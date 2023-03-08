«Мәхәббәт турында сөйләшик»: казанцев помирил квартирный вопрос

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Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 34-я

10 марта в Большом зале театра Камала будут проводить юбилейный вечер Рината Тазетдинова — 1 января одному из аксакалов татарстанского искусства исполнилось 85 лет. А мы посмотрим спектакль «Поговорим о любви», где он играет одну из главных ролей.

От Вахитова до Карандышева

Тазетдинов родился в Дрожжановском районе, в селе Малая Цильна. Как многие его ровесники по театру, учился в училище имени Щепкина, и сразу же, в 1961-м, попал в труппу Камаловского. Вместе с коллегами в 29 лет получил премию Тукая за роль шофера грузовика Ильяса в спектакле «Гүзәлем Әсәл» («Красавица Асель») по Чингизу Айтматову. Словом, играл героев многогранных — скажем, Мирвали, который везет умершую жену в деревню, которую покинул, в «Трех аршинах земли» («Өч аршын җир») по Гилязову. Или несчастного влюбленного горбуна Надира в «Погасших звездах» («Сүнгән йолдызлар») Карима Тинччурина. Или Карандышева в «Бесприданнице» Островского. Заглавную — в «Тартюфе». Конечно, героические роли — Муса Джалиль (причем дважды, у Наки Исанбета и Туфана Миннуллина), Мулланура Вахитова.

В фильмографии у Тазетдинова есть роль эмира Афганистана Амануллы-хана в двухсерийной «Миссии в Кабуле» 1970 года, мелодрама «Они будут счастливы», а потом уже — первый татарский художественный фильм «Куктау» 2004-го и, конечно, «Орлы», где он играет с одногруппниками — Азгаром Шакировым и Равилем Шарафеевым.

Бабушка, дедушка и еще одна семья

«Поговорим о любви» по пьесе Ильгиза Зайниева впервые показали 14 мая 2006 года, то есть это была последняя премьера сезона. Шла она в театре десять лет. Зайниеву на тот момент почти 19, но он пишет с 14, создал множество текстов, которые в эти годы ставятся — «Туйга ничә көн кала», «Амазонка һәм Айдар». «Урман club», «Суган чәчәге», «Люстра», «Бәби». Эту пьесу на сцену вывел Рамиль Фазлиев, ему почти 30, он два года назад закончил РАТИ-ГИТИС и вскоре возглавит Атнинский театр.

Тазетдинов играет Нугмана. У него есть жена Абруй (Наиля Гараева). У них была квартира, но заботиться о себе они полноценно не могут. С ними знакомится в больнице Савия (Раушания Юкачева) — и они съезжаются с семьей из двух детей, которые до этого обитали в коммуналке и делят трешку. Действительно делят, с первых же минут, к примеру, возникает конфликт за комнаты.

Герой Тазетдинова — человек резкий, даже вздорный, поживший, ставящий барьеры. На фоне отец семейства Вакиф (Асхат Хисматуллин) выглядит потерянным, а на него напирают и сын (Раиль Шамсуаров), и жена, и дочь Аида (Гузель Шакирова). В спектакле много, что называется, сцен, указывающих, что спектакль играют давно — лишние реплики, многословие, когда юмор идет не в самом тексте, а между. В результате возникает иллюзия узнавания реалий обычной жизни, которая, безусловно, близка зрителям. Но гораздо красноречивее выглядят сцены, когда вся квартира, лишенная на сцене стен, показывает одиночество пожилых людей. И доказывает, что каждому, безусловно, нужны бабушка и дедушка.