престижной, и она в принципе не очень легкая. Есть целые династии заводчан, где до сих пор из поколения в поколение выбирают, например, слесарное дело, но их уже очень мало и становится все меньше».

Сегодня молодые ребята чаще выбирают более легкий путь — идут в сферу услуг: курьерами, таксистами. Ведь заработать можно столько же, а специфических навыков не нужно.

«Люди, которые идут на типичный завод, ищут в первую очередь стабильности. Но это тоже палка о двух концах. Не всем подходят рамки, которые к этой стабильности прилагаются. Многие устают от такой системы, часто неповоротливой и нелогичной», — говорит Ганиев.

В то же время сегодня возникают новые производства, современные и человекоориентированные, где можно хорошо зарабатывать и строить карьеру. «К счастью, таких производств становится больше, — отмечает собеседник. — Но люди о них все еще мало знают и не смотрят в нашу сторону».



«Мы индексировали заработную плату в 2022-м и планируем в 2023 году. Мы видим, что цены сильно растут. И видим, что та заработная плата, которая была в рынке еще 2 месяца назад, уже не в рынке. Сейчас средняя зарплата на нашем производстве составляет 78 800 рублей», — рассказал Ганиев «Реальному времени».

От государства производители ждут большего объема мероприятий. «В первую очередь информационной поддержки. Важно популяризировать престиж рабочих профессий, чего не делалось системно десятилетия, — подчеркивает Рустам Ганиев. — Периодические статьи в ведомственных СМИ эту задачу не решают. И WorldSkills, к сожалению, тоже, хотя это и прекрасная инициатива».

Не менее важна разработка интересных по современным меркам программ обучения, считает он. «Сегодня нет действительно интересных для молодежи курсов рабочих профессий и нет адекватного современной коммуникации с подростками продвижения хотя бы существующих курсов, — считает Рустам Ганиев. — С ПТУ как будто сняли флер токсичности, переименовав их еще в 2000-е в колледжи, но сделать их местом, куда хотят попасть соискатели, пока очевидно не получилось».



Но заводы готовы платить

«По некоторым узким специальностям — сварщик или высококвалифицированный электрик — действительно существуют вакансии, — подтвердил «Реальному времени» Ильдар Низамутдинов, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политики АО «Казэнерго». — Мы достаточно крупная компания: у нас на предприятии работают и электрики, и слесари, и сварщики».

«Я сам производственник, который начинал свою трудовую деятельность на заводе. Работа на заводе дополнительно предъявляет высокий уровень требований к дисциплине, как к производственной, так и трудовой, — считает он. — А молодым специалистам с этим сложнее. Причем я бы не сказал, что сегодня зарплата заводчан ниже, чем в среднем по городу. По некоторым специальностям зарплаты достаточно конкурентные. Думаю, многие специалисты, кто сегодня подыскивает себе работу, не знают об этом либо мало мониторят рынок. Уровень зарплат на КАПО, КМПО, «Элеконе», Казанском пороховом заводе хороший, и работают многие из них сегодня в три смены».

В сфере услуг, по его словам, тоже есть определенный кадровый голод, и они тоже ищут специалистов, которые бы подходили именно им. «Хороший специалист сегодня востребован везде, и ему готовы предлагать достойную заработную плату», — уверен Ильдар Низамутдинов.

На «Казэнерго» сегодня работает много молодежи — на предприятии создано молодежное движение, которое объединяет сотрудников по интересам и помогает повысить лояльность работников. Предприятие активно сотрудничает со школами, Казанским энергетическим колледжем и КГЭУ.

«Последние 5—6 лет мы занимаемся популяризацией рабочих специальностей — электрика, сварщика, слесаря, начиная со школьной скамьи. Есть школы в Казани, где детишки с 5—6-го класса уже начинают мастерить что-то своими руками, собирают электрических схемы, — привел собеседник пример. — А выходя из школы, некоторые из них имеют определенный разряд, потому что побеждают в соревнованиях WorldSkills. Сегодня студенты колледжей на многих предприятиях нарасхват, разлетаются как горячие пирожки. И им предлагают достаточно высокий уровень зарплаты. Он, может быть, не такой, как у топовых специалистов. Но предприятия готовы платить. Там развиваются системы наставничества и социальной поддержки».

