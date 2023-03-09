Вечные ценности шедевров мирового искусства будут воспевать в Казани

Музей частных коллекций станет новым центром притяжения для туристов. В Казани появится культурное пространство с шедеврами мирового искусства

Фото: ASG

В Казани скоро преобразится и придаст туристический флер улице Карла Маркса историческое здание, объект культурного наследия «Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.». В старинном особняке на территории охранной зоны Казанского Кремля откроется уникальный культурный центр. Группа компаний ASG invest представила план по созданию Музея частных коллекций, стоимость инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей. Памятник архитектуры федерального значения может получить новую жизнь и формат использования, а также стать точкой притяжения для туристов и казанцев. Подробнее — в материале.



«Жемчужина города»

Казань называют «туристическим центром России», на февральские праздники наш город вошел в топ-10 популярных внутренних направлений. Поэтому сегодня встает вопрос о расширении туристических возможностей татарстанской столицы.

Одной из точек притяжения гостей призван стать Музей частных коллекций, который расположится в старинном здании, ОКН «Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.» на улице Карла Маркса. Этот объект сможет привлечь аудиторию уникальными предметами искусства, которые станут доступны для изучения всем желающим — шедевры старинных мастеров мирового уровня окажутся буквально в центре Казани, а город сможет расширить туристический потенциал.

Здание было построено в 1774 году казанским губернским архитектором В.И. Кафтыревым во исполнение Указа императрицы Екатерины II. Как указал исследователь Казани В.В. Егерев, застройка на улицах Карла Маркса, Миславского, Большой Красной — это «жемчужина города». И сегодня в Казани это один из самых больших сохранившихся исторических ансамблей, которые находятся в центре этой «жемчужины».

В феврале 2012 года здание было передано ASG для проведения работ по его реставрации и комплексному восстановлению.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идея Музея частных коллекций

Проект создания Музея частных коллекций был задуман еще в 2010 году, через два года выбрали место — «Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.». К разработке проекта реставрации привлекли лучших специалистов Казанского государственного архитектурно-строительного университета. В 2013 году проект прошел государственную историко-архитектурную экспертизу и получил высокую оценку экспертов. Эскизный проект был согласован государственным органом охраны. Промежуточные итоги реставрационных работ были подведены в феврале 2013 года на конференции, организованной мэрией Казани с участием специалистов КГАСУ, при поддержке аппарата президента РТ и Министерства культуры РТ.

Ввиду случившейся в 2015 году трагедии в «Адмирале» реализация проекта была приостановлена. Исследовательские, архивные и проектные работы по объекту были продолжены в 2017 году. В 2021 году на период производства работ в здании Адмиралтейской конторы было принято решение временно разместить музей в соседних зданиях — Карла Маркса, 16 и 18. Скоро новое музейно-реставрационное пространство, пока в меньших масштабах, откроет свои двери для посетителей.

Эскизный проект 3D. Фото: ASG

Вернемся к комплексу. Здесь на площади почти в 12 тысяч кв. м будут экспонироваться коллекции Большого собрания изящных искусств ASG, организованные по жанрово-тематическому принципу, разместятся хранилища и реставрационные мастерские. Доминантой музея станут Императорские залы, размещенные в Большой анфиладе — Петровский, Елизаветинский, Екатерининский и другие, с шедеврами изобразительного и прикладного искусства. Историческая планировочная структура здания комбинированная — коридорная и анфиладная. Это позволяет предусмотреть максимально бережное приспособление объекта и разместить значимые для музея и его посетителей локации: литературная гостиная, музыкальный салон, помещения для гостевых выставок. Цель, которую ставит перед собой компания, — сохранение и популяризация объектов культурного наследия в целях генерирования культуры настоящего и будущего.



— Для нас создание такого пространства в центре Казани — это не просто рождение культурного центра, это место притяжения аудитории, которое призвано сформировать и развивать новый культурный слой в столице Татарстана. Это проект для людей! Только представьте, шедевры мирового искусства будут доступны для изучения на ул. Карла Маркса. ASG стремится подарить историческому зданию новую жизнь и сделать его «живым», интересным и полезным для города, — говорит генеральный директор УК «Капитал-Траст-Инвест» Роберт Хайруллин.

