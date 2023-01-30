Картины из коллекций ASG cтали открытием выставки в «Новом Иерусалиме»

Исследователи искусства высоко оценили собрание ASG invest на выставке фламандской живописи всероссийского уровня

Фото: Франс Снейдерс. Натюрморт с устрицами и куропатками. Фландрия, около 1610 года. Дерево, масло. 50 × 66 см. БСИИ ASG, инв. № 04-1781

В музее «Новый Иерусалим» прошла выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России», где представили 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Частью экспозиции выступили картины из коллекций ASG, которые отметили ценители искусства.

«Новый Иерусалим»



Художественную ценность коллекции Большого собрания изящных искусств ASG признали на всероссийском уровне. В декабре две картины из собрания отправились на выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России» в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» (г. Истра, Московской области). На выставке экспонируются 67 знаковых произведений признанных гениев Фландрии: Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Франса Снейдерса, Яна Брейгеля Бархатного, Давида Тенирса Младшего и самого Питера Пауля Рубенса.

Работы великих мастеров были привезены со всей страны. Материалы собирались как из государственных музеев, так и из частных коллекций. Музеи: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижегородский художественный музей, музей-усадьба «Архангельское», Воронежский областной художественный музей, Серпуховский историко-художественный музей, Тульский музей изобразительных искусств, Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей, Ярославский художественный музей и Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим». Частные коллекционеры: Владимир Некрасов, Валерия и Константин Мауергауз, Дмитрий Гарибян, Алексей Семин, галерея «Центр искусств. Москва».

Фото: njerusalem.ru

Выставка раскрывает посетителям яркий период мировой истории — золотую эпоху фламандской живописи XVII века непродолжительного расцвета, отправным импульсом которого стала фигура Питера Пауля Рубенса. Возглавив национальную художественную школу первой половины XVII века, он надолго сделал ее главным явлением культурной жизни Фландрии. Формирование хрестоматийных жанров, становление вкусов заказчика, активный спрос на произведения фламандцев и многое другое происходило именно «под знаком Рубенса».

— Именно демонстрация разнообразия работ фламандцев и эволюции их жанровой типологии — основная смысловая ось выставки. Другая ее важная задача — исследование проблемы взаимоотношений ярких творческих индивидуальностей, возглавлявших и организовывавших деятельность процветавших художественных мастерских, их учеников и ассистентов, коллективно трудившихся над исполнением многочисленных, подчас трудоемких, заказов, — отметил на открытии куратор выставки, доктор искусствоведения, профессор, председатель Общественного совета журнала «Мир искусств» Вадим Садков.

Фото: njerusalem.ru

Выставка получила общероссийский резонанс и пользуется огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья.



Губернатор области Андрей Воробьев после посещения выставки отметил ее уникальность и тщательность подготовки: «Здесь собрано богатое наследие. Спасибо коллекционерам, что выставляются у нас».



Достаточно сказать, что за неполный первый месяц нового года ее посетили около 20 тысяч человек, в числе которых вице-губернатор Ирина Каклюгина и министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Стоит отметить, что в 2024 году в Государственном Эрмитаже будет проходить выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт», где будут выставлены и шедевры из Большого собрания изящных искусств ASG — «Натюрморт с устрицами и куропатками» Франса Снейдерса и натюрморты Питера ван Бокля.

Фото: njerusalem.ru

Фото: njerusalem.ru

Фото: njerusalem.ru

Шедевры ASG

«Натюрморт с устрицами и куропатками» Франса Снейдерса признали открытием выставки. Эту работу ранее видели только посетители Международного института культурного наследия.

— Это уникальная картина, которая относится к ранним произведениям Снейдерса, таких на сегодняшний день в мире около десяти. Она еще не столь значительна по размеру, как наиболее известные работы Снейдерса, но здесь уже ощущаются все те качества, которые будут присущи лучшим произведениям мастера — радостное восприятие земных благ, любовь к окружающему миру, желание пробудить у зрителя вкусовые и обонятельные ощущения. На эту картину нам дал заключение Фред Мейер — один из лучших в мире специалистов по голландской фламандской живописи, научный сотрудник Нидерландского Института истории искусств RKD в Гааге, — рассказывает директор Международного института антиквариата Алина Булгакова.