Фото: ASG

Фото: ASG

В здании будут проходить не только выставки, но и различные лекции, мастер-классы, в том числе и по реставрационному делу, творческие встречи, поэтические и музыкальные вечера, которые призваны приобщать ценителей к мировой культуре. Будут созданы условия для погружения в различные эпохи мирового искусства. В концепцию музея заложены образовательная и воспитательная функции, планируется внедрение совместных мероприятий с образовательными учреждениями в целях реализации принципа преемственности образования, воспитания бережного отношения к мировому культурному наследию, формирования исторического сознания молодого поколения. При всем этом закладывается принцип использования современных технологий.

«Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.» — объект культурного наследия в историческом центре Казани, памятник архитектуры федерального значения конца XVIII века. Архитектор — В.И. Кафтырев. Комплекс находится в охранной зоне Казанского Кремля.

За всю историю здания в нем располагались различные учреждения:

1774—1835 гг. — Адмиралтейская контора;

1825—1837 гг. — Здание военных кантонистов;

1837 и 1880 гг. — Приказ Общественного призрения;

1880—1917 гг. — Земская больница;

1917—1922 гг. — Первая Казанская рабочая больница;

1949—1985 гг. — Больница №7;

1985—2012 гг. — Городской кардиологический диспансер;

с 2012 г. — здание передано Группе компаний ASG.

Фото: ASG

Цель, которую ставит перед собой ASG, — это реставрация и восстановление объекта с учетом исторических особенностей. При этом необходимо сохранить уникальность и узнаваемый почерк архитектора В.И. Кафтырева. Комплекс получит вторую жизнь в XXI веке с точки зрения современного использования и сможет стать новой туристической достопримечательностью Казани. И вечные мировые ценности станут доступны для всех любителей искусства.

На восстановление и реставрацию здания, как говорят специалисты, уйдет минимум 2—3 года. К настоящему времени уже проведена кропотливая работа архитекторов по комплексному анализу архивных документов. Найденные архивные материалы уникальны и раскрывают всю историю строительства объекта на протяжении нескольких столетий (представлены выкопировки 1844 и 1893 годов из Генерального плана и Общего плана расположения строений Казанского приказа).

— Мы стремимся сохранить историческую структуру комплекса (ансамбля) с высокой плотностью застройки и сложной композицией дворовых пристроев, как и предлагалось проектным решением КГАСУ в 2013 году. Утверждение предмета охраны, согласно обнаруженным архивным документам, обеспечит историческую справедливость. Современные приемы приспособления объекта помогут эффективно эксплуатировать здание, обеспечат музей местами для хранения и реставрации, — пояснил Роберт Хайруллин.

Общий объем инвестиций, которые планирует вложить компания в реализацию проекта Музея частных коллекций, оценивается ориентировочно в 3 млрд рублей.

Общий план расположения строений Казанского приказа Общественного приказа от 1844 г.

Генеральный план дворового участка больницы 1893 г.

Уникальные коллекции в Казани

А начиналось все с частного коллекционирования бизнесмена Алексея Сёмина, который по крупицам собирал на аукционах предметы мирового искусства. Его хобби переросло в Выставочный центр, который все желающие могут посетить бесплатно. Сегодня в коллекции более 6 000 предметов искусства. Это мебель, живопись и часы старых мастеров, художественная бронза, серебро и фарфор. Также коллекция шпалер, которая является одной из самых значительных не только среди частных, но и государственных музеев. Предметы искусства хранятся в Казани. Как отмечает научный сотрудник музея «Усадьба Лопасня-Зачатьевское», коллекционер Александр Савинов, в собрании мебели в коллекции ASG «35 подписных предметов с клеймами мастеров. Это значительно больше, чем подписей на предметах в собрании Государственного Эрмитажа».

Стоит отметить, что большей части предметов, попадающих к ASG, необходима реставрация, вид их далеко не экспозиционный. Реставрационные мастерские института являются настоящей лабораторией по восстановлению первоначального состояния предмета, всякий раз уникального. В ходе реставрации проводится атрибуция предмета, а иногда и открывается имя мастера. Бывает, что в поступивших вещах есть тайники и в них реставраторы находят своего рода «клад» — книгу, частную переписку, хозяйственные счета, врачебный набор, которые хранят отпечаток своей эпохи.

Коллекция ASG вызывает интерес и за пределами Татарстана. Работа Международного института культурного наследия признана на российском и международном уровне. Два произведения живописи из коллекции ASG — полотно «Рождество (Поклонение пастухов)» Яна де Дюйтса и картина в жанре «накрытый стол» «Натюрморт с устрицами и куропатками» Франса Снейдерса — представлены на выставке «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в музее «Новый Иерусалим» (г. Истра, Московская область). В 2024 году в Государственном Эрмитаже будет проходить выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», где будут выставлены в том числе и шедевры из Казани из коллекции Алексея Сёмина.