Ян де Дюйтс. Рождество. Поклонение пастухов. Фландрия, 1662 г. Холст, масло, 265 х 205 см. БСИИ ASG инв. №04-0915

Уникально и второе полотно из собрания ASG — «Рождество (Поклонение пастухов)» Яна де Дюйтса.

— На сегодняшний день это единственная работа мастера в России, — продолжает Алина Булгакова.

Художник является последователем традиций Якоба Йорданса. Его работы, помимо Большого собрания изящных искусств ASG, можно увидеть в Гааге, Лейпциге и Брауншвейге. Заказчиком «Рождества», по-видимому, выступал некий фламандский монастырь, на что указывает его большой формат, а также то, что один из пастухов облачен в монашескую рясу.

Стоит отметить, что в собрании ASG около 150 произведений фламандской живописи XVI—XVIII веков.

Что нужно, чтобы шедевр мирового уровня увидели и в Казани?

Собрание ASG включает более 6 тысяч предметов искусства, многие из них уникальны и представлены только в Казани. Чтобы их разместить, была разработана концепция Музея частных коллекций изящных искусств.

— Для ее реализации нужны уникальные помещения, достойные стать «оправой» системных коллекций изобразительного и прикладного искусства. У компании есть и то и другое. В 2012 году компании было передано Главное здание Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса, 17, когда стартовала большая программа по восстановлению исторического центра Казани. Мы ставим перед собой цель работать не только над экстерьерами, но и созданием исторических интерьеров внутри зданий. И у компании есть все возможности для этого, — говорит генеральный директор УК «Капитал-Траст-Инвест» Роберт Хайруллин.

Проект Музея частных коллекций разработан для здания Адмиралтейской конторы, ее Большая анфилада протяженностью в 140 метров вместит Императорские залы — экспозицию предметов искусства определенного стиля, который в России отождествляется с именем конкретного императора — петровское барокко, елизаветинское рококо, александровский ампир и так далее. Учитывая, что практически все они бывали в Казани, это станет мощной доминантой в туристической инфраструктуре города.

Проект Музея частных коллекций разработан для здания Адмиралтейской конторы. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Системность и масштабность Большого собрания изящных искусств ASG требует адекватного экспозиционного пространства, проектные решения Музея частных коллекций изящных искусств будут отрабатываться на таком историческом локусе, как Дом приемов компании и дом Александрова (ул. Карла Маркса, 18 и 16), куда Выставочный центр Международного института культурного наследия переедет уже этой весной, — поделилась главный редактор журнала «Мир искусств» Светлана Бородина.

Начало этому событию положил бенефициар ASG Алексей Семин, который много лет назад начал собирать частную коллекцию предметов искусства. Его хобби переросло в Выставочный центр ASG, которому в 2021 году исполнилось 10 лет. Сегодня в коллекции западноевропейская мебель, европейская живопись и часы старых мастеров, предметы художественной бронзы, серебра и фарфора. Также коллекция шпалер, которая является одной из самых значительных не только среди частных, но и государственных музеев.

Фото: prav.tatarstan.ru

Значительная часть предметов поступает далеко не в экспозиционном виде. Реставрационные мастерские института являются настоящей лабораторией по восстановлению первоначального состояния предмета, всякий раз уникального. В ходе реставрации проводится атрибуция предмета, а иногда и открывается имя мастера. Бывает, что в поступивших вещах есть тайники и в них реставраторы находят своего рода «клады» — книгу, частную переписку, хозяйственные счета, врачебный набор, которые хранят отпечаток своей эпохи.

Сегодня частные коллекции — это особое культурное явления, но зачастую они скрыты от посторонних глаз, и обычные люди не могут насладиться созерцанием шедевров культуры и искусства. Выставочный центр ASG решает данную проблему и вносит свой вклад в развитие общества тем, что предлагает абсолютно любому человеку посетить экспозиции совершенно бесплатно.

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия в целях генерирования культуры настоящего и будущего и формирования элиты общества — одна из приоритетных задач, которую пропагандирует компания уже много лет.



Татьяна Харитонова