Начиналось все с частного коллекционирования бизнесмена Алексея Сёмина, который собирал на аукционах предметы мирового искусства. Фото: prav.tatarstan.ru

— В настоящее время шедевры старинных европейских мастеров вызывают неподдельный интерес в нашей стране. Людям это интересно, они тянутся к искусству, это как связующая нить, которая примиряет и сплачивает, дает возможность открыть для человека многообразие мира искусства. У культуры нет национальности. Искусство несет в себе вечные ценности. Все чаще проводятся выставки не только в столице, но и в других городах, — говорит директор Международного института антиквариата Алина Булгакова.



В разное время музей посетили высокие гости: первый президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой, директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря Александр Лесовой, член Совета директоров Банка России Владимир Чистюхин.

Шедевры Большого собрания изящных искусств ASG по достоинству оценили в том числе и зарубежные гости и эксперты, такие как чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Жан Морис Рипер и мэр Парижа Анн Идальго.

Сегодня частное коллекционирование и особенно частные музеи с открытым доступом — это редкое явление. Чаще всего частные коллекции скрыты от посторонних глаз. «Каждый должен иметь такую возможность. Группа компаний ASG, воплощая миссию «Инвестиции во благо», открывает свои двери для гостей, давая возможность посещать бесплатно Выставочный центр и знакомиться с шедеврами искусства. Для нас важно не только приумножать коллекцию и сохранять ее, но и то, чтобы она приносила пользу для общества, развивая молодое поколение, открывая новые грани искусства», — говорят в компании. Выставочный центр Международного института антиквариата принимает гостей с 2011 года.

Натюрморт с устрицами и куропатками из коллекции Большого собрания изящных искусств ASG на выставке «Новый Иерусалим». Фото: njerusalem.ru

Развиваем Казань — увеличиваем туристические потоки

Казань — красивый город с тысячелетней историей, где на протяжении нескольких десятилетий ведется активная работа по сохранению памятников. Это большой вклад в историческую парадигму региона и России. Постижение смысла и назначения искусства, его креативных возможностей и адаптация шедевров в камне или на полотнах к реалиям современности рождает платформу для диалога прошлого, настоящего и будущего. Сегодня идет активная работа по сохранению исторического и архитектурного наследия, которая началась в рамках подготовки и проведения 1000-летия Казани.

Уникальность любого города заключается в индивидуальности его архитектурного облика. В Татарстане на протяжении веков формировался характерный только для нашей республики тип архитектуры — заключается он в национальной самобытности фасадов, особенно этим отличается Казань, здания в центре города. В барельефах и пилястрах, карнизах и фронтонах скрывается вся многонациональная сущность региона и богатая история края.

Центральные улицы крупных городов должны стать неким анклавом, работать не на бизнес-индустрию, как это принято в крупных городах сегодня, а на туристов и жителей. В Татарстане восстановление зданий, памятников в камне происходит не только на государственных началах, привлекаются инвесторы.

В 2012 году компании ASG было передано 26 исторических зданий в Казани, в том числе и «Комплекс Адмиралтейской конторы, XVIII в., арх. Кафтырев В.И.». Руководствуясь своей миссией «Инвестиции во благо», ASG начала работу над объектами, придавая им прежнее величие. Над программой компания работала под лозунгом «Возродим Старую Казань!».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Здания с охранным статусом государства получили вторую жизнь. Памятники приспосабливают под современное использование, и они вписываются в жизнь города, многие из них — в качестве офисных помещений, административных зданий, за более ценными закрепляется музейная функция.

Также в Казани в начале февраля в рамках проекта «Гений места» под эгидой федерального проекта Минкультуры России «Придумано в России» прошла презентация Музея частных коллекций. Цель, которую ставит перед собой министерство, — это формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов. Тема искусства в городе волнует и исполком Казани, буквально 6 февраля Институт развития Казани совместно с Галереей современного искусства ГМИИ РТ в рамках выставки Ольги Мичи и творческого объединения ГрОМ «Жилище будущего» организовал дискуссию «Искусство в городе», где экспертами обсуждались в том числе и вопросы синергии мирового искусства и архитектуры.

— Считаю, что центр города и должен развиваться в ключе создания таких уникальных точек притяжения, когда исторические здания насыщаются не только обложкой в виде реконструкции фасада под определенный временной период, но и глубоким содержанием. Задача сегодня — наполнять здания атмосферой времени, создавать образы, — заключил Роберт Хайруллин.